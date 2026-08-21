উসমানের কীর্তি সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের বড় লিড, দ্বিতীয় ইনিংসেও ধুঁকছে পাকিস্তান

উসমানের কীর্তি সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের বড় লিড, দ্বিতীয় ইনিংসেও ধুঁকছে পাকিস্তান
প্রথম ইনিংসে 238 রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসেও শুরুতে উইকেট হারাল অতিথি দল ৷
Published : August 21, 2026 at 6:13 PM IST
লিডস, 21 অগস্ট: বিপক্ষের 171 রানের জবাবে আট উইকেটে 366 রানে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষ করেছিল ইংল্যান্ড ৷ অর্থাৎ, 195 রানে এগিয়েছিল জো রুট অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷ তৃতীয়দিন শেষ দুই উইকেটে সেই লিড 238 রানে নিয়ে গেল আয়োজকরা ৷ লিডসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ইংল্য়ান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হল 409 রানে ৷ সামগ্রিকভাবে হতশ্রী পারফরম্য়ান্সের মধ্যেও পাক বোলিংয়ে উজ্জ্বল নাম আলি উসমান ৷ 95 রানে পাঁচ উইকেট নিলেন এই বাঁ-হাতি স্পিনার ৷
কেরিয়ারের তৃতীয় টেস্ট প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেটের স্বাদ পেলেন উসমান ৷ সেইসঙ্গে গড়ে ফেললেন এক অনন্য কীর্তি ৷ 2010 সালে শাকিব আল হাসানের পর সফরকারী কোনও দলের বাঁ-হাতি স্পিনার হিসেবে ইংল্য়ান্ডের মাটিতে এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব গড়লেন তিনি ৷
এখানেই শেষ নয় ৷ প্রায় পাঁচ দশক বাদে কোনও সফরকারী দলের স্পিনার হিসেবে হেডিংলে'তে (লিডস) ফাইফার ঝুলিতে পুরলেন আলি উসমান ৷ শেষবার 1972 সালে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলে ম্যালেট এই কীর্তি গড়েছিলেন ৷ পাঁচ উইকেট অবশ্য গতকালই ঝুলিতে নিয়েছিলেন উসমান ৷ তৃতীয়দিন মর্নিং সেশনে ইংল্যান্ডের বাকি দু'টি উইকেট তুলে নেন ডানহাতি জোরে বোলার খুরাম শাহজাদ ৷ তিন উইকেট যায় তাঁর ঝুলিতে ৷
Pakistan’s Ali Usman is the first visiting spinner to take a five-wicket haul in a Test at Headingley since Australia’s Ashley Mallett in 1972 😲 pic.twitter.com/SpZZnmBeLu— Cricinfo (@cricinfo) August 21, 2026
আর্চারের অপরাজিত 23 রান প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডকে চারশোর গণ্ডি পেরোতে সাহায্য করে ৷ 'থ্রি-লায়ন্সে'র হয়ে সর্বাধিক 91 রান আসে হ্যারি ব্রুকের ব্য়াটে ৷ অর্ধশতরান করেন আরও তিন ব্যাটার- জর্ডান কক্স (73), অধিনায়ক জো রুট (66) ও ড্য়ান লরেন্স (51) ৷
238 রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্য়াটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন পাকিস্তান ৷ 51 রানে তিন উইকেট হারিয়েছে তারা ৷ শূন্য রানে ফিরেছেন ইমাম-উল-হক ৷ ন'রান করে আউট হয়েছেন আজান আওয়েইস ৷ 15 রানে ফিরেছেন প্রথম ইনিংসের সর্বাধিক স্কোরার আবদুল্লাহ শফিক ৷ জোড়া উইকেট নিয়েছেন জোফ্রা আর্চার ৷ একটি উইকেট ওলি রবিনসনের ঝুলিতে ৷