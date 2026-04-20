হ্যালান্ডের জয়সূচক গোল, এক বনাম দু'য়ের লড়াই জিতে ইপিএল জমিয়ে দিল সিটি

হ্যালান্ডের জয়সূচক গোল, এক বনাম দু'য়ের লড়াই জিতে ইপিএল জমিয়ে দিল সিটি
রবিবাসরীয় ইতিহাদে জয়ের পর এক ম্য়াচ কম খেলে লিগ-টপার আর্সেনালের সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে তিন পয়েন্টে নিয়ে আসল ম্যান সিটি ৷
Published : April 20, 2026 at 1:25 PM IST
ম্য়াঞ্চেস্টার, 20 এপ্রিল: 2003-04 মরশুমের পর আর প্রিমিয়র লিগ খেতাব ঢোকেনি আর্সেনালের ট্রফি ক্যাবিনেটে ৷ রবিবার ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি'কে হারাতে পারলে 22 বছর বাদে খেতাব জয়ের অনেকটা কাছে পৌঁছে যেত তারা ৷ কিন্তু এক বনাম দু'য়ের লড়াইয়ে হেরে খেতাব জয় ফের কঠিন হয়ে গেল আর্সেনালের জন্য ৷
ইতিহাদে এদিন সিটির কাছে 1-2 গোলে হারল 'গানার্স' ৷ হারের পর পয়েন্টস টেবলে শীর্ষে থাকলেও আদতে দ্বিতীয়স্থানে থাকা 'স্কাই ব্লুজ'-এর সঙ্গে সেই অর্থে ফারাক কোনও থাকল না আর্সেনালের ৷ মিকেল আর্তেতার দলকে হারিয়ে এদিন 32 ম্য়াচে 67 পয়েন্টে পৌঁছল সিটি ৷ এক ম্য়াচ বেশি খেলে তিন পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল ৷ সবমিলিয়ে শীর্ষস্থানটা নড়বড়ে 'গানার্স'-এর ৷
গত ম্য়াচে সাউদাম্পটনের কাছে হেরে পরিস্থিতি কঠিন হয়েছিল আর্সেনালের ৷ এরপর রবিবার সিটির কাছে হারের পর ফের তীরে এসে তরী ডোবার আশঙ্কায় আর্সেনাল অনুরাগীরা ৷ উল্লেখ্য, বিগত তিনটি মরশুমে চ্য়াম্পিয়নশিপের দৌড়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত রানার্স হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে আর্সেনালকে ৷
ঘরের মাঠে রায়ান চেরকির গোলে এদিন ম্য়াচের 16 মিনিটে লিড নেয় সিটি ৷ কার্যত একক দক্ষতায় আর্সেনাল রক্ষণকে ভেঙে 1-0 করেন ফরাসি ফুটবলার ৷ কিন্তু সেই গোল ফিরিয়ে দিতে বেশি সময় নেয়নি অতিথি দল ৷ সিটি গোলরক্ষক জিয়ানলুইগি দোন্নারুমার গা-ছাড়া মনোভাবের সুযোগ নিয়ে ম্য়াচে সমতা ফেরান কাই হ্যাভার্ৎজ ৷ 18 মিনিটে সতীর্থ ডিফেন্ডারের থেকে পাওয়া বল ধরে ইতালি গোলরক্ষক শট করতে গিয়ে বিপত্তি বাঁধান ৷ বল তাড়া করে গোল ফিরিয়ে দেন জার্মান ফুটবলার ৷ দোন্নারুমার শট হ্যাভার্ৎজের পায়ে প্রতিহত হয়ে প্রবেশ করে জালে ৷
দ্বিতীয়ার্ধের 65 মিনিটে দু'দলের মধ্যে ফারাক গড়ে দেয় হ্যালান্ডের গোল ৷ বক্সের মধ্যে মার্কিং এড়িয়ে জয়সূচক গোলটি করে যান নরওয়ে তারকা ৷ তার কিছুটা আগেই অবশ্য আর্সেনাল মিডফিল্ডার এবেরেচি এজে'র একটি দুরন্ত প্রয়াস পোস্টে প্রতিহত হয় ৷ দ্বিতীয় গোল হজমের পর ফের একবার ক্রসবার বাধা হয়ে না-দাঁড়ালে আর্সেনালের পক্ষে ম্য়াচের ফল অন্য হতেই পারত ৷ যাইহোক সেটা না-হওয়ায় হেরেই মাঠ ছাড়তে হয় আর্তেতা অ্যান্ড কোম্পানিকে ৷