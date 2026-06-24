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সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে ঘানার বিরুদ্ধে আটকাল ইংল্যান্ড, কঙ্গোকে রুখল কলম্বিয়া

গ্রুপ এল-এর ম্যাচে ঘানার বিপক্ষে 0-0 গোলে ড্র করার পর ইংল্যান্ড ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বাধিক গোলশূন্য ড্র-এর এক অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড গড়েছে ।

England vs Ghana and DR Congo vs Colombia Match in Fifa world cup
ফিফা বিশ্বকাপে ঘানা বনাম ইংল্যান্ড এবং কঙ্গো বনাম কলম্বিয়া ম্যাচের দু'টি মুহূর্ত (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 1:41 PM IST

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ম্যাসাচুসেটস (ইউনাইটেড স্টেটস), 24 জুন: এ বারের বিশ্বকাপে অন্যতম সেরা আক্রমণ বিভাগ ইংল্যান্ডের । কিন্তু টুখেলের ছেলেদের কঠিন পরীক্ষা নিল ঘানা । অন্যদিকে, কলম্বিয়া চাপ বাড়াতেই থাকল কঙ্গোর উপর ৷ এম্পাসি জেমস রদ্রিগেজ, লুইস দিয়াজ ও গুস্তাভো পুয়ের্তার প্রচেষ্টা রুখে দেন । প্রথমার্ধের শেষদিকে কঙ্গো প্রায় গোল করেই ফেলেছিল, কিন্তু আর্থার মাসুয়াকুর বিপজ্জনক ক্রসটি ইয়োয়ানে উইসার নাগালের বাইরে চলে যায় ৷ যিনি পর্তুগালের বিপক্ষে গোল করার পর আবারও গোল করার খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলেন ।

ইংল্যান্ড বনাম ঘানা ম্যাচ

পুরো নব্বই মিনিট জুড়ে আফ্রিকার দেশের রক্ষণের জঙ্গলে দিগভ্রষ্ট থ্রি লায়ন্সরা । প্রতি আক্রমণ নির্ভর ফুটবল ছক আঁকড়ে ছিল ঘানা । পরিকল্পনা অনুসারে ঘানা কয়েকবার হানা দিয়েছে এবং তাতেই ম্যাচ ড্র করে এক পয়েন্ট নিয়ে গেল তারা । গোলহীন ফুটবলে মিলল শারীরিক সক্ষমতার লড়াই, কার্যত কুস্তিই বলা যেতে পারে ।

ম্যাচের 10 মিনিটের মাথায় ঘানার বক্সে জুড বেলিংহ্যাম এবং কেনের বোঝাপড়ায় তৈরি হওয়া আক্রমণ রুখে দেন ঘানার ডিফেন্ডাররা । ইংরেজদের বক্সের মধ্যে জায়গাই দিচ্ছিলেন না ঘানার ফুটবলাররা । কেন, অ্যান্টনি গর্ডনেরা বল পেলেই জোনাল মার্কিংয়ে আটকে দিচ্ছিল ঘানা । সেই ফাঁদ কাটতে পারেননি ইংল্যান্ডের স্ট্রাইকাররা । প্রথম ম্যাচের দাপট উধাও । ঘানার বিরুদ্ধে অচেনা ইংল্যান্ড ।

গা জোয়ারি ফুটবল চলছিল শুরু থেকেই । যার মূল্য দিতে হল দু'দলকেই । 21 মিনিটে রিসি জেমসের সঙ্গে সংঘর্ষে ঘানার অধিনায়ক জর্ডন আয়েউর মাথা ফেটে যায় । ব্যান্ডেজ বেঁধে বাকি ম্যাচ খেলেন । শারীরিক ফুটবল একেক সময় প্রায় কুস্তি পর্যায় চলে গেল ।

