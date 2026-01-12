অ্যাশেজের মাঝে লাগামহীন মদ্যপান ক্রিকেটারদের, বিশ্বকাপের আগে দলে 'কার্ফু' জারি ইসিবি'র
আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের আগেই দলে কার্ফু জারি করতে চলেছে ইসিবি ৷
Published : January 12, 2026 at 7:01 PM IST
হায়দরাবাদ, 12 জানুয়ারি: এমনিতেই সদ্যসমাপ্ত অ্য়াশেজে মুখ থুবড়ে পড়েছে ইংল্য়ান্ডের সাধের 'বাজবল' ৷ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাঁদের কাছে 4-1 ব্যবধানে নাস্তানাবুদ হয়েছে বেন স্টোকস অ্যান্ড কোম্পানি ৷ মাঠে ইংল্য়ান্ডের পারফরম্যান্স নিয়ে যেমন কাটাছেঁড়া চলছে, তেমনই ইসিবি'র স্ক্যানারে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে মাঠের বাইরে ক্রিকেটারদের আচরণ ৷ আর অজিভূমে গিয়ে দলের ক্রিকেটারদের আচরণ পর্যালোচনা করে কার্ফু জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইংল্য়ান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড ৷ 'দ্য টাইমস'-এর রিপোর্ট তেমনই ৷
রিপোর্টে বলা হয়েছে, যা পরিস্থিতি তাতে আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের আগেই দলে কার্ফু জারি করতে চলেছে ইসিবি ৷ একইসঙ্গে আগামী মাসে উপমহাদেশে শুরু হতে চলা টি-20 বিশ্বকাপেও সেই কার্ফু জারি থাকবে দলে ৷ অর্থাৎ ক্রিকেটারদের আচরণে রাশ টেনে অ্যাশেজের মাঝে যা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি যাতে না-ঘটে, সে বিষয়ে তৎপর ইংল্যান্ড ক্রিকেট ৷ তবে যা খবর তাতে আপাতত কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম, অধিনায়ক বেন স্টোকস এবং ডিরেক্টর অব ক্রিকেট রব কি আপাতত বহাল থাকছেন চাকরিতে ৷
অস্ট্রেলিয়ায় অ্য়াশেজ খেলতে গিয়ে মাঠের বাইরে ইংরেজ ক্রিকেটারদের আচার-আচরণ নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল ৷ ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টের পর লম্বা বিরতিতে নুসায় ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন ইংল্য়ান্ড ক্রিকেটাররা ৷ সেখানে গিয়ে তাঁদের আকণ্ঠ মদ্যপানের খবর প্রকাশিত হয়েছিল আগেই ৷ এ বিষয়ে পরবর্তীতে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছিল ইসিবি ৷ সেই রিপোর্টের পর্যালোচনা করেই বড় সিদ্ধান্তগ্রহণের পথে ইসিবি ৷ কেবল মদ্যপান নয়, শৃঙ্খলাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বেন স্টোকস ও তাঁর দলবল নাকি নিয়মিত ক্যাসিনোয় মত্ত থেকেছেন ৷ স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেট থেকে মনোসংযোগ সরেছে ৷
ফলস্বরূপ মাত্র 11 দিনে প্রথম তিন টেস্ট (পারথ, ব্রিসবেন ও অ্যাডিলেড) হেরে অ্যাশেজ হাতছাড়া হয়েছে ইংল্যান্ডের ৷ মেলবোর্নে চতুর্থ টেস্ট জিতে কিছুটা মানরক্ষা হলেও সিডনিতে পঞ্চম টেস্ট হেরে ফের মুখ পুড়েছে অতিথি দলের ৷ আবার অ্য়াশেজ শেষের পর সাদা-বলের অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকের একটি কুকীর্তি সামনে এসেছে ৷ অ্যাশেজের আগে নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়ে এক নাইটক্লাবের বাউন্সারের সঙ্গে তাঁর ঝামেলায় জড়ানোর খবর সামনে আসায় ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন ব্রুক ৷ তাঁকে জরিমানাও করা হয় ৷ সব দেখেশুনে কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের আগে দলে শৃঙ্খলা ফেরাতে 'কার্ফু' জারির সিদ্ধান্ত রুটদের দেশের ক্রিকেট বোর্ডের ৷
তবে এই প্রথম নয় ৷ এর আগে 2017-18 অ্য়াশেজের মাঝে ইংল্য়ান্ড দলে এমনই কার্ফু লাগু হয়েছিল ৷ অজি ক্রিকেটার ক্যামেরন ব্যানক্রফটের সঙ্গে জনি বেয়ারস্টোর ঝামেলা কিংবা ব্রিস্টলের পানশালায় বেন স্টোকসের বচসার জড়ানোর পর এই কার্ফু জারি ছিল 2022 পর্যন্ত ৷ ম্য়াককালাম কোচ হয়ে আসার পর তা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ৷