এশিয়াডে কমপক্ষে তিনটি পদকের প্রত্যাশা, ইটিভি ভারতের মুখোমুখি ভারতের টিটি কোচ

এশিয়াডে কমপক্ষে তিনটি পদকের প্রত্যাশা, ইটিভি ভারতের মুখোমুখি ভারতের টিটি কোচ
জাপানে উড়ে যাওয়ার আগে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সঞ্জয় অধিকারীর মুখোমুখি সৌরভ চক্রবর্তী ৷ দিলেন নানা প্রশ্নের উত্তর ৷
Published : September 14, 2026 at 9:05 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: ব্যক্তিগত কোচের অর্ন্তভুক্তিতে ভারতীয় টেবল টেনিস দল থেকে বাদ স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ ৷ এশিয়াড শুরুর আগে নয়া বিতর্কের মধ্যেও আশার কথা শোনাচ্ছেন সৌরভ চক্রবর্তী ৷ এশিয়াডগামী ভারতীয় দলের সরকারিভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচ বাংলার প্রাক্তন এই টিটি তারকা ৷
2022 সাল থেকে ভারতীয় দলের কোচিংয়ের ভার সামলাচ্ছেন ৷ সাম্প্রতিক অতীতে ভারতীয় দলের যা কিছু সাফল্য, সবকিছুর নেপথ্য কারিগর সৌরভ ৷ নিজে প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ৷ রয়েছে আর্ন্তজাতিক সাফল্যও ৷ সবমিলিয়ে বড় আসরে সাফল্যের রসায়নটা জানা ৷ জাপানের মাটিতে এশিয়ান গেমসে টেবল টেনিসের সাফল্যে তাঁর যে ভূমিকা থাকবে, বলাই বাহুল্য ৷ এশিয়াডে উড়ে যাওয়ার আগে তিনি সম্প্রতি মুখোমুখি হয়েছিলেন ইটিভি ভারতের ৷ জানালেন দলের শক্তি-দুর্বলতার কথা ৷ দিলেন নতুন করে মাথাচাড়া দেওয়া বিতর্ক নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া ৷
এশিয়াডগামী ভারতীয় দলের কোচিং ব্রিগেডে রয়েছেন বিদেশি কোচ ম্যাসিমো কসটানটিনি রয়েছেন ৷ আছেন সোমনাথ ঘোষ, সচিন শেট্টি, ফিজিও শ্বেতা অশোক সোনোয়ান, ম্যাসিওর অমরজিৎ সিং ৷ তবে গত চারবছর ধরে ভারতীয় দলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে সৌরভই ৷ 2022 সালে হ্যাংঝৌ এশিয়াডে একটি পদক আসলেও ছোট্ট ভুলে আরও দু'টো হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ আজও রয়েছে সৌরভের ৷ জাপানে সেই ছোট ভুলে বড় ক্ষতি না-হওয়ার দিকে সতর্ক থাকার কথা বলছেন তিনি ৷ তবে চার বছর আগের দলে ছিলেন কিংবদন্তি শরথ কমল, মণিকা বাত্রা'রা ৷ প্রথমজন বর্তমানে প্রাক্তন। দ্বিতীয়জনের এশিয়ান গেমসের দলে জায়গাই হয়নি ৷ জায়গা না-হওয়ার তালিকায় রয়েছে বাংলার ঐহিকা মুখোপাধ্য়ায়ের নামও ৷
এই দুই প্যাডলারের অভাবে ভুগতে হতে পারে ভারতীয় দলকে, মত বিশেষজ্ঞ মহলের ৷ যদিও দলে সিন্ড্রেলা দাসের মত আগামীর প্যাডলাররা রয়েছেন ৷ যাঁরা সাম্প্রতিক সময়ে ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স করে চলেছেন ৷ দলে ফিরেছেন সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়ও ৷ ঐহিকার সঙ্গে জুটিতে যিনি গত এশিয়াডে ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জ দিয়েছিলেন দেশকে ৷ ফলত নৈহাটীর মেয়ের অভিজ্ঞতা সম্পদ হতে পারে বলে মনে করছেন সৌরভ ৷ শরথ কমলের জায়গায় এসেছেন পায়াস জৈন ৷ মেয়েদের বিভাগে নেতৃত্ব দেবেন সৃজা আকুলা এবং ছেলেদের নেতৃত্বে জি সাথিয়ান ৷ এছাড়া পুরুষ দলে রয়েছেন হরমিত দেশাই, মানব ঠক্কর, মানুষ শাহ ৷ আর মহিলা দলে রয়েছেন যশস্বীনি ঘোরপাড়ে, দিয়া চিতালে'রা ৷ সৌরভ জানাচ্ছেন, তারুণ্য এবং অভিজ্ঞতার মিশ্রণেই তৈরি হয়েছে এবারের দল ৷
বাঙালি কোচের কথায়, "প্রত্যেেকেই পেশাদার এবং সারাবছর বিশ্বের বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলে বেড়ায় ৷ ফলে ধারাবাহিক প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে সকলেই ৷ ভারত যে টেবল টেনিসে অন্যতম শক্তি, সে সম্পর্কে বাকিরা অবহিত ৷ ফলে পদক দৌড়ে ভারত ভীষণভাবে রয়েছে ৷" একইসঙ্গে তিনি জানালেন, তিনটি পদক জিতে জাপান থেকে ফিরতে চান তিনি ৷ পুরুষ ডাবলস, মিক্সড ডাবলস এবং মহিলা ডাবলসে পদকের প্রত্যাশী তিনি ৷ একইসঙ্গে চিন এবং চিনা তাইপেই'কে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখছেন সৌরভ ৷ যারা ভারতের পদক জয়ের পথে কাঁটা ছড়াতে পারে ৷
সৌরভ বলছেন, "সাম্প্রতিক সময়ে চিনের বিরুদ্ধে সাফল্য এসেছে ৷ ফলে চিন জুজু সেভাবে পিছিয়ে রাখবে বলে মনে হয় না ৷" প্রতিযোগিতার শুরুর দিকে সুবিধাজনক ড্র'য়ের পাশাপাশি নির্দিষ্ট দিনের প্যাডলারদের ফর্মকেও পদকজয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন তিনি ৷ দলের শক্তি নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই সৌরভের ৷ ফলত পদক সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে আশাবাদী ভারতীয় দলের কোচ ৷ মঙ্গলবারই দেশ ছাড়ছেন সৌরভ ও তাঁর দলবল ৷