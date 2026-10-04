অভিমান দূরে সরিয়ে বাংলায় ফেরার ইচ্ছেপ্রকাশ, এবার পাসপোর্ট বানাবেন 'সোনার মেয়ে' পিঙ্কি

অভিমান দূরে সরিয়ে বাংলায় ফেরার ইচ্ছেপ্রকাশ, এবার পাসপোর্ট বানাবেন 'সোনার মেয়ে' পিঙ্কি
কর্মসূত্রে হায়দরাবাদে থাকলেও সোনা জিতে বাংলায় ফিরে দিদির বাসায় ফিরেছেন পিঙ্কি ৷ সেখানেই ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সঞ্জয় অধিকারীর মুখোমুখি 'সোনার মেয়ে' ৷
Published : October 4, 2026 at 5:43 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 5:53 PM IST
হিন্দমোটর (হুগলি), 4 অক্টোবর: এশিয়ান গেমসের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে যারা পাত্তাও দেননি এখন তারাই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন করমর্দনের ৷ বহু অচেনা হাতের উষ্ণতা এখন পিঙ্কি রায়ের চারপাশে ৷ হ্যাঁ পিঙ্কি রায়, 2026 এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী মহিলা কবাডি দলের একমাত্র বাঙালি প্রতিনিধি ৷ বাংলার প্রতিনিধি লেখা গেল না কারণ জাতীয় আসরে বহুদিন হল পিঙ্কি বাংলার নয়, বরং অন্য রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন ৷ বাংলা ছেড়ে যেতে বাধ্য হওয়ায় নদিয়ার রাণাঘাটের পিঙ্কির একটা চাপা ক্ষোভ-আক্ষেপ রয়েছে ৷ তবে স্বপ্নপূরণের আনন্দের আলোয় সেগুলো মনে রাখতে চান না তিনি ৷
দক্ষিণ-মধ্য রেলের কর্মী হওয়ায় বর্তমানে হায়দরাবাদে বাস ৷ বাংলায় তাঁর আসা-যাওয়া এখন পরিযায়ী পাখির মতো ৷ তবে জাপানের আইচি থেকে দেশে ফেরার টিকিট যখন করা হচ্ছিল পিঙ্কি তখন কলকাতায় আসার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছিলেন ৷ যদিও রাণাঘাট নয়, সূর্যোদয়ের দেশ থেকে এসে পিঙ্কি এরাজ্যে উঠেছেন দিদির হিন্দমোটরের বাড়িতে ৷ সিঙ্গাপুর নিবাসী দিদির বাড়িতে পিঙ্কি যে খুব পরিচিত মুখ তা কিন্তু নয় ৷ কারণ, পিঙ্কির পাশাপাশি তাঁর দিদিও প্রবাসী। ফলে হিন্দমোটরের বাড়ি বেশিরভাগ সময় তালাবন্ধ থাকে ৷ পাশের বাড়ির লোকের কাছে বা স্থানীয় এলাকায় পিঙ্কি অপরিচিতই ৷ কিন্তু এই অচেনা মুখই এখন হিন্দমোটরের চেনা হয়ে উঠেছে ৷ সৌজন্যে এশিয়ান গেমসে সোনার পদক ৷
ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকার পর্বে পিঙ্কি বলেন, "হঠাৎ করে এই পরিচিত হয়ে পড়াটা উপভোগ করছি ৷" পিঙ্কির জীবনের আরেকটা নাম দেওয়া যেতে পারে সংগ্রাম ৷ দু'বার এসিএল ছিঁড়ে যাওয়া এবং অস্ত্রোপচার ৷ সবমিলিয়ে নিয়মিত চোট পাওয়ার ঝক্কি সামলেও পিঙ্কি কোর্টে নামলে খুনে মানসিকতার একজন খেলোয়াড় ৷ পিঙ্কি বলছেন, "মানসিকতার দিক থেকে আমি বিরাট কোহলির মতো ৷ মাঠে আমি কাউকে ছাড়ব না ৷" জেলাস্তরের টুর্নামেন্টগুলোতে একটা সময় পর্যন্ত একটা কথা প্রচলিত ছিল যে, পিঙ্কি যে দলে ট্রফি তাদের ৷
