5,468 দিন পর অজিভূমে ইংল্যান্ডের টেস্ট জয়, দু'দিনেই বক্সিং ডে'র লড়াই শেষ; বিতর্কে এমসিজি'র বাইশ গজ

5,468 দিন পর অজিভূমে ইংল্যান্ডের টেস্ট জয়, দু'দিনেই বক্সিং ডে'র লড়াই শেষ; বিতর্কে এমসিজি'র বাইশ গজ
ঐতিহ্যের অ্যাশেজে বক্সিং ডে টেস্ট 'বড় উপহার' সান্তার ৷ এমসিজি'র বাইশ গজে একাধিক নজির বেন স্টোকসদের ৷
Published : December 27, 2025 at 2:59 PM IST
মেলবোর্ন, 27 ডিসেম্বর: সময়টা প্রায় 15 বছর ৷ 19 ম্যাচে প্রথমবার ৷ 5,468 দিন পর অজিভূমে টেস্ট জয়ের স্বাদ পেল ইংল্যান্ড ৷ দু'দিনেরও কম সময়ে বক্সিং ডে টেস্ট জিতে অজিদের দর্পচূর্ণ করল স্টোকস অ্যান্ড কোং ৷ 92 হাজার দর্শকদের সামনে এমসিজি'তে উড়ল ইংল্যান্ডের পতাকা ৷
দেড় দশক পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জয়ের পাশাপাশি এমসিজি-তে চতুর্থ ইনিংসে রান তাড়া করে জয় পেল 'থ্রি লায়ন্স' ৷ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইংল্যান্ড শেষবার রান তাড়া করে টেস্ট জিতেছিল 1963 সালে ৷ তাও এই মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডেই ৷ অর্থাৎ 18 বছর পর ফের এমসিজি-তে টেস্ট জয়ের স্বাদ পেল ইংল্যান্ড ৷
175 রান তাড়া করে 6 উইকেট হারিয়ে বক্সিং ডে টেস্ট জিতে নেয় ইংরেজ বাহিনী ৷ সেই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার হোয়াইটওয়াশের স্বপ্নে জল ঢেলে দিল স্টোকস অ্যান্ড কোং ৷ দুই ইংরেজ ওপেনার বেন ডাকেট ও জ্যাক ক্রলি 'বাজবল' স্টাইলে ব্যাটিং শুরু করেন ৷ মাত্র 42 বল 51 রান তোলে জয়ের রাস্তা মসৃণ করেন দুই ওপেনার ৷ 26 বলে 34 রান করে বেন ডাকেট প্যাভিলিয়নে ফিরলেও রান তোলার গতি কমেনি ৷ মাত্র 15.5 ওভারে শতরানে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ড ৷ 46 বলে 40 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন জেকব বেথেল ৷ শেষ পর্যন্ত 32.2 ওভারে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ড ৷ পাঁচ টেস্টের অ্যাশেজে চতুর্থ ম্যাচের পর 3-1 করল স্টোকস অ্যান্ড কোং ৷
এমসিজি-তে নামার আগে মদ্যপান বিতর্কে জড়ায় ইংল্যান্ড । অভিযোগ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টের মাঝে নুসা সমুদ্রসৈকতে মদ্যপান করেছিলেন ইংরেজ ক্রিকেটারেরা। তার প্রভাব পড়ে খেলায়। তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। বিতর্কের মাঝে সমালোচনা ছেড়ে সমর্থকদের পাশে থাকার আবেদন জানিয়েছিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস ৷ মেলবোর্নে অজিদের হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে 15 বছর পর টেস্ট জয়ের স্বপ্নপূরণ ৷
অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইংল্যান্ড শেষবার টেস্ট জিতেছিল 2011 সালের 7 জানুয়ারি ৷ সিডনিতে সেবার ইনিংস ও 83 রানে জিতেছিল ইংল্যান্ড ৷ শুধু টেস্ট নয়ই, 3-1 অ্যাশেজ জিতে নিয়েছিল 'থ্রি লায়ন্স' ৷ সেই সিরিজে মেলবোর্ন টেস্টেও জয় পেয়েছিল ইংল্যান্ড ৷ 15 বছর পর মেলবোর্নের বাইশ গজে হল শাপমুক্তি। পরের তিন অস্ট্রেলিয়া সফরে 15 টেস্টের মধ্যে 13টি হেরেছিল ইংল্যান্ড। শুধু তাই নয়, 2013-14 অ্য়াশেজ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল ইংল্যান্ড ৷ এবার সিরিজের তিন টেস্ট জিতে সেই পথেই হাঁটছিল অজিবাহিনী ৷ কিন্তু মাত্র দু'দিনেই বক্সিং ডে টেস্ট স্টোকসদের কাছে আত্মসমর্পণ করায় হোয়াইটওয়াশের স্বপ্নভঙ্গ হয় স্মিথদের ৷ কিন্তু মাত্র দু'দিনেই বক্সিং ডে টেস্ট হওয়ায় বিতর্কে এমসিজি'র বাইশ গজ ৷