65 মিনিটে জোড়া পরিবর্তন ইংল্যান্ড কোচ টুখেলের । বুকায়ো সাকা এবং নিকো ও'রেইলিকে নামানো হয় জেড স্পেন্স এবং গর্ডনের পরিবর্তে । 83 মিনিটে ননি মাদুকে তুলে মার্কাস র‌্যাশফোর্ডকেও নামানো হয় । 3 পয়েন্টের লক্ষ্যে সব অস্ত্র ব্যবহার করে ফেলেন ইংল্যান্ড কোচ । 86 মিনিটে ম্যাচের সহজ সুযোগ নষ্ট করেন কেন । ও'রেইলির হেড বারে গেলে ফিরে আসে ।

ছয় গজের বক্সের মাথায় ফাঁকায় ফিরতি বল পেয়েও উড়িয়ে দেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক । ব্যস এইটুকুই । বাকি সময় ঘানার রক্ষণ জঙ্গলে কূল-কিনারা পাচ্ছিলেন না ইংল্যান্ড ফুটবলাররা । আক্রমণের বৈচিত্র্যহীনতাতে দ্বিতীয় ম্যাচেই আটকে গেল 1966 বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়নরা ।

ডি আর কঙ্গো বনাম কলম্বিয়া ম্যাচ

এদিকে অন্য ম্যাচে 1-0 গোলে ডি আর কঙ্গোকে হারাল কলম্বিয়া । কড়া চ্যালেঞ্জের ম্যাচে 76 মিনিটে জয়সূচক গোল মূনজের । মঙ্গলবার (স্থানীয় সময়) কঙ্গো ডিআর-এর বিপক্ষে কষ্টার্জিত জয়ের পর কলম্বিয়া ফিফা বিশ্বকাপ 2026-এর রাউন্ড অফ 32-এ জায়গা পাকা করেছে । খেলার শুরুতে কঙ্গো ডিআর গোলের একটি সুযোগ পেয়েছিল যখন এডো কায়েম্বে দূরপাল্লার একটি শট নেন, কিন্তু সেটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং এরপর কলম্বিয়া ধীরে ধীরে প্রাণবন্ত প্রথমার্ধের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ।

DR Congo statue fan Michel Nkuka
ডিআর কঙ্গোর সমর্থক মিশেল এনকুকা এমবোলাডিঙ্গা, যিনি স্ট্যাচু ফ্যান হিসেবে জনপ্রিয় (ANI)

এদিনের ম্যাচে আরেকটি বিষয় ছিল ডিআর কঙ্গোর সমর্থক মিশেল এনকুকা এমবোলাডিঙ্গার উপস্থিতি ৷ যিনি দলের 'স্ট্যাচু ফ্যান' হিসেবে জনপ্রিয় ৷ তাঁকে মঙ্গলবার (স্থানীয় সময়) মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ 2026-এর গ্রুপ 'কে'-এর ম্যাচে কলম্বিয়ার কাছে তার দলের 1-0 গোলে হারের সময়ও দেখা গিয়েছে ।

DR Congo statue fan Michel Nkuka
ডিআর কঙ্গো ম্যাচ হারের মুহূর্তেও স্ট্যাচু ফ্যান মিশেলকে এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে (ANI)

আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস চলাকালীন ম্যাচজুড়ে ডিআর কঙ্গোর নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বার একটি মূর্তির অনুকরণ করে খ্যাতি লাভ করেন মিশেল । এর আগে তিনি আফ্রিকা কাপে ভাইরাল হয়েছিলেন ৷ সেখানে তিনি লুমুম্বার ভঙ্গিতে একটি বেদির উপর ডান হাত তুলে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ম্যাচের পুরো সময় জুড়ে সেই মূর্তির মতো স্থির ভঙ্গি বজায় রেখেছিলেন, যা সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করে ।

TAGGED:

ENGLAND GHANA MATCH DRAW
FIFA 2026
ফিফা বিশ্বকাপ 2026
COLOMBIA BEATS DR CONGO
FIFA WORLD CUP 2026

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