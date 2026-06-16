'তিকিতাকা' রুখে আত্মপ্রকাশে মুগ্ধ করল কেপ ভের্দে, শুরুতে হোঁচট ইউরো চ্যাম্পিয়নদের

'তিকিতাকা' রুখে আত্মপ্রকাশে মুগ্ধ করল কেপ ভের্দে, শুরুতে হোঁচট ইউরো চ্যাম্পিয়নদের
বিশ্বকাপ আত্মপ্রকাশে চমক কেপ ভের্দের ৷ প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেনকে রুখে দিল সওয়া পাঁচ লক্ষের দ্বীপরাষ্ট্র ৷
Published : June 16, 2026 at 1:04 AM IST
আটলান্টা, 15 জুন: আইসল্যান্ডের পর দ্বিতীয় সবচেয়ে কম জনবসতির দেশ হিসেবে 2026 বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছিল তারা (পরে অবশ্য সবচেয়ে কম জনবসতির দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের নিরিখে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এসেছে কুরাসাও) ৷ রূপকথা লেখা হয়ে গিয়েছিল তখনই ৷ আর সোমবার 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এ আত্মপ্রকাশেও চমকে দিল কেপ ভের্দে ৷ স্বপ্নের ফুটবলে ডিফেন্ডিং ইউরো চ্যাম্পিয়ন তথা 2010'র চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে রুখে দিল আফ্রিকার সওয়া পাঁচ লক্ষের দ্বীপরাষ্ট্র ৷ বিশ্বকাপে স্পেন বনাম কেপ ভের্দে ম্যাচ শেষ হল গোলশূন্যভাবে ৷
দু'বছর আগে ইউরোপের সেরা 'লা-রোজা' ব্রিগেড যে চলতি বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট , সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ কিন্তু নবাগত কেপ ভের্দের রক্ষণের জালে টুর্নামেন্ট শুরুতে যেভাবে আটকে গেল লুইস দে লা ফুয়েন্তে'র ছেলেরা, তা পরবর্তী ম্যাচে নামার আগে ভাবাবে তাদের ৷ কিন্তু তাতে কেপ ভের্দের কৃতিত্ব খাটো হয়ে যায় না ৷ বরং কুড়ি বছর বাদে বিশ্বকাপ আত্মপ্রকাশে গোল হজম না-করে নজির গড়ল তারা ৷ শেষবার 2006 বিশ্বকাপে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিল ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোব্যাগো এবং অ্যাঙ্গোলা ৷
হ্যামস্ট্রিংয়ে সমস্যার কারণে কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে এদিন স্পেনের একাদশে ছিলেন না ল্যামিন ইয়ামাল ৷ মাইকেল ওয়্যার্জাবালের কাঁধে মূলত গোলের দায়িত্ব থাকলেও তাঁকে পিছন থেকে সাহায্য করছিলেন ফেরান তোরেস ও গাভি ৷ কিন্তু আক্রমণ মুহুর্মুহু করলেও রক্ষণে রবার্তো লোপেজ'দের কড়া শাসন এড়িয়ে গোলমুখ খুলতে ব্যস্ত স্প্যানিশ আর্মাডা ৷ ফাইনাল-থার্ডে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছিল স্পেনের যাবতীয় আক্রমণ ৷ বিশ্বের দু'নম্বরদের বিরুদ্ধে কেপ ভের্দে যে প্রতি-আক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলবে, তা আঁচ করতে ফুটবোদ্ধা হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না ৷ কিন্তু স্পেনের হোমওয়ার্ক যে সঠিক ছিল না, আজকের ম্যাচ তার প্রমাণ ৷
Cabo Verde's first-ever point in their first-ever #FIFAWorldCup game! 🇨🇻👏 pic.twitter.com/U5KhkBEPBj— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
রক্ষণের পাশাপাশি এদিন স্পেনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ান বিপক্ষ গোলরক্ষক ভোজিনহা ৷ চল্লিশেও তেকাঠির নীচে দুর্ভেদ্য তিনি ৷ এদিন স্পেনের একাধিক সুযোগ আটকে গেল তার হাতে ৷ প্রথমার্ধে স্পেনের একমাত্র পজিটিভ সুযোগ আসে শেষদিকে ৷ হেডে মার্ক কুকুরেয়া'র সাজিয়ে দেওয়া বলে ফেরান তোরেসের শট ক্রসবারে প্রতিহত হন ৷ ফিরতি বলে ওয়্যার্জাবালের প্রয়াস দুরন্ত রক্ষা করেন ভোজিনহা ৷
Vozinha and Cabo Verde making history 🇨🇻#FIFAWorldCup pic.twitter.com/TIEc3lh2GO— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
দ্বিতীয়ার্ধেও লড়াই জারি রাখে কেপ ভের্দে রক্ষণ ৷ 70 মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমে বিশ্বকাপে অভিষেক করেন ইয়ামাল ৷ পরিবর্ত নামেন ড্যান ওলমো-ও ৷ কিন্তু কেপ ভের্দের নাছোড় লড়াইয়ে ডেডলক ভাঙতে পারেনি স্পেন ৷ 62 শতাংশ বল নিজেদের দখলে রাখার পাশাপাশি এদিন গোল লক্ষ্য করে 23টি শট নেয় স্পেন ৷ কর্নার আদায় করে 11টি ৷ পক্ষান্তরে সারা ম্যাচে মাত্র একটি কর্নার পায় কেপ ভের্দে ৷
সবমিলিয়ে আধিপত্য রেখেও স্পেনের পয়েন্ট নষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে ৷ অন্যদিকে বিশ্বকাপ অভিষেকে তারকাখচিত স্পেনকে রুখে দেওয়া কেপ ভের্দের জন্য নৈতিক জয়ই বটে ৷ ম্যাচ ড্র করে স্পেনের কোচ বলেন, "আমাদের প্রতিপক্ষ শিবির যে শারীরিক সক্ষমতার দিক থেকে শক্তিশালী সেটা জানা ছিল ৷ আমরা কোয়ালিটি ফুটবল খেলতে ব্যর্থ ৷ সুযোগ তৈরি করলেও ফাইনাল টাচের ব্যর্থতায় গোল পেলাম না আমরা ৷ আগামী চারদিনে এই খামতিগুলো পূরণের চেষ্টা করব ৷ তবে ফুটবল এমনই ৷"