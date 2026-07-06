হ্যালান্ড-কাঁটায় বিদ্ধ ব্রাজিল, বিশ্বকাপ থেকে বিদায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের

হ্যালান্ড-কাঁটায় বিদ্ধ ব্রাজিল, বিশ্বকাপ থেকে বিদায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের
ভাইকিং-রো'য়ে থমকাল সাম্বার ছন্দ ৷ হ্যালান্ডের জোড়া গোলে প্রথমবার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নরওয়ে ৷
Published : July 6, 2026 at 9:25 AM IST
নিউইয়র্ক, 6 জুলাই: আর্লিং হ্যালান্ড'কে আটকানোর জন্য বিশেষ কোনও পরিকল্পনা তাঁর নেই ৷ নরওয়ের বিরুদ্ধে শেষ ষোলোয় নামার আগে সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন কার্লো আন্সেলোত্তি ৷ কোচ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি স্ট্রাইকারের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা না-করলেও ব্রাজিলের কোয়ার্টার ফাইনালের পথে সবচেয়ে বড় কাঁটা ছিলেন আর্লিং হ্যালান্ড ৷ নিউইয়র্কে সোমবার (ভারতীয় সময়) সেই কাঁটাতেই বিদ্ধ হল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ হ্যালান্ডের জোড়া গোলে নরওয়ের কাছে 1-2 গোলে হেরে বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিল ব্রাজিল ৷
এর আগে 1998 বিশ্বকাপে একই ব্যবধানে নরওয়ের কাছে হেরেছিল ব্রাজিল ৷ আঠাশ বছর আগের মার্সেই'য়ের পুনরাবৃত্তি যেন এদিন দেখল নিউইয়র্ক স্টেডিয়াম ৷ তবে সেবার গ্রুপ পর্বে হেরেও প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলেছিল 'সেলেকাও' ৷ আর এদিনের হারে বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেল হলুদ জার্সিধারীদের ৷
শেষ ষোলোর ম্যাচে ব্রাজিল কি তাই বলে খারাপ খেলেছে ? না, সেটা মোটেও বলা যাবে না ৷ তবে সুযোগ নষ্টের খেসারত তো দিতে হবেই ৷ এন্ড্রিক'রা এদিন যেসব মিস করলেন, তাতে বিশ্বকাপে নরওয়ে-হার্ডল পেরনো সম্ভব নয় ৷ প্রথমার্ধে পেনাল্টি মিসের কথা না-বললে তো নয়ই ৷ ম্যাথিউজ কুনহা'কে নরওয়ের এক ডিফেন্ডার বক্সে ফাউল করায় ম্যাচে 12 মিনিটের মাথায় পেনাল্টি পায় ব্রাজিল ৷ কিন্তু স্পটকিক থেকে নিশানায় ব্যর্থ হন ব্রুনো গুইমারায়েস ৷ এক্ষেত্রে নরওয়ের গোলরক্ষক ওরিয়ান নাইল্যান্ডের প্রশংসা না-করে উপায় নেই ৷ তবে ভিনিসিয়াস জুনিয়র-কুনহা'রা থাকতে কেন গুইমারায়েস গেলেন শট নিতে, সেটাও বোধগম্য হয়নি ৷ গত 40 বছরে প্রথম ব্রাজিল ফুটবলার হিসেবে পেনাল্টি (টাইব্রেকার বাদে) নষ্ট করার তিক্ত নজিরে নাম তুললেন এই মিডফিল্ডার ৷
🇳🇴 Norway have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026
তবে পেনাল্টি নষ্ট করে দমে যাওয়া নয়, বরং নরওয়ে রক্ষণে একের পর এক হানা আছড়ে ফেলছিল ব্রাজিল ৷ প্রতি-আক্রমণে পরীক্ষার মুখে পড়ছিল ব্রাজিল রক্ষণও ৷ কিন্তু প্রথম 45 মিনিট কোনও দলই গোলমুখ খুলতে পারেনি ৷ জাপান ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে আন্সেলোত্তির একাধিক পরিবর্তন ম্যাচের মোড় ঘুরিয়েছিল ৷ এদিনও 58 মিনিটে কুনহা'কে তুলে এন্ড্রিক'কে নামান তিনি ৷ এরপর 68 মিনিটে নেইমার, দানিলো ও এদেরসন'কে একসঙ্গে নামিয়ে দেন ব্রাজিল কোচ ৷ সুপার-সাব হয়ে উঠতেই পারতেন কিশোর এন্ড্রিক ৷ কিন্তু ভিনিসিয়াসের ঠিকানা লেখা থ্রু ধরে 59 মিনিটে গোলরক্ষককে একা পেয়েও জালে বল ঠেলতে পারেননি তিনি ৷ আরও একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন তিনি ৷
Take it away, Erling🥁🤩 pic.twitter.com/tEZ4p00NXd— Fotballandslaget (@nff_landslag) July 6, 2026
উল্টোদিকে অ্যালিসন বেকার একাধিক ভালো সেভ করে ম্যাচে রেখেছিলনে ব্রাজিলকে ৷ কিন্তু 79 মিনিটে ব্রাজিল রক্ষণের ডেডলক ভাঙে ৷ আন্দ্রিয়াস স্কেলডেরাপের সেন্টার থেকে বক্সের মধ্যে নিজের উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে 1-0 করেন হ্যালান্ড ৷ 90 মিনিটে সেই স্কেলডেরাপের বাড়ানো বল ধরেই বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া কোনাকুনি শটে ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দেন হ্যালান্ড ৷ সেইসঙ্গে চলতি বিশ্বকাপে সপ্তম গোল করে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে লিয়ো মেসি ও কিলিয়ান এমবাপে'কে ছুঁলেন হ্যালান্ড ৷ তাও আবার একটি কম ম্যাচ খেলে ৷
Box office.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/B2q4GaZX9W— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026
এরপর সংযুক্তি সময়ের শেষ লগ্নে ফের পেনাল্টি পায় ব্রাজিল ৷ স্পটকিক থেকে সম্ভবত কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপের প্রথম এবং একমাত্র গোলটি করেন নেইমার ৷ কিন্তু ভাইকিং-রো থামানোর জন্য তা যথেষ্ট ছিল না ৷ শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের নকআউটে প্রথম জয়ে প্রথমবার কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করে নরওয়ে ৷ শেষ আটে ইংল্যান্ডের সামনে তারা ৷