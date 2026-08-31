ঋদ্ধি অনুপ্রেরণা, যুব দলে সাড়া জাগিয়ে সিনিয়র টিমের অলিন্দে প্রবেশের লক্ষ্যে অভিপ্রায়

ঋদ্ধি অনুপ্রেরণা, যুব দলে সাড়া জাগিয়ে সিনিয়র টিমের অলিন্দে প্রবেশের লক্ষ্যে অভিপ্রায়
জাতীয় যুব দলের ক্য়াম্পে যোগ দেওয়ার আগে শনিবার দুর্গাপুরের বাড়িতে ফিরেছেন অভিপ্রায় ৷ তাঁর সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : August 31, 2026 at 5:36 PM IST
দুর্গাপুর, 31 অগস্ট: অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের এবং মাল্টি-ডে সিরিজের জন্য ভারতের অনূর্ধ্ব-19 দল ঘোষিত হয়েছে সম্প্রতি ৷ সেখানে ওডিআই সিরিজের স্কোয়াডে একইসঙ্গে রাহুল দ্রাবিড়-পুত্র অন্বয় এবং বীরেন্দ্র সেহওয়াগ-পুত্র আর্যবীরের সুযোগ পাওয়া নিয়ে চর্চা বিস্তর ৷ দ্রাবিড়-পুত্র ভারতীয় দলের সেট-আপে থাকলেও আর্যবীরের এটাই মেডেন কল-আপ ৷ দুই তারকা-পুত্রের অনূর্ধ্ব-19 দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে চর্চার মধ্যে অনেকটাই ম্লান বাংলার অভিপ্রায় বিশ্বাসের খবর ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আসন্ন মাল্টি-ডে সিরিজের জন্য জাতীয় যুব দলে ডাক পেলেন দুর্গাপুরের অভিপ্রায় ৷
বাংলার শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর থেকে জাতীয় দলের আঙিনায় যাতায়াতের শুরু ৷ হোক না অনূর্ধ্ব-19 দল, ক্ষতি কি ? ছোটবেলা থেকে ছেলের ক্রিকেট নামক অধ্যাবসায়ের পিছনে যে সময় তিনি ব্যয় করেছেন, তার ফলাফল মেলায় গর্বিত মা অলোকা বিশ্বাস ৷ ছেলেকে পরবর্তীতে জাতীয় সিনিয়র দলে দেখার অভিপ্রায় তাঁর ৷ কিন্তু জার্নিটা সহজ ছিল না ৷ প্ল্যাটফর্মে ছেলেকে নিয়ে রাতের পর রাত অন্ধকারে কাটানো ৷ রাত জেগে ভোরের ট্রেন ধরে কলকাতা ময়দানে ম্যাচে অংশ নেওয়ার জন্য ছেলেকে পৌঁছে দেওয়া ৷ লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন মা ৷
মায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই ক্রিকেট ব্যাটকে হাতিয়ার করে এগিয়ে গিয়েছেন অভিপ্রায় ৷ অসম্ভব পরিশ্রম, পরিবারের সকলের কমবেশি আত্মত্যাগ, কোচবিহার ট্রফি, বিপিএল, জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য আজ অভিপ্রায়কে সুযোগ করে দিয়েছে জাতীয় যুব দলে ৷ আর জাতীয় যুব দলে প্রথম সুযোগ পাওয়ার পর মাত্র কয়েকঘণ্টার জন্য রবিবার দুর্গাপুরে নিজের বাড়িতে এসেছেন অভিপ্রায় ৷ আর স্টাম্পার-ব্য়াটার বাড়ি ফিরতেই দুর্গাপুরের কোকওভেন থানা এলাকার শ্যামপুর লাগোয়া সুকান্ত পল্লীর বাড়িতে আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশীদের লম্বা লাইন ৷
ছোটবেলায় দাদুর হাত ধরে স্থানীয় শ্রমিক নগর ময়দানের ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পে থেকে অভিপ্রায়ের ক্রিকেটের হাতেখড়ি ৷ সেখান থেকে ভারতের অনূর্ধ্ব-19 দলের এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের স্বপ্ন ভারতীয় দলের হয়ে উইকেট রক্ষা করা এবং 22 গজে ব্যাট হাতে শাসন করা ৷ আর এই স্বপ্ন নিয়েই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রাজকোট ও আমেদাবাদে নামার অপেক্ষায় দুর্গাপুরের ছেলে ৷ এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান অভিপ্রায় বিশ্বাস ফের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঋদ্ধিমান সাহার পর আরও এক বাঙালি ক্রিকেটারের জাতীয় দলে