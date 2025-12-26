ইংরেজ পেসারের ঐতিহাসিক কীর্তি সত্ত্বেও এগোল অজিরা, বক্সিং-ডে'তে একাধিক নজিরে মেলবোর্ন
1909 সালের পর প্রথমবার কোনও টেস্টের প্রথমদিন 20 উইকেটের পতন দেখল ঐতিহ্যের অ্যাশেজ ৷
Published : December 26, 2025 at 2:11 PM IST
মেলবোর্ন, 26 ডিসেম্বর: সিরিজ ইতিমধ্যে হারলেও বক্সিং-ডে টেস্টের শুরুতে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল ইংল্য়ান্ড ৷ মেলবোর্নে শুক্রবার টস জিতে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় তাঁরা ৷ এরপর পেসার জোশ টাং'য়ের ঐতিহাসিক কীর্তিতে আয়োজকদের 152 রানে গুটিয়ে দেয় সফরকারী দল ৷ কিন্তু ব্যাটিং ব্যর্থতায় দিনের শেষে আবারও ব্য়াকফুটে 'থ্রি-লায়ন্স' ৷
এমসিজি'র রেকর্ড দর্শকের সামনে বক্সিং-ডে টেস্টের প্রথম ইনিংসে 110 রানে শেষ ইংল্যান্ড ৷ 20 উইকেট পতনের দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে বিনা উইকেটে চার রান তুলে শেষ করল অস্ট্রেলিয়া ৷ অর্থাৎ, চতুর্থ টেস্টের প্রথমদিনের শেষে 46 রানে এগিয়ে তাঁরা ৷
- টাং'য়ের ঐতিহাসিক পাঁচ: ঘোষিত 12 সদস্যের স্কোয়াড থেকে ব্রেন্ডান ডগেটকে বাদ রেখে শুক্রবার বক্সিং-ডে টেস্টের একাদশ সাজায় 'ব্য়াগি গ্রিন' ৷ সর্বাধিক 35 রান আসে মাইকেল নেসেরের ব্য়াটে ৷ অজি ব্যাটিং লাইন-আপকে এদিন ভাঙেন জোশ টাং ৷ অ্য়াডিলেডে দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেট নেওয়া ইংরেজ পেসার এদিন মেলবোর্নে শিকার করলেন পাঁচ অজি ব্য়াটারকে ৷ একইসঙ্গে গড়ে ফেললেন ইতিহাস ৷
27 বছর পর প্রথম ইংরেজ বোলার হিসেবে মেলবোর্নে ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিলেন টাং ৷ অর্থাৎ, চলতি শতাব্দীতে প্রথমবার ৷ 1998 সালে শেষবার ইংল্য়ান্ড বোলার হিসেবে এই কীর্তি গড়েছিলেন পেসার ডারেন গফ এবং ডিন হেডলি ৷ 11.2 ওভার হাত ঘুরিয়ে 45 রানে পাঁচ উইকেট নিয়ে বক্সিং-ডে'র চা-বিরতিতে দলকে সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছিলেন টাং ৷ এটি অ্যাশেজে তাঁর প্রথম ফাইফারও বটে ৷ কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বিপক্ষকে স্বল্প রানে অলআউট করার অ্যাডভান্টেজ কাজে আসেনি ইংল্যান্ডের ৷ ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ার দিনে টাং'য়ের শিকার জ্য়াক ওয়েদারাল্ড, মার্নাস লাবুশেন, স্টিভ স্মিথ, মাইকেল নেসের ও স্কট বোল্য়ান্ড ৷
- পাল্টা চার উইকেট নেসেরের: ব্য়াট হাতে সর্বাধিক 35 রানের পর বল হাতেও অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বাধিক চার উইকেট মাইকেল নেসেরের ৷ তিন উইকেট গেল স্কট বোল্যান্ডের ঝুলিতে ৷ মিচেল স্টার্ক নিলেন জোড়া উইকেট ৷ সবমিলিয়ে প্রথম ইনিংসে ইংল্য়ান্ড শেষ হল মাত্র 110 রানে ৷ সর্বোচ্চ 41 রান করলেন হ্য়ারি ব্রুক ৷
- একদিনে পড়ল 20 উইকেট: টেস্টের প্রথমদিন 20 উইকেটের পতন শেষবার অ্য়াশেজ দেখেছিল 1909 সালে ৷ অর্থাৎ, 116 বছর বাদে কোনও অ্য়াশেজ টেস্টের প্রথমদিন ফের পড়ল 20 উইকেট ৷ চলতি সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথমদিন 19 উইকেট পতনের সাক্ষী ছিল পারথ ৷ মেলবোর্নে ছাপিয়ে গেল সেই রেকর্ড ৷
- নজির গড়ল এমসিজি: বক্সিং-ডে'তে এদিন দর্শকসংখ্য়ার নিরিখে নজির গড়ে ফেলল মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড ৷ কোনও ক্রিকেট ম্য়াচে (একদিনে) সর্বাধিক দর্শক উপস্থিতির সাক্ষী থাকল এমসিজি ৷ অ্যাশেজের বক্সিং-ডে টেস্টের প্রথমদিনের খেলা উপভোগ করতে এদিন স্টেডিয়ামে হাজির ছিলেন 93,442 জন দর্শক ৷ যা ছাপিয়ে গেল 2015 বিশ্বকাপ ফাইনালকে ৷