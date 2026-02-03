একধাক্কায় 95 শতাংশ কমল চুক্তির অঙ্ক, আইএসএল সম্প্রচার করবে ফ্যানকোড

একধাক্কায় 95 শতাংশ কমল চুক্তির অঙ্ক, আইএসএল সম্প্রচার করবে ফ্যানকোড
8.62 কোটি টাকায় ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তি হল ফ্যানকোডের ৷
Published : February 3, 2026 at 10:04 AM IST
নয়াদিল্লি, 3 ফেব্রুয়ারি: ভারতের ফুটবল অনুরাগীদের কাছে মুশকিল আসান হয়ে উঠল 'ফ্যানকোড' ৷ কারণ দীর্ঘ টালবাহানার পর 14 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা আইএসএলের সম্প্রচার স্বত্ব (ডিজিটাল ও টেলিভিশন) ছিনিয়ে নিল জনপ্রিয় এই স্পোর্টস প্ল্যাটফর্ম ৷ তারা পিছনে ফেলল এবিপি নেটওয়ার্ক, জিওস্টারকে ৷ পাশাপাশি উল্লেখযোগ্যভাবে দেশের সর্বোচ্চ লিগ বিশ্বব্যাপী প্রোডাকশনের দায়িত্ব পেল কলকাতার সংস্থা ক্যালাইডোস্কোপ (কেপিএস স্টুডিয়ো) ৷ যে সংস্থা অতীতে আই লিগ, ডুরান্ড, কলকাতা লিগের মতো প্রতিযোগিতাগুলির প্রোডাকশনের দায়িত্বে ছিল ৷
ফ্যানকোডের সঙ্গে আইএসএল দেখানোর লড়াইয়ে ছিল এবিপি নেটওয়ার্ক, জিওস্টার, টু সার্কলস, মোনার্ক-পিআর সলিউশনসের মতো দেশি-বিদেশি সংস্থাগুলি ৷ সোনি স্পোর্টস, জি-এর মতো সংস্থাগুলি প্রাথমিকভাবে আগ্রহ দেখালেও শেষপর্যন্ত বিডে আর অংশগ্রহণ করেনি ৷ শেষমেশ ফ্যানকোড'কে 2025-26 আইএসএল মরশুমের জন্য 8.6 কোটি টাকায় সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ যা স্বস্তি দিল অনুরাগীদের ৷ পাশাপাশি কেপিএস স্টুডিয়োর সঙ্গে প্রোডাকশন সংক্রান্ত চুক্তি হল 5.2 কোটি টাকায় ৷
দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পর সম্প্রচার স্বত্বের বিষয়টি সোমবার নিশ্চিত হওয়ায় নিঃসন্দেহে স্বস্তির হাওয়া ভারতীয় ফুটবল মহলে ৷ তবে চুক্তির অঙ্কে চোখ বোলালে দেখা যাবে ভারতীয় ফুটবল ঘিরে অনিশ্চয়তার মধ্যে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে আইএসএলের মূল্যও কমল অনেকটা ৷ কারণ, 2024-25 মরশুমে 163 ম্য়াচের লিগের সম্প্রচার স্বত্ব 275 কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছিল ৷ যা কিনেছিল জিও/ভায়াকোম ৷ এবার 91 ম্য়াচের আইএসএলের ব্রডকাস্টিং রাইটস বিকোল মাত্র 8.62 কোটি টাকায় ৷
🚨 ISL 2025–26 LIVE streaming update 🚨#IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/BGJ15EaLIW— Indian Football (@IndianFootball) February 2, 2026
প্রতি ম্য়াচের হিসেবে শতাংশের নিরিখে চুক্তির অঙ্কটা কমল 95 শতাংশের মতো ৷ গত মরশুমে যেখানে একটি ম্য়াচ সম্প্রচারের পিছনে খরচ ছিল 1.68 কোটি টাকার মতো ৷ সেখানে এবার সংক্ষিপ্ত আইএসএলের একটি ম্য়াচের সম্প্রচার মূল্য কমে দাঁড়াচ্ছে 9.5 লক্ষ টাকায় ৷
এখন কথা হচ্ছে, ফ্যানকোডে ম্যাচের অনলাইন স্ট্রিমিং হলেও তাঁদের পক্ষে ব্রডকাস্টিং সম্ভব নয় ৷ তাই আইএসএল ম্য়াচ টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে কথা চালাচ্ছে তাঁরা ৷ দৌড়ে এগিয়ে সোনি স্পোর্টস ৷ আইএসএলের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে উচ্ছ্বসিত ফ্যানকোড সংস্থার সহপ্রতিষ্ঠাতা ইয়ানিক কোলাসো ৷ তিনি বলেন, "আইএসএল ফ্যানকোডের খাতায় একটি উল্লেখযোগ্য অন্তর্ভুক্তি ৷ যা ভারতীয় ফুটবলের সেরা দিকটি তুলে ধরে ৷" আইএসএলের নয়া মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ফ্যানকোড'কে স্বাগত জানিয়েছেন এআইএফএফের ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি এম সত্য়নারায়ণ ৷