ডাকাবুকো পিঙ্কির শুরুটা একাধিক খেলায় পারদর্শিতা সম্বলিত ৷ স্কুল পর্যায়ে একাধিক খেলার জাতীয় স্তরে পদক রয়েছে তাঁর ৷ কবাডির হাত ধরে সোনা জিতলেও অন্য খেলাতেও সে সম্ভাবনা ছিল ৷ তবে স্কুলের এক শিক্ষিকার পরামর্শে কবাডিকেই বেছে নিয়েছিলেন তিনি ৷ বাকিটা ইতিহাস ৷ বাবা পুলিশে কর্মরত ছিলেন। মা ছিলেন যাত্রাশিল্পী ৷ দু'জনেই প্রয়াত হয়েছেন ৷ তবু জীবনের প্রতিটা ওঠাপড়ায় মায়ের জুগিয়ে যাওয়া অনুপ্রেরণাই সম্বল পিঙ্কির ৷ 18 বছর অপেক্ষার পর জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া পিঙ্কি বলছেন, "আমার মা কখনও কোনও কাজে বা খেলায় বাধা দেননি ৷ শুধু বলতেন সফল হও, সকলে তোমার পিছনে এমনিই ছুটবে ৷ সেই মন্ত্রকে ধরেই এগিয়ে চলছি ৷"
এতদিন আরও একটি সংকল্পবদ্ধ ছিলেন পিঙ্কি ৷ দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে না-পারা পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে দিদির কাছে যাবেন না ৷ এমনকী পাসপোর্টও বানাননি। এবার দেশের হয়ে আবির্ভাবে সোনার সাফল্য ধরা দিয়েছে ৷ তাই এবার সিঙ্গাপুরে দিদির কাছে যেতে চান পিঙ্কি ৷ তাঁর কথায়, "আমি চারবছর আগেও নির্বাচিত হয়েছিলাম। শেষ মুহূর্তে বাদ যাই ৷ এবার ভারতীয় দল ঘোষণার সময় নিজের নাম দেখে চমকে গিয়েছিলাম ৷ তবে আরও আগে সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল ৷ আর তো বেশি বছর খেলব না। নতুনদের এটুকু বলতে পারি যে লেগে থাকলে সাফল্য আসবেই ৷"
তবে শত আনন্দেও একটা হতাশা কাজ করছে ৷ অভিনন্দনের জোয়ারে ভাসলেও রাজ্য সরকারের তরফে কোনও অভিনন্দনসূচক ফোন এখনও পাননি পিঙ্কি ৷ তবে অনুযোগ করলেও অভিযোগ করছেন না। বরং সতীর্থদের প্রশ্নে পিঙ্কি বলছেন, "ব্যস্ততার কারণে মন্ত্রীরা ফোন করতে পারেননি হয়তো ৷ পরে নিশ্চয়ই করবেন ৷" পাতে ইলিশ মাছে পদক জয়ের আনন্দ পরিবারের সঙ্গে উদযাপন ইতিমধ্যেই করেছেন রাণাঘাটের মেয়ে ৷ নদিয়ার খেলাধুলোর মানচিত্রে আর্ন্তজাতিক মুখ ঝুলন গোস্বামী ৷ এবার পিঙ্কি উঠে এলেন বলা যায় ৷ তবে তুলনায় না-গিয়ে 'চাকদা এক্সপ্রেসে'র প্রতি শ্রদ্ধাবনত এশিয়াডে সোনাজয়ী ৷
রাজ্যকে বিচ কবাডিতে পদক দিয়েছিলেন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে ৷ রাজ্যের মন্ত্রী প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের তৎপরতায় কোর্টে ফিরতে পেরেছিলেন ৷ প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্রের তরফে এই রাজ্যে চাকরিরও প্রস্তাব পেয়েছিলেন ৷ তবে তাঁর প্রতি রাজ্যের আচরণ নিয়ে খারাপ লাগা রয়েছে ৷ তবুও এই রাজ্যের কবাডির জন্য কিছু করতে চান পিঙ্কি ৷ যাতে বাংলা আবার দেশের সেরা হয়, বাংলার মেয়েদের আরও বেশি করে জাতীয় দলে দেখা যায় ৷ আপাতত সামনের বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্ট খেলে এপ্রিলে বিশ্বকাপে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে বদ্ধপরিকর তিনি ৷ সঙ্গে রয়েছে অর্জুন পাওয়ার স্বপ্নও ৷ সবমিলিয়ে প্রথম স্বপ্নপূরণের সঙ্গেই নয়া স্বপ্নপূরণের গল্প ইতিমধ্যে লিখতে শুরু করেছেন বাংলার সোনার মেয়ে পিঙ্কি ৷