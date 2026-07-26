EXPLAINER: পাঁচ বছরে 16টি খেতাব, যেভাবে বিশ্ব ফুটবলে আধিপত্য কায়েম করল 'লা-রোজা'

EXPLAINER: পাঁচ বছরে 16টি খেতাব, যেভাবে বিশ্ব ফুটবলে আধিপত্য কায়েম করল 'লা-রোজা'
মহিলা ফুটবলে 11 এবং পুরুষ ফুটবলে পাঁচ ৷ শক্তির নিরিখে গত পাঁচ বছরে অন্যান্য সব শক্তিধর দেশকে কয়েক যোজন পিছনে ফেলেছে 'স্প্যানিশ আর্মাডা' ৷
Published : July 26, 2026 at 4:41 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 জুলাই: এক সপ্তাহ আগে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে দ্বিতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপ ট্রফি ঘরে তুলেছে স্প্য়ানিশ ফুটবল দল ৷ 16 বছর আগে এমনই এক বিশ্বকাপ ফাইনালের সংযুক্তি সময়ে গোল করে প্রথমবার বিশ্বকাপ এনে দিয়েছিলেন আন্দ্রে ইনিয়েস্তা ৷ 2026 সালে এসে যেন তাঁর পুনরাবৃত্তি করলেন সুপার-সাব ফেরান তোরেস ৷ একইসঙ্গে পুনরাবৃত্তি হল আরেকটি ইতিহাসের ৷ 2008 এবং 2010 সালের মতোই ইউরো জয়ের পরবর্তী বিশ্বকাপ ফের ঘরে তুলল 'লা-রোজা' ৷
পাশাপাশি স্পেন গড়ল এমন এক কীর্তি যা বিশ্বের অন্য কোনও দেশের নেই ৷ এই মুহূর্তে স্পেনের সিনিয়র দলের পাশাপাশি সিনিয়র মহিলা দলও বিশ্বসেরা ৷ একই সময়ে পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে বিশ্বজয়ের কৃতিত্বে প্রথম এবং একমাত্র নামটি স্পেনের ৷ পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখা ভালো যে, পুরুষ বিভাগে পাঁচ এবং মহিলা বিভাগে 11 ৷ অর্থাৎ, 2022 থেকে এখনও পর্যন্ত 16টি বিশ্ব এবং ইউরোপের মেজর খেতাব ঝুলিতে ভরেছে স্পেন ৷ যার মধ্যে রয়েছে 2024 অলিম্পিক্সে পুরুষ দলের স্বর্ণপদক জয় ৷
- স্পেনের তিকিতাকা ফুটবল: সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপ দেখে পরিষ্কার যে 'তিকিতাকা ফুটবল' 2010 বিশ্বকাপের সময় থেকে স্প্যানিশ ফুটবলের রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়েছিলেন ভিসেন্তে দেল বস্কে ৷ সেই তিকিতাকা অর্থাৎ টোটাল ফুটবলের কালচার উত্তরাধিকার সূত্রে দারুণভাবে নিজের ফুটবল দর্শনে যাপন করেছেন স্প্যানিশ কোচ লুইস দে লা ফুয়েঁতে ৷ যা ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে দারুণভাবে ৷ কিন্তু রাতারাতি একটা ফুটবল দর্শনের সঙ্গে কোনও দলকে তো আত্মস্থ করানো সম্ভব নয় ৷ দে লা ফুয়েঁতে সেই কাজটাই করেছেন নিখুঁতভাবে ৷
- সাফল্যের কারিগর ফুয়েঁতে: চার বছর আগে কাতারে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকে ছিটকে গিয়েছিল লুইস এনরিকে'র স্পেন ৷ মরক্কোর কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে প্রস্থানের পর দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়ে লুইস দে লা ফুয়েঁতে'র হাতে ৷ কোনও বড় ক্লাবে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতাহীন ফুয়েঁতে'র নিয়োগকে 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলেও মনে হয়েছিল বিশেষজ্ঞ মহলের ৷ স্প্যানিশ ফুটবল বিশেষজ্ঞ গুইলেম বালাগ যেমন বলেন, "ওই সময় এই সিদ্ধান্ত ব্য়াপক ঝুঁকির ছিল ৷ আমার মনে হয় না কেউ ভেবেছিলেন এই ভদ্রলোক এতটা সাফল্য পাবেন বলে ৷" কিন্তু তবু চার বছরের ব্যবধানে স্পেনকে নেশনস লিগ, ইউরো এবং বিশ্বকাপ জিতিয়ে নিজেকে প্রমাণ করলেন দে লা ফুয়েঁতে ৷
