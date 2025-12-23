অ্যাশেজের মাঝে আকণ্ঠ মদ্যপান, স্টোকসদের বিরুদ্ধে তদন্ত !
অভিযোগ সামনে আসতে নড়েচড়ে বসল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড ৷ ইসিবি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর রব কি আশ্বাস দিলেন তদন্তের ৷
Published : December 23, 2025 at 11:11 AM IST
হায়দরাবাদ, 23 ডিসেম্বর: অ্যাডিলেড ওভালে তৃতীয় টেস্ট হেরে টানা পঞ্চমবারের জন্য হাতছাড়া হয়েছে অ্যাশেজ ৷ 2010-11 মরশুমের পর থেকে অজিভূমে অধরা সাফল্য ৷ এমন সময় গুরুতর অভিযোগ বেন স্টোকসদের বিরুদ্ধে ৷ গোলাপি বল টেস্টে হারের পর ছুটি কাটাতে গিয়ে নাকি আকণ্ঠ মদ্যপান করেছেন ইংল্যান্ড ক্রিকেটাররা ৷ এমন অভিযোগ সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড ৷ ইসিবি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর রব কি তদন্তের আশ্বাস দিলেন স্টোকসদের বিরুদ্ধে ৷ ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট তেমনই ৷
গাব্বায় আট উইকেটে হারের পর হতাশা ভুলতে নুসায় ছুটি কাটাতে গিয়েছিল টিম ইংল্যান্ড ৷ তবে ব্র্যান্ডন ম্যাককালাম জানিয়েছিলেন, তৃতীয় টেস্টে যাতে ছেলেরা তরতাজা হয়ে ফিরতে পারে সে কথা ভেবেই এই হলিডে'র বন্দোবস্ত ৷ এতদূর পর্যন্ত ঠিকই ছিল ৷ কিন্তু সেখানে গিয়ে হতাশা ভুলতে নাকি প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করেছেন ইংরেজ ক্রিকেটাররা ৷ অভিযোগ সামনে আসতেই মঙ্গলবার ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের ম্য়ানেজার জানিয়ে দিলেন বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন তিনি ৷ ঘটনা সত্যি হলে তা কোনওভাবে বরদাস্ত করা হবে না এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস তাঁর ৷
ক্রিকইনফো'কে রব কি বলেন, "শোনা যাচ্ছে আমাদের ক্রিকেটাররা বিরতিতে গিয়ে প্রচুর মদ্যপান করেছে ৷ নিঃসন্দেহে অভিযোগটি খতিয়ে দেখব আমরা ৷ যে কোনও সময় অতিরিক্ত মদ্যপান একটি আন্তর্জাতিক দলের থেকে মোটেই কাম্য নয় ৷ এটা নিঃসন্দেহে অন্যায় কাজ ৷ তবে আমার কাছে যা খবর তাতে ক্রিকেটারদের আচরণ সঠিকই ছিল ৷" তাঁর সংযোজন, "এই ঘটনা সত্যিই ঘটে থাকলে তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় ৷ আমার মনে হয়ে এই মদ্যপানের সংস্কৃতি আখেরে দলের কোনও কাজে আসে না ৷"
নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়ে তৃতীয় ওয়ান-ডে ম্য়াচের আগে পানশালায় মদ্যপান করে বোর্ডের ভর্ৎসনার মুখে পড়েছিলেন জ্যাকব বেথেল ও হ্য়ারি ব্রুক ৷ তাঁদের সতর্কও করে দেওয়া হয়েছিল বলে জানান কি ৷ এমনকী সেই ঘটনা অ্যাশেজের আগে তাঁদের কাছে ওয়েক-আপ কল ছিল বলেও জানিয়েছেন ইসিবি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৷
তবে অ্যাশেজে বিধ্বস্ত হতে হলেও ব্র্যান্ডন ম্য়াককালামের উপর আস্থা এখনই হারাচ্ছেন না রব কি ৷ প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়ককে 'দারুণ কোচ' আখ্যা দিয়েছেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "আমি পরিষ্কার বিশ্বাস করি ব্র্যান্ডন একজন দুর্দান্ত কোচ ৷ ওর রেকর্ড দারুণ ৷ গত চার বছরে এই নিয়ে আমরা মাত্র তিনটি সিরিজ হারলাম ৷ কোচ হিসেবে ওর পরিসংখ্যানও (44টি টেস্টে 25টি জয়) খুব ভালো ৷"
পারথ, ব্রিসবেনের পর অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার কাথে হেরে অ্যাশেজ পুনরায় হাতছাড়া হয়েছে ইংল্যান্ডের ৷ আগামী 26 ডিসেম্বর মেলবোর্নে বক্সিং-ডে টেস্টে নামছে তাঁরা ৷ সিরিজ হারলেও ডব্লিউটিসি পয়েন্ট টেবলের কথা মাথায় রেখে শেষ দু'টি টেস্ট জিতে ঘুরে দাঁড়াতে চাইবে ইংরেজরা ৷