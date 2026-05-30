মরশুম শেষ হতেই নিউক্য়াসল থেকে ইংলিশ ফুটবলারকে ছিনিয়ে নিল বার্সেলোনা

মরশুম শেষ হতেই নিউক্য়াসল থেকে ইংলিশ ফুটবলারকে ছিনিয়ে নিল বার্সেলোনা
পাঁচ বছরের জন্য কাতালান ক্লাবে এলেও গর্ডনের চুক্তির অঙ্কটা সামনে আনতে নারাজ কোনও পক্ষ ৷
Published : May 30, 2026 at 1:01 PM IST
বার্সেলোনা, 30 মে: আসন্ন মরশুমের আগে প্রথম সাইনিংটা সেরে ফেলল বার্সেলোনা ৷ নিউক্য়াসল ইউনাইটেড থেকে উইঙ্গার অ্যান্থনি গর্ডনকে ছিনিয়ে নিল কাতালান ক্লাব ৷ পাঁচ বছরের চুক্তিতে বার্সেলোনায় যোগদান করলেন ইংরেজ ফুটবলার ৷
রবার্ট লেওয়ানদস্কি ক্লাব ছাড়ায় আপফ্রন্টে তাঁর উপযুক্ত বদলি খুঁজছে লা-লিগা চ্যাম্পিয়নরা ৷ পোলিশ স্ট্রাইকারের বদলি হিসেবে ক্যাম্প ন্যু'য়ে যোগদানের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন অ্য়াতলেতিকো মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজ ৷ বলা ভালো আর্জেন্তাইনকে পেতে পুরোদমে ঝাঁপিয়েছে কাতালান ক্লাব ম্য়ানেজমেন্ট ৷ পাশাপাশি আক্রমণভাগকে মজবুত করতে বার্সার অন্দরমহলে গর্ডনের নামও ঘোরাফেরা করছিল ৷ আলভারেজের সঙ্গে বার্সেলোনার চুক্তি দিনের আলো দেখবে কি না জানা নেই, তবে তার আগে গর্ডনকে সই করিয়ে চমক দিল বার্সা ৷
চুক্তির অঙ্ক প্রকাশ্যে না-এলেও 2031 সাল পর্যন্ত বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন বছর পঁচিশের ফুটবলার ৷ যিনি নিউক্যাসলের হয়ে সদ্যসমাপ্ত মরশুমে দারুণ নজর কেড়েছেন ৷ বিশেষ করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৷ মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় 12 ম্য়াচ খেলে 10টি গোল করেছেন এই লেফট-উইঙ্গার ৷ সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে 2025-26 মরশুমে 46 ম্য়াচে 17 গোল এসেছে গর্ডনের পা থেকে ৷ সঙ্গে রয়েছে পাঁচটি অ্য়াসিস্ট ৷ এর মধ্যে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে কারাবাগ এফকে'র বিরুদ্ধে একটি ম্য়াচেই চার গোল এসেছিল গর্ডনের পা থেকে ৷ ইংরেজ ফুটবলার হিসেবে সেই ম্য়াচে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে দ্রুততম হ্য়াটট্রিকের নজির গড়েছিলেন সোনালি ঝাঁকরা চুলের ফুটবলার ৷
His blaugrana chapter starts now. 📚💙❤️
দুই ক্লাবের কোনওপক্ষই চুক্তির অঙ্ক সামনে আনতে না-চাইলেও বিভিন্ন ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী 80 মিলিয়ন ইউরোর প্রস্তাব নিউক্যাসলকে দিয়েছিল বার্সা ৷ ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় 900 কোটি টাকা ৷ এর আগে 2023 সালে এভার্টন থেকে নিউক্য়াসলে যোগ দিয়েছিলেন গর্ডন ৷ সদ্য প্রাক্তন হওয়া ক্লাবের জার্সিতে 304 ম্য়াচে 71 গোল করেছেন তিনি ৷ অ্য়াসিস্টে অবদান রেখেছেন 46টি গোলে ৷ গত মরশুমে নিউক্য়াসলের 70 বছরের ট্রফিখরা কাটাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন গর্ডন ৷
" 𝗜𝘀 𝗮 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗿𝘂𝗲"
স্প্য়ানিশ জায়ান্টদের দলে যোগদান করে উচ্ছ্বসিত গর্ডন বলেন, "আমি এই ক্লাবের ইতিহায় সম্পর্কে সচেতন ৷ স্বনামধন্য সব ফুটবলাররা এই ক্লাবের জার্সি পরেছেন অতীতে সেকথাও অজানা নয় ৷ সবমিলিয়ে চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি ৷"