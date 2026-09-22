'এবার লড়াইটা হেরে গেলাম', আবেগঘন বার্তায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় ইংরেজ তারকার

'এবার লড়াইটা হেরে গেলাম', আবেগঘন বার্তায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় ইংরেজ তারকার
গতবছর বাঁ-হাঁটুর চোটে অ্য়াশেজের প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন উড ৷ এরপর আর দেশের হয়ে খেলেননি তিনি ৷
Published : September 22, 2026 at 5:22 PM IST
লন্ডন, 22 সেপ্টেম্বর: আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে চোটের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে গিয়েছেন তিনি ৷ তবু 11 বছরের কেরিয়ারে 38টি টেস্ট, সমসংখ্যক টি-20 এবং 70টি ওডিআই খেলেছেন দেশের হয়ে ৷ কিন্তু 36 বছর বয়সে এসে চোটের সঙ্গে আর পেরে উঠলেন না ইংরেজ পেসার মার্ক উড ৷ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে শেষমেশ বিদায় জানালেন তিনি ৷
গতবছর নভেম্বরে ইংল্যান্ডের জার্সিতে শেষবার উড'কে দেখা গিয়েছিল অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে ৷ কিন্তু সেই ম্য়াচে বাঁ-হাঁটুর চোটের কারণে মাত্র 11 ওভার হাত ঘুরিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে ৷ পরবর্তীতে অ্যাশেজেরা বাকি পর্ব থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের হয়ে 253টি আন্তর্জাতিক উইকেটের মালিক ৷
সোশাল মিডিয়া পোস্টে অবসর ঘোষণায় উড জানিয়েছেন, চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টানছেন তিনি ৷ উড বলেন, "আমি সবসময় স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার লড়াই করে গিয়েছি এবং চোট থেকে ফিরে মানুষকে ভুল প্রমাণ করেছি ৷ সকলে দেখেছে আমি ঠিক কী করতে পারি ৷ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই লড়াইটা হেরে গেলাম আমি ৷"
উডের সংযোজন, "চিকিৎসকেরা আমাকে যা উপদেশ দিয়েছেন তাতে টেস্ট এবং 50 ওভারের ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় ৷ তাই ইংল্য়ান্ডের হয়ে আমার খেলার স্বপ্ন গতবছর থেকেই ফিকে হয়েছে ৷" 2015 সালে টেস্ট অভিষেকের বছরে ইংল্য়ান্ডের অ্য়াশেজ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন তিনি ৷ ট্রেন্টব্রিজে ন্যাথন লায়ন'কে তিনি আউট করার সঙ্গে সঙ্গেই সিরিজ জিতে নিয়েছিল 'থ্রি-লায়ন্স' ৷
Fast and furious 🚀— England Cricket (@englandcricket) September 22, 2026
Our Rocketman! ❤️
Thank you, Woody 🙏 pic.twitter.com/uCQAgA3BA3
পরবর্তীতে 2021-22 অ্য়াশেজেও 17 উইকেট নিয়ে ইংল্য়ান্ডের অন্যতম সেরা বোলার ছিলেন তিনি ৷ শুধু কী তাই ? ঘরের মাঠে 2019 সালে ইংল্যান্ডের প্রথম বিশ্বজয়ী দলেরও অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি ৷ 10 ম্য়াচে সংগ্রহ করেছিলেন 18 উইকেট ৷ উড'কে অবসর পরবর্তী জীবনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ইংল্য়ান্ড দলের ম্য়ানেজিং ডিরেক্টর রব কি বলেন, "যতবারই বল হাতে নিয়েছে অনুরাগীদের রোমাঞ্চ উপহার দিয়েছেন উড ৷"