'অবসরের পর আর বড় ম্য়াচ দেখতে যাই না', ইটিভি ভারতে অকপট প্রাক্তন লাল-হলুদ ডিফেন্ডার তরুণ দে

'অবসরের পর আর বড় ম্য়াচ দেখতে যাই না', ইটিভি ভারতে অকপট প্রাক্তন লাল-হলুদ ডিফেন্ডার তরুণ দে
ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হয়ে নানা কথা জানালেন প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডার তরুণ দে ৷
Published : September 15, 2026 at 4:42 PM IST
দুর্গাপুর, 15 সেপ্টেম্বর: 'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল' ৷ অথচ বাঙালি ফুটবলারই এখন সেই অর্থ দেখা যায় না বাংলার তিন প্রধানে ৷ অথচ আট ও নয়ের দশক কিংবা তারও আগে মূলত বাংলার ফুটবলই ছিল ভারতীয় ফুটবলের গৌরবগাথা ৷ সোনালি অতীতের দিনগুলোয় বিশেষ করে আট-নয়ের দশকে বাঙালি যে সকল ডিফেন্ডাররা দেশের পাশাপাশি বিদেশেও দাপিয়ে বেরিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম তরুণ দে ৷ ভারতীয় দলে রক্ষণভাগের প্রাক্তন এই অতন্দ্র প্রহরীর ফুটবল জীবনের উত্থান ইস্টবেঙ্গলে ৷ বয়স হয়েছে, কিন্তু নিজেকে এখনও ধরে রেখেছেন ৷ ফুটবল মাঠেই ঘুরে বেড়ান এখনও ৷ কিন্তু অভিমানী তরুণ দে অবসর পরবর্তী সময় আর বড় ম্য়াচ দেখতে যান না ৷ ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে বাংলার ফুটবলের মানের পাশাপাশি ডার্বি না-দেখার কারণ ব্যাখ্যা করলেন তিনি ৷
সুব্রত ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও তরুণ দে- বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলে রক্ষণভাগের গুণী ফুটবলারদের নাম উঠে এলে এই ত্রয়ীর নাম সর্বাগ্রে থাকবে ৷ জাতীয় দলের হয়ে তিনি পঞ্চাশেরও বেশি ম্যাচ খেলেছেন ৷ 1984 সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কাপে ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন এই ডাকাবুকো বাঙালি ডিফেন্ডার ৷ 1987 সালে সাফ গেমসে ভারতের স্বর্ণপদক এবং 1989 সালে ব্রোঞ্জ পদক জয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন ৷ ফুটবলার হিসেবে অবসর গ্রহণের প্রয়োজনীয় কোচিং লাইসেন্স অর্জন করে ইস্টবেঙ্গলের যুব দলের সহকারী কোচের দায়িত্বও সামলেছেন ৷ টানা বহুবছরের কেরিয়ারে ইস্টবেঙ্গলে তাঁর সাফল্যের খতিয়ান পাঁচটি আইএফএ শিল্ড (1984, 1986, 1990, 1991, 1994), ছ'টি কলকাতা ফুটবল লিগ (1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993), চারটি ডুরান্ড কাপ (1989, 1990, 1991, 1993), ফেডারেশন কাপ (1985), জোড়া রোভার্স কাপ (1990, 1994) ৷ আন্তর্জাতিক মঞ্চেও পেয়েছেন সাফল্য ৷
1986-87 মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক হওয়ার আগের বছর কোকা-কোলা কাপের (এশিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের সেন্ট্রাল এশিয়া জোন চ্যাম্পিয়নশিপ) সেরা ফুটবলরা নির্বাচিত হয়েছিলেন তরুণ দে ৷ কিংবদন্তি পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে ইস্টবেঙ্গল সেবার নিউ রোড টিম (7-0), আবাহনী ক্রীড়াচক্র (1-0), ক্লাব ভ্যালেন্সিয়াকে (9-0) হারিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ৷
সম্প্রতি দুর্গাপুরে তিনি এসেছিলেন একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে প্রধান অতিথি হিসেবে ৷ ঝটিকা সফরে এসে ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "1997 সালের পর আমি আর ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ম্য়াচ দেখতে সল্টলেক স্টেডিয়ামে যাইনি ৷ তার অন্যতম প্রধান কারণ প্রিয় দল জয়লাভ করার পর শহরজুড়ে সমর্থকদের সেলিব্রেশনের নামে ভাঙচুর-তাণ্ডব আমায় ব্যথিত করে ৷ এটা ফুটবলপ্রেমীদের কাজ নয়। খেলায় এক দল জিতবে, একদল হারবে। তার জন্য শহরজুড়ে ভাঙচুর চালানো এটা বাংলা বা বাঙালির সংস্কৃতি নয় ৷"
বাংলার ফুটবল এখন ঠিক কোন জায়গায় ? উত্তরে রক্ষণভাগের একসময়ের অতন্দ্র প্রহরী বলেন, "দীর্ঘ 13-14 বছর হয়ে গেল বাংলার ফুটবল অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে ৷ একটা সময় বাংলা পরপর সন্তোষ ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ৷ ভারতীয় ফুটবলকে দিশা দেখিয়েছিল বাংলার ফুটবল ৷ বলা যায় বাংলার ফুটবলাররা ভারতীয় ফুটবলকে শাসন করতেন ৷ তার একটা অন্যতম কারণ ছিল তখন জেলা থেকে ফুটবলাররা উঠে এসেছিল ভালো ফুটবল খেলে ৷ জেলার ফুটবলের অধঃপতনের কারণে বাঙালি ফুটবলারের সংখ্যা কমতে শুরু করল।"
তরুণ দে'র সংযোজন, "বিদেশিদের ভিড় বাড়তে থাকার কারণে এবং ফুটবল খেলে চাকরি পাওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ফুটবলের প্রতি আগ্রহ হারাতে লাগল বাঙালির ফুটবলাররা ৷ আগে একটি পরিবারে দু'তিন ভাইয়ের মধ্যে কেউ ঘুড়ি ওড়াত, কেউ গুলিডান্ডা খেলত ৷ কিন্তু এক না এক ভাই ঠিক ফুটবল খেলত ৷ এখন অধিকাংশ পরিবারে একটি করেই সন্তান ৷ মা-বাবারা ছেলেদের সচিন বা সৌরভ তৈরি করতে চান ৷ স্বাভাবিকভাবেই ফুটবলের মাঠে শূন্যতা তৈরি হয়েছে ৷ তবে আমি সরকারের কাছে আবেদন জানাব বাংলার ফুটবলকে বাঁচাতে জেলায় জেলায় সরকারি অ্যাকাডেমি গড়ে তুলতে ৷ আরেকটি কথা প্রচুর কোচ হয়ে যাওয়ার কারণে ফুটবলের ক্ষতি হচ্ছে ৷ কারণ সকল কোচ সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ করাতে ব্যর্থ ৷ সবমিলিয়ে বাংলার ফুটবলে গভীর শূন্যতা তৈরি হয়েছে ৷ এখন ভারতীয় ফুটবলে মণিপুর, মিজোরামের ছেলেরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ৷ বাঙালি ফুটবলাররা হতাশ ৷"