রেলে ডিউটি করাকালীন আক্রান্ত হৃদরোগে ! প্রয়াত মোহনবাগানের আই লিগজয়ী ফুটবলার

রেলে ডিউটি করাকালীন আক্রান্ত হৃদরোগে ! প্রয়াত মোহনবাগানের আই লিগজয়ী ফুটবলার
বয়স মাত্র 35 ৷ রেলে ডিউটি করাকালীন আচমকাই হৃদরোগে আক্রান্ত হন মোহনবাগানের আই লিগজয়ী ফুটবলার ৷ প্রাক্তন ডিফেন্ডার সুখেন দে'র মৃত্যুতে মুখভার ফুটবলপ্রেমীদের ৷
Published : December 27, 2025 at 11:01 AM IST
কলকাতা, 27 ডিসেম্বর: ক্রীড়াজগতে শোকের ছায়া! প্রয়াত ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব ও মোহনবাগানের প্রাক্তন ডিফেন্ডার সুখেন দে। বর্তমানে তিনি রেলে কর্মরত ছিলেন। শুক্রবার কর্মস্থলেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সুখেন। বয়স হয়েছিল মাত্র 35 বছর। ছিলেন মোহনবাগানের প্রথম আইলিগ জয়ী দলের সদস্য। তাঁর অকাল মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত।
ifa.wb-র তরফে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে ফুটবলারের মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে ৷ বছরের শেষ সপ্তাহ ময়দানের এই প্রাক্তন ফুটবলারের অকাল প্রয়াণ শোকের ছায়া নিয়ে এল। মাত্র 35 বছর বয়সে ফুটবলারের না-ফেরার দেশে পাড়ি দেওয়া মানতে পারছে না ময়দান। আগামী 1 জানুয়ারি ছিল তাঁর জন্মদিন। সেদিন 35 বছরে পা-দিতেন তিনি। কিন্তু জন্মদিনের 6 দিন আগেই পৃথিবীয় মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। জানা গিয়েছে, অন্য দিনগুলির মতো শুক্রবারও তিনি ডিউটিতে গিয়েছিলেন ৷ স্বাভাবিকই ছিলেন ৷ শরীরে কোনও অস্বস্তি ছিল না মোহনবাগানের এই প্রাক্তন ফুটবলারের ৷ হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এরপর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি ৷
সুখেন দে'র পেশাদার জীবন শুরু হয়েছিল ইউনাইটেড স্পোর্টসে। 2011-2012 মরশুমে ইউনাইটেডের জার্সিতে অভিষেক হয় সুখেনের ৷ ইউনাইটেড স্পোর্টসের জার্সিতে একাধিক গোলও রয়েছে তাঁর। পরে যোগ দেন মোহনবাগানে। তার আগে 2012 সালের আই লিগে মোহনবাগানের মতো বড় দলের বিরুদ্ধে তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্স ফুটবল প্রেমীদের নজর কেড়েছিল ৷ তাঁর দেওয়া পাস থেকে আসা গোলেই জিতেছিল দল।
2014-15 মরশুমে মোহনবাগানের জার্সিতে আইলিগ জিতেছিলেন। ছিলেন দলের সাফল্যের অন্যতম কারণ। সেই মরশুমে আইলিগ জেতার জন্য স্পোর্টিং গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো খেলা খেলেছিলেন। বারবার তাঁর কাছে ধরা পড়ে যাওযায় গোলের মুখ খুলতে পারেননি ওডাফা ওকোলি । বিপক্ষ স্ট্রাইকারের পা-থেকে বল কাড়তে পটু সুখেন জীবনের দৌড়ে হৃদরোগের আক্রমণকে থামাতে পারলেন না।
এই খবর ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই গভীর শোকে ডুবেছে কলকাতা ময়দান। কেউ ভাবতেই পারছেন না যে ময়দানের অন্যতম জনপ্রিয় এই ফুটবলার আর নেই।সুখেনের প্রয়াণে শোকের ছায়া বাংলার ফুটবল মহলে। ইউনাইটেড স্পোর্টসের কর্মকর্তা নবাব ভট্টাচার্য সোশাল মিডিয়ায় শোকপ্রকাশ করেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, সুখেনের পরিবারে বাবা-মা, স্ত্রী ও ছয় বছরের এক পুত্র সন্তান রয়েছে, তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা ৷