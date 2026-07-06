বেলিংহ্যামের জোড়া, শেষ আটে পৌঁছনোর পথে আয়োজকদের হারিয়ে ইতিহাস ইংল্যান্ডের

বেলিংহ্যামের জোড়া, শেষ আটে পৌঁছনোর পথে আয়োজকদের হারিয়ে ইতিহাস ইংল্যান্ডের
বেলিংহ্য়ামের জোড়া গোলে দেশের মাটিতে স্বপ্নভঙ্গ মেক্সিকোর ৷ দশজনে ইংল্য়ান্ড'কে হারাতে ব্যর্থ আয়োজকরা ৷
Published : July 6, 2026 at 2:38 PM IST
মেক্সিকো সিটি, 6 জুলাই: এস্তাদিয়ো আজটেকা ৷ মেক্সিকো সিটির আইকনিক এই স্টেডিয়াম সোমবার এক নজির গড়ল বিশ্বকাপ ফুটবলে ৷ এস্তাদিয়ো আজটেকায় এদিন আয়োজক মেক্সিকোর মুখোমুখি হয়েছিল ইংল্যান্ড ৷ এই নিয়ে বিশ্বকাপে সর্বাধিক 24টি ম্য়াচ আয়োজন করল এই স্টেডিয়াম ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে সেই ম্য়াচ জিতে ইংল্যান্ড কোয়ার্টারে তো পৌঁছলই, সেইসঙ্গে একটি ইতিহাসও গড়ে ফেলল ৷
এর আগে এস্তাদিয়ো আজটেকা'য় 10টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলা মেক্সিকো কখনও হারের স্বাদ পায়নি ৷ অর্থাৎ, বিশ্বকাপের মঞ্চে মেক্সিকো সিটির এই স্টেডিয়ামে মেক্সিকো'কে প্রথমবার হারিয়ে ইতিহাস গড়ল তারা ৷ দ্বিতীয়ার্ধে দশজনে হয়েও 3-2 গোলে জিতে বাজিমাত করল 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ জোড়া গোলে নায়ক জুড বেলিংহ্য়াম ৷ একটি গোল করলেন অধিনায়ক হ্য়ারি কেন ৷
Instantly iconic 🏴#FIFAWorldCup pic.twitter.com/phhZdeqWqm— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
এই ম্য়াচ জিতে একাদশবারের জন্য বিশ্বকাপের শেষ আটে প্রবেশ করল ইংল্যান্ড ৷ ব্রাজিল (15 বার) এবং জার্মানির (14 বার) যা তৃতীয় সর্বাধিক ৷ গ্রুপ পর্ব এবং রাউন্ড অব-32'তে অসাধারণ পারফরম্য়ান্সের পর এস্তাদিয়ো আজটেকা'য় বিশ্বকাপে তৃতীয়বারের জন্য কোয়ার্টার ফাইনালের স্বপ্ন দেখছিল মেক্সিকো ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগে নিজের দেশেই দু'বার বিশ্বকাপের শেষ আটে পৌঁছেছিল তারা ৷ এবারেও সহ-আয়োজক তারা ৷ তাই প্রত্যাশার পারদ ছিল চরমে ৷
The Bellingham and Kane show 🎬#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mj3dqZeUTr— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
কিন্তু প্রথমার্ধে দু'মিনিটের ব্যবধানে দু'টি গোল করে এস্তাদিয়ো আজটেকা'র 80 হাজার দর্শককে চুপ করিয়ে দেন বেলিংহ্য়াম ৷ প্রথম গোলটি তিনি করেন বুকোয়ো সাকা'র সেন্টার থেকে ৷ দ্বিতীয়টি আসে কেনের সঙ্গে যুগলবন্দিতে ৷ 42 মিনিটে মেক্সিকোর হয়ে ব্যবধান কমান জুলিয়ান কুইনোনেস ৷
🏴 England advance to the final eight.#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
54 মিনিটে বিপক্ষ এক ফুটবলারকে মারাত্মক ট্যাকল করে লাল-কার্ড দেখেন রাইট-ব্যাক জারেল কুয়ানসাহ ৷ দশজনে হলেও দাপট কমেনি ইংল্যান্ডের ৷ বরং আগুয়ান কেন'কে বক্সের মধ্যে অবৈধভাবে বাধা দেওয়ায় পেনাল্টি পায় ইংল্যান্ড ৷ 60 মিনিটে স্পটকিক থেকে চলতি বিশ্বকাপের ষষ্ঠ গোলটি তুলে নেন কেন ৷ 69 মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান কমায় মেক্সিকো ৷ তবে বিপক্ষকে দশজনে পেয়েও ম্য়াচে আর সমতা ফেরানি পারেনি তারা ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে নরওয়ের মুখোমুখি হবে 'থ্রি-লায়ন্স' ৷