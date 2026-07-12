বিলেতে চুনকাম শ্রেয়সরা, 1600 দিন বাদে ভারতকে সরিয়ে টি-20'তে শীর্ষে ইংল্যান্ড

বিলেতে চুনকাম শ্রেয়সরা, 1600 দিন বাদে ভারতকে সরিয়ে টি-20'তে শীর্ষে ইংল্যান্ড
আয়ারল্যান্ডের পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও চুনকামের লজ্জা এড়াতে পারল না বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ সফরের পঞ্চম টি-20'তে ভারত হারল 56 রানে ৷
Published : July 12, 2026 at 11:59 AM IST
সাউদাম্পটন, 12 জুলাই: সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে বিশ্বসেরা টিম ইন্ডিয়ার অধঃপতন অব্য়াহত ৷ আয়ারল্যান্ডের পর ইংল্যান্ড সফরেও চুনকাম হতে হল ভারতীয় দলকে ৷ সিরিজ হার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল আগেই ৷ শনিবার শেষ ম্য়াচে অ্যাজিয়াস বোলে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়াতে নেমেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ একইসঙ্গে অধিনায়ক হিসেবে প্রথম জয়ের লক্ষ্যে নেমেছিলেন শ্রেয়স আইয়ারও ৷ কিন্তু লজ্জা এড়াতে পারল না বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ সফরের পঞ্চম টি-20'তে ভারত হারল 56 রানে ৷
বিলেত সফরে চুনকাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টি-20 ব়্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানও হাতছাড়া হল ভারতের ৷ 1605 দিন বাদে টিম ইন্ডিয়াকে পদচ্যুত করে টি-20 ব়্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখল করল ইংল্য়ান্ড ৷ সেইসঙ্গে বিশ্বজয় পরবর্তীতে সাত ম্যাচ খেলে ফেললেও জয় অধরা রইল ভারতের (একটি ম্য়াচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত) ৷ 64 বলে 131 রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে শনিবার অ্য়াজিয়াস বোলে ম্য়াচের সেরা ইংলিশ স্টাম্পার-ব্যাটার জস বাটলার ৷
বৈভব সূর্যবংশীর পরিবর্তে একাদশে এদিন প্রত্যাবর্তন হয় সঞ্জু স্য়ামসনের ৷ টস জিতে বিপক্ষকে প্রথম ব্য়াটিংয়ের আমন্ত্রণ জানান ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৷ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ছ'রানে ফিল সল্ট'কে ফেরালেও দ্বিতীয় উইকেটে জস বাটলার ও অধিনায়ক হ্য়ারি ব্রুকের 233 রানের জুটি ইংল্য়ান্ডকে রানের পাহাড়ে পৌঁছে দেয় ৷ 51 বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন বাটলার ৷ 12টি চার ও আটটি ছ'য়ে 64 বলে 131 রান করে আউট হন তিনি ৷
A change at the top 🔝— ICC (@ICC) July 11, 2026
A new team sits at the summit of the ICC Men's T20I Team Rankings as India slip after their series defeat to England 👀https://t.co/DopvTgVFpB
45 বলে 95 রানের মারকাটারি ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন হ্য়ারি ব্রুক ৷ চারটি চার ও আটটি ছক্কা মারেন তিনি ৷ 20 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 257 রান তোলে ইংল্যান্ড ৷ চার ওভারে 63 রান খরচ করেন অক্ষর প্য়াটেল ৷ দু'টি উইকেট নিলেও এক ওভারে 22 রান খরচ করেন শিবম দুবে ৷
Brook and Buttler at their brutal best! 💪— England Cricket (@englandcricket) July 12, 2026
A 4-0 win secured in Southampton! 🔥
Full 5th IT20 highlights 👇 pic.twitter.com/3IOFnmOnEh
জবাবে ঈশান কিষাণ ও তিলক বর্মার হাফসেঞ্চুরি ভারতের হার এড়ানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না ৷ 35 বলে 56 রান করেন ঈশান ৷ 25 বলে 53 রান আসে তিলকের ব্য়াটে ৷ কিন্তু আট উইকেট হারিয়ে 201 রানের বেশি তুলতে পারেনি ভারত ৷ সবমিলিয়ে 0-4 ব্যবধানে সিরিজ হারে ভারত ৷ 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষস্থান থেকে দখল করেছিল ভারতীয় দল ৷ শনিবারের আগে পর্যন্ত টানা সেই স্থান ধরে রেখেছিল তারা ৷ এই সময়কালের মধ্যে 2024 ও 2026 সালে টি-20'তে বিশ্বসেরা হয়েছে 'মেন ইন ব্লু' ৷