- ফুয়েঁতে'র সাফল্যের নেপথ্য কারণ: সিনিয়র দলকে তিন মেজর ট্রফি দেওয়ার আগে 2015 এবং 2019 স্পেনের বয়সভিত্তিক দলকে সাফল্য দিয়েছিলেন বছর পঁয়ষট্টির ভদ্রলোক ৷ 2015 সালে দেশের অনূর্ধ্ব 19 দলকে ইউরোপ সেরা করার পর 2019 সালে অনূর্ধ্ব-21 দলকে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন ফুয়েঁতে ৷ স্প্যানিশ কোচের সাফল্যের রেসিপি জানাতে গিয়ে 2010 বিশ্বজয়ী দলের সদস্য জুয়ান মাতা বলেন, "দলের প্রায় সকল ফুটবলারদের অ্যাকাডেমি স্তর থেকে চেনেন উনি ৷ স্পেনের বিশ্বজয়ী দলটা একসঙ্গেই বেড়ে উঠেছে ৷" প্রাক্তন ম্যান ইউ, চেলসি'র প্রাক্তনী আরও বলেন, "কেবল বর্তমানের নয়, ফুয়েঁতে'র এই দলটা ভবিষ্যতের জন্যও তৈরি ৷"
- প্রতিপক্ষকে শ্রদ্ধার সংস্কৃতি: বয়সভিত্তিক দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ফুটবলারদের মধ্যে একটা সংস্কৃতি ফুঁয়েতে চালু করেছিলেন এবং সেটা হল প্রতিপক্ষকে শ্রদ্ধা ৷ আর তাতেই স্পেন দলটা টোটাল ফুটবলের জন্য আরও ক্ষুরধার হয়েছে ৷ আর ফুয়েঁতে'র দর্শন বাধ্য ছাত্রের মতো গিলেছেন তোরেস, ইয়ামাল, উইলিয়ামসরা ৷ তাই তো বিশ্বকাপ জয়ের পর কোচের কাছে এসে স্প্য়ানিশ ফুটবলাররা বলেন, "আর কোন খেতাব জেতা বাকি রয়ে গেছে বলুন ৷ আমরা সব বিভাগে সবকিছুই তো জিতে নিয়েছি ৷"
- গত কয়েক বছরে লাগাতার সাফল্য মহিলা দলের: পুরুষ দলের সাফল্যে ঢাকা পড়ে যাওয়া নয় বরং পুরুষ দলের সাফল্যের আঁচ গায়ে মেখে মহিলা ফুটবলেও বিশ্বসেরা স্পেন ৷ তৃতীয়বার ফুটবলের বিশ্বমঞ্চে আবির্ভাবেই ইংল্য়ান্ড'কে হারিয়ে 2023 সালে প্রথম বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন হয় স্পেনের মহিল ফুটবল দল ৷ সেখানেই থেমে না-থেকে 2024, 2025 সালে নেশনস লিগ, অনূর্ধ্ব-17 ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ, 2022 থেকে 2026 লাগাতার পাঁচটি অনূর্ধ্ব-19 ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জয় ৷ পুরুষ দলের চেয়েও বেশি সাফল্য এসেছে স্পেনের বয়সভিত্তিক মহিলা দলের ৷
এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন ফুটবলার মারিয়া গারিদো বলেন, "শেষ পাঁচ বছরে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে ৷ মহিলা ফুটবলের প্রসারের জন্য উপযুক্ত সবরকম ব্যবস্থা গৃহিত হয়েছে ৷ আরও বেশি করে ইয়ুথ ক্য়াটেগরির বন্দোবস্ত, উন্নত পরিকাঠামো এবং মহিলা ফুটবলের কথা মাথায় রেখে অ্যাকাডেমি তৈরি হয়েছে স্পেনে ৷" এই পরিকাঠামোগত বদল কেবল নবজাগরণ আনেনি বরং স্পেনে মহিলা ফুটবলের সম্মান বাড়িয়েছে কয়েকগুণ ৷