ইডেনে স্কটিশ হার্ডল পেরোতে মহারাজের দ্বারস্থ সল্ট-রশিদরা
শেষ ম্য়াচে ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে হেরে আগামিকাল পড়শি দেশের সামনে হ্য়ারি ব্রুক অ্যান্ড কোম্পানি ৷ একাদশ যদিও অপরিবর্তিত ইংল্যান্ডের ৷
Published : February 13, 2026 at 8:38 PM IST
কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: হট ফেভারিট হয়ে এসে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্য়াচে হোঁচট খেতে হয়েছে ভালোরকম ৷ 'দুধের শিশু' নেপালের বিরুদ্ধে কোনওক্রমে উতরে গেলেও ক্য়ারিবিয়ানরা যেন বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে দাঁড় করিয়েছে দু'বারের চ্য়াম্পিয়নদের ৷ পরিস্থিতি এমনই যে, শনিবাসরীয় ইডেনে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী স্কটল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে পা হড়কালে বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বে যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়বে হ্য়ারি ব্রুক অ্যান্ড কোম্পানির ৷ তাই ফিল সল্টকে সামনে রেখে স্কটল্য়ান্ড 'বধে'র নীল নকশা সাজাচ্ছেন ব্র্য়ান্ডন ম্য়াককালাম ৷ কারণ একদা কেকেআরের বিশ্বস্ত সেনানী সল্ট ক্রিকেটের নন্দনকাননকে যে হাতের তালুর মতো চেনেন ৷
দু'বছর আগে নাইটদের শেষ আইপিএল জয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন ওপেনার ফিল সল্ট ৷ ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের সঙ্গে বিশ্বকাপের পার্থক্য আকাশ-পাতাল ৷ কারণ চলতি কুড়ি-বিশের মহাযুদ্ধে অ্যাসোসিয়েটস দেশগুলো চমকে দিচ্ছে হেভিওয়েটদের ৷ পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে কার্যত 'ডু অর ডাই' ম্যাচে নামার আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের দ্বারস্থ হলেন ফিল সল্ট এবং আদিল রশিদ ৷ সিএবি প্রেসিডেন্ট ম্যাচের আগেরদিন এসেছিলেন ইডেনের পিচ পরীক্ষা করতে ৷ সেইসময় নন্দনকাননে অনুশীলন চলছিল ইংরেজদের ৷ মহারাজকে হাতের কাছে পেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচের আগে খুঁটিনাটি বিষয় জেনে নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি দু'জনে ৷
ফুটবল এবং রাগবিতে দু'দলের (ইংল্যান্ড বনাম স্কটল্যান্ড) মুখোমুখি হওয়া মানে অনুরাগীদের মধ্যে বাড়তি অ্যাড্রিনালিন রাশ। ক্রিকেটে ইংল্যান্ড অনেকটা এগিয়ে থাকলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিষয়টি আলাদা মাত্রা পেয়েছে ৷ যেখানে পূর্ণ সদস্যের দেশগুলিকে চলতি বিশ্বকাপে বেগ দিয়ে যাচ্ছে অ্য়াসোসিয়েটস দেশগুলো ৷ এমতাবস্থায় ইংরেজরা শনিতে মাঠে নামবে অস্তিত্ব রক্ষা করতে ৷ অন্যদিকে স্কটিশদের লক্ষ্য ইতালির পর দ্বিতীয় জয় তুলে সুপার-এইটের দিকে এগিয়ে যাওয়া ৷
We have named an unchanged XI for our Men's @T20WorldCup game against Scotland tomorrow 🏴 pic.twitter.com/JZKi1OqFCU— England Cricket (@englandcricket) February 13, 2026
ফিল সল্ট যেমন প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, "শেষ ম্যাচে পরাজয়টা সত্যিই হতাশার ৷ তবে আমরা ইতিবাচক রয়েছি ৷ আগামী দু'টো ম্যাচ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ৷ আমরা সতর্ক ৷" কাকতালীয়ভাবে শনিবার রাগবিতেও মুখোমুখি দুই পড়শি দেশ ৷ উপলক্ষ্য ক্য়ালকাটা কাপ ৷ যা 1870 সালে শুরু হয়েছিল শহর কলকাতাতেই ৷ তাই শনিবার দু'টি ভিন্ন খেলায় ইংল্য়ান্ড-স্কটল্য়ান্ডের মুখোমুখি হওয়ার পরিমণ্ডলটা বেশ চমকপ্রদ ৷
সে যাইহোক ৷ কঠিন ম্য়াচে নামার আগে 2022 সালে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারের পর ইংল্যান্ডের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প শোনালেন সল্ট ৷ ইডেনের পিচে পাওয়ার-প্লে যে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তাও জানিয়ে দিলেন ইংরেজ ওপেনার ৷ অন্যদিকে স্কটল্যান্ড পেসার ব্র্যাড হুইল জানিয়ে গেলেন, অ্যাসোসিয়েটস দেশের কাছে কুলীন দেশের পরাজয় এখন আর বিপর্যয় নয় ৷ কারণ পার্থক্যটা কমে গিয়েছে ৷ প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডকে বেকায়দায় দেখে স্বাভাবিকভাবেই স্নায়ুর লড়াইটাও কঠিনভাবে ছুড়ে দিতে চাইছে স্কটিশরা ৷