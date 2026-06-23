হাল্যান্ডের দাপটে বিশ্বকাপের নকআউটে নরওয়ে, একযুগ পর জয় পেল আলজেরিয়া

হাল্যান্ডের দাপটে বিশ্বকাপের নকআউটে নরওয়ে, একযুগ পর জয় পেল আলজেরিয়া
নজর কাড়ছেন নরওয়ের তারকা স্ট্রাইকার আর্লিং হাল্যান্ড ৷ সেনেগালকে 3-2 ব্যবধানে হারিয়ে নকআউটে তারা ৷ অন্যদিকে, 2014 বিশ্বকাপের পর প্রথম জয়ের স্বাদ পেল আলজেরিয়া ৷
Published : June 23, 2026 at 3:05 PM IST
ইস্ট রাদারফোর্ড/সান্তা কার্লা, 23 জুন: এবার বিশ্বকাপের মঞ্চে দাপট দেখাচ্ছে নরওয়ে ৷ সৌজন্যে স্ট্রাইকার আর্লিং হাল্যান্ড। লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপের মতো দুরন্ত ফর্ম বজায় রাখছেন তিনিও। তাঁর জোড়া গোলেই মঙ্গলবার ভোরে সেনেগালকে 3-2 ফলে হারিয়ে দিল নরওয়ে। সেইসঙ্গে টানা 2টি ম্যাচ জিতে পৌঁছে গেল ফুটবল বিশ্বযুদ্ধের নক-আউটে।
আর এদিন পরের ম্যাচে জর্ডনকে 2-1 গোলে হারিয়ে 12 বছর পর বিশ্বকাপে জয়ের স্বাদ পেল আলজেরিয়া ৷ ম্যাচে নজর ছিল নাদির বেনবুয়ালির দিকে ৷ শুরুতে পিছিয়ে পড়েও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি হাসল আলজেরিয়া। আলজেরিয়ার কাছে হারের ফলে টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব (J) থেকে কার্যত বিদায় নিল জর্ডন। গোল হজম করার পর বিশ্বকাপে এই প্রথমবার আলজেরিয়া কোনও ম্যাচ জিতল। তার আগে একই ধরনের পরিস্থিতিতে আলজেরিয়া সাতটিতে হার ও দু'টিতে ড্র করেছিল।
আলজেরিয়া-জর্ডন ম্যাচ
সান ফ্রান্সিসকো বে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল আলজেরিয়া। বল দখলে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তাদেরই ৷ 70 শতাংশেরও বেশি সময় ধরে বল ছিল আলজেরিয়ান ফুটবলার পায়ে। তবে সেই দখল কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় তারা। অন্যদিকে, জর্ডন ধৈর্য ধরে রক্ষণ সামলে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে ৷ ম্যাচের 36 মিনিটে আলজেরিয়ার রক্ষণভাগের ভুল কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায় জর্ডন ৷
তামারির পাস থেকে এক টাচে বল জালে পাঠান নিজার আল-রাশদান। প্রথমার্ধে 1-0 ব্যবধানে এগিয়ে থাকে জর্ডন। বিরতির পর সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে ফিরে আসে আলজেরিয়া। তারা একের পর এক চাপ তৈরি করতে থাকে জর্ডনের রক্ষণে। এর ফল আসে 69 মিনিটে ৷ নাদির বেনবুয়ালির গোলে সমতায় ফেরে আলজেরিয়া। শেষ পর্যন্ত ম্যাচে আর কোনও গোল না-হলে 2-1 ব্যবধানে মাঠ ছাড়েন আলজেরিয়ান ফুটবলাররা ৷ প্রথম ম্যাচে আর্জেন্তিনার কাছে হার দিয়ে শুরু করলেও এই জয়ে নক-আউট পর্বে ওঠার আশা বাঁচিয়ে রাখল।
A two-goal turnaround 🇩🇿#FIFAWorldCup pic.twitter.com/fCubBsz0KB— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
নরওয়ে-সেনেগাল ম্যাচ
তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও উত্তেজক ম্যাচে সেনেগালকে হারিয়ে চলতি বিশ্বকাপ ফুটবলের নক-আউটের যোগ্যতা অর্জন করল নরওয়ে। প্রথমার্ধে মাত্র এক গোল হলেও, দ্বিতীয়ার্ধে চার গোল হয়। তারকা স্ট্রাইকার আর্লিং হাল্যান্ডের জোড়া গোলেই মঙ্গলবার ভোরে সেনেগালকে 3-2 ফলে হারিয়ে দেয় নরওয়ে। সেই সঙ্গে টানা দু'ম্যাচ জিতে নরওয়ে পৌঁছে গেল FIFA World Cup-এর নক-আউটে ৷
এই জয়ের ফলে দুই ম্যাচে ছয় পয়েন্ট পেয়ে বিশ্বকাপের নক-আউটে জায়গা করে নিল নরওয়ে। I-গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তারা। ফলে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ফ্রান্স-নরওয়ে ম্যাচেই নির্ধারিত হবে গ্রুপ শীর্ষে থেকে পরবর্তী পর্বে যাবে কোন দল। এদিকে, টানা দুই ম্যাচ হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার মুখে রয়েছে সেনেগাল।