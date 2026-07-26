মুহূর্তের অসাবধানতায় সজোরে আছড়ে পড়ল জিমন্য়াস্টের মাথা ! ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা কমনওয়েলথ গেমসে

মুহূর্তের অসাবধানতায় সজোরে আছড়ে পড়ল জিমন্য়াস্টের মাথা ! ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা কমনওয়েলথ গেমসে
হাসপাতালে একাধিক স্ক্যানের রিপোর্ট জানিয়েছে গ্যাব্রিয়েল বিপন্মুক্ত ৷ শনিবার হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে ৷
Published : July 26, 2026 at 11:59 AM IST
গ্লাসগো, 26 জুলাই: পুরুষদের দলগত জিমন্য়াস্টিকের ফাইনাল চলাকালীন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে গেল কমনওয়েলথ গেমসে ৷ মুহূর্তের অসাবধানতায় বার ফসকে সজোরে ফ্লোরে আছড়ে পড়লেন ইংরেজ জিমন্যাস্ট গ্য়াব্রিয়েল ল্য়াংটন ৷ দুর্ঘটনার সময় তাঁর মাথাটি নীচের দিকে থাকায় সরাসরি মাথায় আঘাত লাগে বছর উনিশের জিমন্যাস্টের ৷ শুক্রবার এই দুর্ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই আর উঠে দাঁড়াতে পারেননি ল্যাংটন ৷ ফ্লোরে প্রাথমিক চিকিৎসার পর স্ট্রেচারে তাঁকে বের করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
গ্যাব্রিয়েল ল্য়াংটনের ভয়ঙ্কর এই দুর্ঘটনার পর লম্বা সময়ের জন্য বন্ধ থাকে ফাইনাল ৷ আতঙ্ক গ্রাস করে প্রতিযোগীদের ৷ প্রাথমিক চিকিৎসার পর হেড অ্যান্ড নেক সাপোর্ট দিয়ে স্ট্রেচারে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় গ্যাব্রিয়েল ল্যাংটন'কে ৷ এহেন দুর্ঘটনা সামনে থেকে চাক্ষুষ করে স্তম্ভিত হয়ে যান এরিনায় হাজির দর্শকরা ৷
এদিন ফাইনালে হাই-বার রুটিন পারফরম্যান্সের সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ বার আঁকড়ে ধরতে ব্যর্থ হওয়ায় মাথা নীচের দিকে থাকা অবস্থায় সরাসরি ফ্লোরে গিয়ে পড়েন ল্য়াংটন ৷ এরপর উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিল না তাঁর ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ছ'বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ী ম্য়াক্স হুইটলক চোট পাওয়ার তাঁর পরিবর্ত হিসেবে কমনওয়েলথে ইংল্যান্ডে স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন ল্য়াংটন ৷ এদিকে টানা চতুর্থবারের জন্য কমনওয়েলথে পুরুষদের দলগত বিভাগে সোনা জয়ের লক্ষ্যে নেমেছিল ইংল্যান্ড ৷ কিন্তু দলের এক সদস্য দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার পর খেতাব ধরে রাখতে পারেনি ইংল্যান্ড ৷ কানাডার কাছে হেরে রুপো জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের ৷
🚨NEWS: English gymnast Gabriel Langton has been rushed to hospital after suffering a major fall during the Commonwealth Games pic.twitter.com/bXsMusO5fF— Basil the Great (@BasilTheGreat) July 25, 2026
তবে ভালো খবর যে, প্রয়োজনীয় সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শনিবার হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ইংল্যান্ড জিমন্য়াস্ট'কে ৷ গ্যাব্রিয়েল ল্যাংটন আপাতত বিপন্মুক্ত ৷ ইংল্যান্ড টিম ম্য়ানেজমেন্টের তরফে জারি করা বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, "গ্যাব্রিয়েল'কে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সারারাত সতর্কতামূলক যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এবং একাধিক স্ক্যান করা হয় তাঁর শরীরে ৷ সেইসব পরীক্ষার ফলাফল ভীষণই ইতিবাচক ৷ গুরুতর কোনওরকম আঘাত থেকে সে রক্ষা পেয়েছে এবং সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে টিম হোটেলে ফিরবে ৷"
English gymnast Gabriel Langton has been cleared of serious injury.— BBC Sport (@BBCSport) July 25, 2026
The 19-year-old fell head first from three metres to the floor after missing his catch on the horizontal metal bar at the Commonwealth Games on Friday. pic.twitter.com/KEsXSiBpjv
হাসপাতালে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই পোডিয়ামে দাঁড়াতে পারেননি গ্যাব্রিয়েল ৷ তাঁর অনুপস্থিতিতে রুপোর পদক সংগ্রহ করেন তাঁর বাকি চার সতীর্থ ৷ 2010 সালের পর এই প্রথম পুরুষদের দলগত ইভেন্টে সোনা হাতছাড়া হল ইংল্যান্ডের ৷