সুযোগের স্বপ্ন ডালপালা মেলছে দামোদর নদ তীরবর্তী সুকান্ত পল্লী থেকে ৷ অভিপ্রায়ের বাবা পঙ্কজ কুমার বিশ্বাস পেশায় একজন চিকিৎসক এবং অলোকা বিশ্বাস গৃহবধূ ৷ দাদু অসিত কুমার বিশ্বাস বলেন, "আজ আমার দারুণ গর্বের দিন ৷ একদিন আমার নাতিকে যখন সবাই জিজ্ঞাসা করত ক্রিকেট খেলে কী হতে চাইছ ? আমার নাতি ছোটবেলা থেকেই বলত ভারতীয় দলের জার্সি পরে আমি ক্রিকেট খেলতে চাই ৷ অসম্ভব পরিশ্রম করেছে । আজ তার ফল সে পেয়েছে ৷ তবে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে ওকে ৷"
অভিপ্রায়ের মা অলোকা দেবী ইটিভি ভারত'কে বলেন, "আমি ছেলের সাফল্যের জন্য দিনরাত এক করেছিলাম ৷ ছেলের জন্য সমস্ত সময় আমি দিয়েছিলাম ৷ তাই ছেলের এই সাফল্যে আমি সত্যিই গর্বিত ৷ আমার আজ মনে পড়ছে বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে প্রবল গ্রীষ্মের দাবদাহে যখন সবাই এসি ঘরে ঢুকে যেত আমি তখন ছেলের জন্য গাছের নীচে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতাম ৷ মাত্র ছ'বছর বয়সে ওকে আমি দুর্গাপুরে ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে ভর্তি করি ৷ তার একবছর পরেই আমি ওকে কলকাতায় টোয়েন্টি-টু ইয়ার্ডস কোচিং ক্যাম্পে ভর্তি করি ৷ এরপর আমার ও আমার ছেলের লড়াই শুরু হয় ৷ কখনও রাতের ট্রেন ধরে, কখনও ভোররাতে, আবার কখনও প্ল্যাটফর্মে রাত কাটিয়ে আমরা দু'জনে যাতায়াত করেছি ৷ কত রাত জেগেছি দু'জনে ৷ কিন্তু ও যখন অনূর্ধ্ব-19 ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়ে আমায় ফোনে জানাল, আমার সব ধকল মুহূর্তের মধ্যেই যেন মুছে গেল ৷"
অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট এবং বাংলার ঋদ্ধিমান সাহা'কে আইডল মেনে এগিয়ে যাওয়া অভিপ্রায়ের ৷ মিডল-অর্ডারে ব্যাট করতে ভালোবাসেন বলেও জানালেন অভিপ্রায় ৷ বেঙ্গালুরুতে উইকেটরক্ষার বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে শনিবার গভীর রাতেই বাড়ি ফিরেছে অভিপ্রায় ৷ কারণ অস্ট্রেলিয়া সিরিজের জন্য ক্যাম্পে যোগদানের ডাক চলে আসতে পারে যে কোনও মুহূর্তে ৷ তার আগে ইটিভি ভারত'কে দেওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে তৎপর অভিপ্রায় বলেন, "শ্রমিক নগর ক্রিকেট অ্য়াকাডেমি থেকে শুরু করেছিলাম ক্রিকেটের যাত্রা ৷ সেখানে একবছর খেলার পর কলকাতায় ৷ টোয়েন্টি-টুইয়ার্ডসে এরপর আমার প্র্যাকটিস শুরু হয় ৷ ব্যাটিং ভালোলাগে বিরাট কোহলির ৷ তবে ধোনির থেকেও উইকেটরক্ষক হিসেবে আমার ঋদ্ধিমান সাহাকে বেশি ভালোলাগে ৷"
জাতীয় যুব দলে ডাক পাওয়ার খবর কার থেকে প্রথম পাওয়া ? অভিপ্রায়ের সংযোজন, "সৌরাশিস লাহিড়ি স্যর আমায় প্রথম জানায় আমি অনূর্ধ্ব-19 ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছি ৷ তারপর আমি বাড়িতে এই খুশির খবর জানাই ৷ আমার দাদু, আমার বাবা, আমার মা, আমার দিদা সবাই মিলে আমাকে সহযোগিতা করেছে ৷ তারা সকলে আমার জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের এক একজন পিলার ৷ এদের সকলের প্রচেষ্টাতেই আমি আজ সাফল্য পেয়েছি ৷" তবে খেলাধুলার জন্য পড়াশোনায় ঘাটতির কথাও স্বীকার করে নিলেন অনূর্ধ্ব-19 ক্রিকেটার ৷ একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র অভিপ্রায় বিশ্বাস ৷ সামনে অস্ট্রেলিয়া সিরিজ ৷ সুতরাং, মাইন্ড সেট জরুরি ৷ একইসঙ্গে নিবিড় মনোযোগ-সহ অনুশীলন প্রয়োজন ৷ তবে পাখির চোখ যে সিনিয়র ভারতীয় ক্রিকেট দলের জার্সি, সেটা স্পষ্ট করলেন অভিপ্রায় ৷