সতীর্থকে চড় মেরে লাল কার্ড ! এভার্টন মিডফিল্ডারের তাজ্জব কীর্তিতে শোরগোল
ম্যাচের অধিকাংশ সময় বিপক্ষকে দশজনে পেয়েও ফায়দা তুলতে ব্যর্থ ইউনাইটেড ৷
Published : November 25, 2025 at 10:56 AM IST
হায়দরাবাদ, 25 নভেম্বর: ম্যাচটা জিতে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কাছে সুযোগ ছিল পাঁচে উঠে আসার ৷ কিন্তু এভার্টনের কাছে ঘরের মাঠে হেরে সেই সুযোগ হাতছাড়া করল রুবেন আমোরিমের ছেলেরা ৷ উল্টোদিকে দশজনে খেলে 12 বছর পর প্রিমিয়র লিগে ম্য়ান ইউকে হারাল এভার্টন ৷ কিন্তু ম্য়াচের ফলাফল ছাপিয়ে সোমবার শিরোনামে উঠে এলে এভার্টন মিডফিল্ডার ইদ্রিসা গুয়ের কীর্তি ৷ ম্য়াচ চলাকালীন সতীর্থ মাইকেল কিনকে চড় মেরে লাল কার্ড দেখলেন সেনেগালের এই ফুটবলার ৷ যে ঘটনায় তাজ্জব নেটপাড়া ৷
ঘটনাটি ঘটে ম্যাচের প্রথম কোয়ার্টারে ৷ সেন্টার-ব্যাক মাইকেল কিনের সঙ্গে এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই তালমিল হচ্ছিল না গুয়ের ৷ পেনাল্টি বক্সে বাড়ছিল মিস পাসের সংখ্যা ৷ যা বারংবার বিপদ ডেকে আনছিল ৷ 13 মিনিটে গুয়ে এবং কিনের মধ্যে ফের একবার বোঝাপড়ার অভাবে গোলের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ ৷ তবে অল্পের জন্য রক্ষা পায় পর্তুগিজ মিডফিল্ডারের প্রয়াস ৷ এই ঘটনার পর নিজেকে সামলে রাখতে পারেননি এভার্টনের রক্ষণাত্মক মিডফিল্ডার ইদ্রিসা গুয়ে ৷
The 10 men of @Everton take all three points at Old Trafford 💙 pic.twitter.com/ItH8XjoG4w— Premier League (@premierleague) November 24, 2025
দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবের কারণে কিনকে সপাটে একটি চড় মারেন তিনি ৷ যা কোনওভাবেই কাম্য নয় ৷ পরিস্থিতি হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছলে কাছেই থাকা গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড এসে তা সামাল দেন ৷ তবে সতীর্থের সঙ্গে ইদ্রিসের উত্তপ্ত বাক্য-বিনিময় চলতেই থাকে ৷ এরই মাঝে সেনেগাল ফুটবলারকে মার্চিং-অর্ডার দেন রেফারি ৷ অর্থাৎ, ম্য়াচের অধিকাংশ সময়টাই দশজনে খেলতে হয় অতিথি দলকে ৷ তবে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সংখ্য়াতত্ত্বে এগিয়ে থাকার সুবিধা ম্যান ইউ কাজে লাগাতে ব্যর্থ ৷
Idrısaa Gueye, takım arkadaşına tokat attığından dolayı 13. dakikada kırmızı kart gördü.— Kapitano Sports (@kapitanosport) November 24, 2025
pic.twitter.com/qL7MrYHPOc
29 মিনিটে হোম টিমের ডেডলক ভেঙে এভার্টনকে এগিয়ে দেন ডিউসবুরি হল ৷ প্রায় মাঝমাঠ থেকে বাড়ানো বল ধরে কার্যত একক দক্ষতায় বক্সের সামান্য বাইরে থেকে ইংরেজ ফুটবলারের নেওয়া শট জালে জড়িয়ে যায় ৷ সেই গোলই ম্য়াচের পার্থক্য গড়ে দেয় ৷ অথচ সারা ম্য়াচে আধিপত্য নিয়ে খেলে ইউনাইটেডই ৷ 70 শতাংশ বল দখলে রেখে গোল লক্ষ্য করে 23টি শট নেয় তাঁরা ৷ কিন্তু কাজের কাজ করতে ব্যর্থ ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, ব্রায়ান এমবিউমোরা ৷
" that is majestic from kieran dewsbury-hall!" 🙌#MUNEVE highlights are now live! ⬇️— Everton (@Everton) November 25, 2025
পাঁচ ম্য়াচ অপরাজিত থেকে সোমবার ঘরের মাঠে এভার্টনের মুখোমুখি হয়েছিল 'রেড ডেভিলস' ৷ কিন্তু স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতায় ছন্দপতন ৷ দ্বিতীয়ার্ধে ম্য়াসন মাউন্ট, কোবি মাইনুকে নামিয়েও লাভ হয়নি ৷ এদিন ঘটনাচক্রে ম্য়ান ইউ ম্য়ানেজার হিসেবে বর্ষপূর্তি ছিল রুবেন আমোরিমের ৷ কোচের প্রথম বর্ষপূর্তিতে ম্য়াচ হেরে লিগ টেবলে দশে নামল ম্যান ইউ ৷ 12 ম্যাচে তাঁদের সংগ্রহে 18 পয়েন্ট ৷