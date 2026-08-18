আসেনি অভিনন্দন বার্তাটুকু, ক্ষোভ উগরে দিল জাতীয় স্তরে পদকজয়ী সাঁতারুর পরিবার

আসেনি অভিনন্দন বার্তাটুকু, ক্ষোভ উগরে দিল জাতীয় স্তরে পদকজয়ী সাঁতারুর পরিবার
বাবার কাছেই প্রশিক্ষণ নিয়ে সম্প্রতি সাব-জুনিয়র অ্যাকোয়াটিক চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাকে জোড়া সোনা দিয়েছে বেলুড়ের অংশুমান ৷
Published : August 18, 2026 at 7:42 PM IST
বেলুড় (হাওড়া), 18 অগস্ট: বাংলাকে জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য উপহার দেওয়ার পর ফুলের স্তবক বা আর্থিক পুরস্কার তো দূর, অভিনন্দনসূচক ফোনটুকুও আসেনি ৷ সম্মান না-পাওয়ায় স্বভাবতই অখুশি অংশুমান নাগ এবং তাঁর পরিবার ৷ বঙ্গ সাঁতার এখন অ্যাড-হক কমিটির অধীনে ৷ সাঁতারুদের স্বার্থরক্ষা এবং সঠিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে রাজ্য সাঁতার সংস্থার পরিচালন কমিটি গঠন তাদের প্রধান কাজ ৷ জাতীয় সাঁতার সংস্থা'র (SFI) নির্দেশ মেনে টাইম-ট্রায়াল করে জাতীয় প্রতিযোগিতার জন্য বাংলার দল গড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ নির্বাচনে সময়ের হেরাফেরি রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এমন সময় শৈবাল শাউ'য়ের সভাপতিত্বে অ্যাড-হক কমিটি সাঁতারুদের অভিনন্দনসূচক ফোনটুকুও করার সুযোগ পেল না ৷
ফলত রাজ্য সাঁতারের বেহাল দশা মেনে নিজেদের লক্ষ্য নিজেরাই সাজাচ্ছেন বাংলার একাধিক সাঁতারু ৷ হাওড়ার বেলুড়ের বাসিন্দা সাঁতারু অংশুমান নাগ ৷ বালি গ্রামাঞ্চল ক্রীড়া সমিতির পুলে অনুশীলন করলেও অংশুমান প্রতিনিধিত্ব করে মহিষাদল সুইমিং ক্লাবের ৷ তাঁর বাবা প্রাক্তন সেনাকর্মী রাজু নাগ ৷ বাবার কাছেই প্রশিক্ষণ পেয়েছে অংশুমান ৷ সম্প্রতি সাব-জুনিয়র অ্যাকোয়াটিক চ্যাম্পিয়নশিপে 100 মিটার ব্যাক-স্ট্রোকে সোনাজয়ের পাশাপাশি 4x50 মিটার রিলেতেও বাংলাকে সোনা দিয়েছে বারো বছরের সাঁতারু। এছাড়াও 4x50 মিটার ফ্রি-স্টাইল বিভাগেও রুপো জিতেছে সে ৷ ছেলের সাফল্যে আশার আলো দেখলেও রাজু নাগের মুখের হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে বাংলার বেহাল পরিকাঠামো দেখে ৷
অংশুমানের বাবা বলছেন, "অন্য রাজ্যের পরিকাঠামোর সঙ্গে আমাদের রাজ্যের তুলনা করা অর্থহীন। সোনা জিতলেও ন্যূনতম পরিচিতি পাওয়া যায় না। অর্থের সংস্থান নেই ৷ কীভাবে চালাতে পারব জানি না ৷ তাঁর সংযোজন, "সারাবছর সাঁতার প্র্যাকটিস করার সুযোগ নেই ৷ কালো জলে প্র্যাকটিস করতে হয় ৷ এই পরিকাঠামোয় প্র্যাকটিস করে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কার্যত অসম্ভব ৷ তা সত্ত্বেও সোনা জিতছে বাংলা এটা ভাবলেও বিস্ময় লাগে ৷" সোনাজয়ী অংশুমানের চোখে তবু দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্বের স্বপ্ন ৷ আসলে অংশুমান তো একা নন, তাঁর মতো বাংলার বহু সাঁতারু রাজ্যজুড়ে পরিকাঠামোহীন ব্যবস্থায় লড়াই করে চলেছে এবং তা সামলেই বড় কিছুর স্বপ্ন তাঁদের চোখে ৷ অনেকে আবার হতাশ হয়ে রাজ্য ছেড়েছেন ইতিমধ্যেই ৷
অংশুমানের বাবা এবং কোচ রাজু অবশ্য রাজ্য ছাড়তে নারাজ ৷ তিনি নতুন সরকারের উপর প্রত্য়াশা রাখছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী-ক্রীড়ামন্ত্রীর আশ্বাসে আস্থা রেখেই পরিবর্তনের অপেক্ষায় ৷ তিনি বলছেন, "নিজের রাজ্যে সবকিছু পাওয়ার সুযোগ থাকলেও অন্য রাজ্যে কেন যাব ৷"
সাঁতারুরা হা-হুতাশ করলেও এদিকে অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ রাজ্য সাঁতারের কর্তারা ৷ একপক্ষ জানাচ্ছে আগেও সাঁতারের প্রতিযোগীদের সেরকম অর্থ সাহায্য করা হত না ৷ সংস্থা চালাতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তা দিয়ে আর্থিক সাহায্য করা যায় না ৷ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেককে সাহায্য করে থাকেন কর্তারা ৷ আরেক কর্তা বলছেন, "বাংলায় সরকার পরিবর্তনের পরে আশা করি সংস্থার ছবিটা বদলাবে ৷ পুরনো কর্তারা তো শুধু চেয়ার আঁকড়ে বসে থেকেছেন আর সাঁতারটাকে শেষ করে দিয়েছেন ৷"