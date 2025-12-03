ইপিএলে দ্রুততম 100 গোল, কিংবদন্তি শিয়ারারকে টপকালেন হ্যালান্ড

ইপিএলে দ্রুততম 100 গোল, কিংবদন্তি শিয়ারারকে টপকালেন হ্যালান্ড
ক্র্যাভেন কটেজে গোল উৎসব ৷ ফুলহ্যামকে হারিয়ে দু'য়ে উঠল সিটি ৷
Published : December 3, 2025 at 10:48 AM IST
হায়দরাবাদ, 3 ডিসেম্বর: ভেঙে গেল ইংলিশ প্রিমিয়র লিগে অ্যালান শিয়ারারের কয়েক দশকের রেকর্ড ৷ নিউক্য়াসল কিংবদন্তির 30 বছরের নজির ভেঙে ইপিএলে দ্রুততম 100 গোলের মালিক হলেন আর্লিং হ্য়ালান্ড ৷ গোল আর তিনি যে সমার্থক, মঙ্গলবার ক্র্যাভেন কটেজে আরও একবার সেই প্রমাণ রাখলেন নরওয়ে ফুটবলার ৷ আর হ্যালান্ডের নজিরের দিনে লিগে স্মরণীয় জয় পেল ম্যান সিটি ৷ রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ফুলহ্যামকে 5-4 গোলে হারাল তাঁরা ৷
এদিন 'স্কাই ব্লুজ' শিবিরের হয়ে প্রথম গোলটিই আসে হ্য়ালান্ডের পা থেকে ৷ জেরেমি ডোকুর পাস থেকে বক্সের মধ্যে জোরালো ভলিতে ইতিহাস গড়েন দীর্ঘদেহী স্ট্রাইকার ৷ তার আগে অবশ্য হ্য়ালান্ডের একটি শট পোস্টে লেগে প্রতিহত হয় ৷ সে যাইহোক, অনতিপরেই ইপিএলে 111তম আবির্ভাবে শততম গোলের নজির গড়ে ফেলেন হ্য়ালান্ড ৷ 1995 সালে 124তম ম্য়াচে শততম গোল করেছিলেন প্রাক্তন ইংরেজ ফুটবলার অ্যালান শিয়ারার ৷ যা এতদিন ছিল অক্ষত ৷
শুধু কি শিয়ারার ? দ্রুততম 100 গোলের নজিরে হ্যালান্ড পিছনে ফেললেন হ্যারি কেন (141 ম্যাচ), সার্জিয়ো আগুয়েরো (147 ম্যাচ), থিয়েরি অঁরি (160 ম্যাচ) মোহামেদ সালাহদের (162 ম্যাচ) মতো একঝাঁক তারকাদের ৷ সিটির হয়ে অভিষেক মরশুমে (2022-23) ইপিএলে 36 গোল করে গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন হ্যালান্ড ৷ পরবর্তী মরশুমে 27 গোল করে ফের সর্বাধিক গোলদাতা হলেও গত মরশুমে লিভারপুরের সালাহর সঙ্গে লড়াইয়ে খানিক পিছিয়ে পড়েন তিনি ৷ এবার শুরু থেকেই গোল্ডেন বুট পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হ্যালান্ড ৷ মঙ্গলবার ফুলহ্যামের বিরুদ্ধে 14 ম্যাচে 15তম গোলটি তুলে নিয়ে শীর্ষে নরওয়ে তারকা ৷ 11 গোল করে দ্বিতীয়স্থানে ব্রেন্টফোর্ডের ইগর থিয়াগো ৷
Hitting a century of @premierleague goals at record speed! ⚡️💥 pic.twitter.com/uU6GrF3Zpj— Manchester City (@ManCity) December 2, 2025
হ্যালান্ডের গোলের পর ফুলহ্যামের ঘরের মাঠে এদিন গোল উৎসবে নাম লেখান তিয়ানি রেইন্ডার্স, ফিল ফডেন ৷ 0-3 গোলে পিছিয়ে পড়া ফুলহ্যামের হয়ে প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে ব্যবধান কমান এমিলি স্মিথ রোই ৷ তবে দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশ মিনিটে আরও দু'টি গোল তুলে নিয়ে 5-1 করে ফেলে পেপ গুয়ার্দিয়োলার ছেলেরা ৷ 48 মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন ফডেন ৷ 54 মিনিটে আত্মঘাতী গোল করে বসেন স্যান্ডার বার্গ ৷
Every Erling Haaland goal in the Premier League 😍— Premier League (@premierleague) December 3, 2025
💙 @ManCity pic.twitter.com/EwFXnH7haR
তবে চার গোলে পিছিয়ে পড়া ফুলহ্যামের এর পরবর্তী লড়াই নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিল সিটি রক্ষণে ৷ 57 মিনিটে ব্যবধান কমান অ্যালেক্স আইয়োবি ৷ এরপর ছ'মিনিটের ব্যাবধানে জোড়া গোল করেন স্যামুয়েল চুকুয়েজা ৷ পাঁচ গোল দিয়েও একসময় সিটির পুরো পয়েন্ট ফেরা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয় ৷ তবে শেষমেশ একগোলের ব্যবধান ধরে রাখতে সক্ষম হয় অতিথি দলের রক্ষণ ৷ ফলত 5-4 গোলে জিতে তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে ম্যান সিটি ৷ এই জয়ের ফলে 14 ম্যাচে 28 পয়েন্ট নিয়ে দু'য়ে উঠে এল 10 বারের খেতাবজয়ীরা ৷