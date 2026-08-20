পাঁচটি করে উইকেট ভাগাভাগি, পাক ব্য়াটিং ধসিয়ে বল কেটে দু'টুকরো করলেন ইংরেজ পেসারদ্বয়

পাঁচটি করে উইকেট ভাগাভাগি, পাক ব্য়াটিং ধসিয়ে বল কেটে দু'টুকরো করলেন ইংরেজ পেসারদ্বয়
2006 সালের পর প্রথমবার দুই ইংরেজ বোলার টেস্টের এক ইনিংসে পাঁচটি করে উইকেট ভাগাভাগির কীর্তি গড়লেন ৷
Published : August 20, 2026 at 10:58 AM IST
লিডস, 20 অগস্ট: ম্য়াচ বা টেস্টের একটি ইনিংসে পাঁচ এবং তার বেশি উইকেট সংগ্রহ করলে বোলাররা সযত্নে সেই বল নিজেদের কাছে রেখে দেন ৷ এ ছবি বাইশ গজে নতুন কিছু নয় ৷ কিন্তু একটি বল দু'টি টুকরো করে দুই সতীর্থ নিজের কাছে রেখেছেন, এমন ঘটনা ক্রিকেটে সম্ভবত এর আগে কখনও ঘটেনি ৷ যা ঘটল বুধবার লিডসে ৷ ইনিংসে পাঁচটি করে উইকেট তুলে নিয়ে বল দু'টুকরো করে নিজেদের কাছে রেখে দিলেন ইংল্য়ান্ড পেসার জোশ টাং ও ওলি রবিনসন ৷
বুধবার হেডিংলে'তে শুরু হয়েছে ইংল্য়ান্ড বনাম পাকিস্তান তিনম্য়াচের সিরিজের প্রথম টেস্ট ৷ যেখানে প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানের ব্য়াটিং শেষ হয়ে যায় মাত্র 171 রানে ৷ আগুনে স্পেলে পাঁচটি করে উইকেট তুলে নিয়ে বিপক্ষের ব্য়াটিং লাইন-আপকে ধসিয়ে দেন দুই ইংল্য়ান্ড পেসার ওলি রবিনসন ও জোশ টাং ৷ 18 ওভার হাত ঘুরিয়ে 51 রানে পাঁচ উইকেট নেন রবিনসন ৷ অন্যদিকে 9.1 ওভারে 46 রানে পাঁচ উইকেট নেন টাং ৷
2006 সালে শেষবার ইংল্য়ান্ড বোলার হিসেবে এক ইনিংসে পাঁচটি করে উইকেট ভাগ করে নিয়েছিলেন স্টিভ হার্মিসন ও মন্টি পানেসর ৷ অর্থাৎ, দু'দশক বাদে তাঁদের এই কীর্তিকে স্মরণীয় রাখতে অভিনব ভাবনা মাথায় আসে রবিনসন ও টাং'য়ের ৷ তবে একসঙ্গে মাঠ ছাড়ার সময় ভাবনাটা যে প্রথম জোশ টাং'য়ের মাথায় আসে, সেটা পরবর্তীতে সাংবাদিক সম্মেলনে নিশ্চিত করেন রবিনসন ৷ আর অভিনব ভাবনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে টাং বলেন, "এমন ঘটনা এর আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না ৷ আমি নিশ্চয় বলের টুকরোটা যত্ন করে কোথাও রেখে দেব ৷" টিম ম্য়ানেজার ওয়েন বেন্টলে'র কথামতো এক মাঠকর্মী বলটি দু'টুকরো করে দুই পেসারকে এনে দেন বলে জানা গিয়েছে ৷
দুই ইংরেজ পেসারের দাপটের সামনে এদিন পাক ব্য়াটারদের মধ্যে সর্বাধিক রান করেন আবদুল্লাহ শফিক ৷ 61 রান আসে তাঁর ব্য়াটে ৷ ডান-হাতে চোটের কারণে প্রথম টেস্টে নেই বাবর আজম ৷ পরিবর্তে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সলমন আলি আঘা ৷ তাঁর ব্য়াট থেকে এদিন আসে মাত্র 21 রান ৷ পাকিস্তানের দ্বিতীয় সর্বাধিক রান ওপেনার ইমাম-উল-হকের ৷ 42 রান করেন তিনি ৷ মাত্র 48.1 ওভারে 171 রানে গুটিয়ে যায় অতিথি দল ৷
Problem solved : who gets the match ball?— lightningspeed (@lightningspeedk) August 20, 2026
the groundsman has cut the ball into two equal halves — one for Josh and the other for Ollie. 🏏😂#ENGvPAK #Headingley #PakistanCricket #EnglandCricket #OllieRobinson #JoshTongue pic.twitter.com/WApEvcbvFe
জবাবে দিনের শেষে দুই উইকেটে 112 রান তুলে সুবিধাজনক জায়গায় ইংল্য়ান্ড ৷ বেন স্টোকস অবসরোত্তর এটাই প্রথম টেস্ট 'থ্রি-লায়ন্স' শিবিরের ৷ দিনের শেষে ক্রিজে 37 রানে অপরাজিত নয়া অধিনায়ক জো রুট ৷ 23 রানে ব্য়াটিং করছেন জর্ডান কক্স ৷