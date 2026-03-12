বিশ্বকাপ না-জেতার আক্ষেপ নিয়েই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় ইংরেজ তারকার

বিশ্বকাপ না-জেতার আক্ষেপ নিয়েই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় ইংরেজ তারকার
রাশিয়ার মাটিতে 2018 বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলা ইংল্যান্ড দলের উল্লেখযোগ্য় সদস্য ছিলেন কাইল ওয়াকার ৷
লন্ডন, 12 মার্চ: ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি ছেড়ে চলতি মরশুমের শুরুতে তিনি যোগ দিয়েছেন বার্নলিতে ৷ সেরা সময় থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ায় আসন্ন বিশ্বকাপ স্কোয়াডে তাঁর সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি চরম অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল ৷ আর সেটা আঁচ করতে পেরেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন কাইল ওয়াকার ৷ সাদা জার্সিতে আর দেখা যাবে না ইংল্য়ান্ডের বছর ছত্রিশের ডিফেন্ডারকে ৷
ইংল্য়ান্ডের জার্সিতে 14 বছরের কেরিয়ারে 96টি ম্য়াচ খেলেছেন কাইল ওয়াকার ৷ যা দেশের হয়ে সর্বাধিক ম্য়াচ খেলা ফুটবলারদের তালিকায় প্রথম দশে রেখেছে তাঁকে ৷ গতবছর সেনেগালের বিরুদ্ধে শেষবার একটি প্রীতি ম্য়াচে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা ওয়াকার ইংল্য়ান্ডের হয়ে পাঁচটি মেজর টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছেন ৷ এর মধ্যে 2018 এবং 2022 বিশ্বকাপ যেমন রয়েছে ৷ তেমনই রয়েছে 2016, 2021 এবং 2024 ইউরো কাপ ৷
পাঁচটি মেজর প্রতিযোগিতার মধ্যে গ্যারি সাউদগেটের প্রশিক্ষণে 2018 বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও 2021 ইউরোপিয়ান চ্য়াম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছনো ওয়াকারের কেরিয়ারে অন্যতম সাফল্য ৷ অবসর ঘোষণায় সিটির প্রাক্তন তারকা ডিফেন্ডার তাই বলেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি ৷ একইসঙ্গে ইংল্য়ান্ডের হয়ে যে সকল কৃতিত্ব অর্জন করেছি সে জন্য আমি গর্বিত ৷"
অবসর ঘোষণায় বার্নলি ফুটবলারের সংযোজন, "পাঁচ-পাঁচটি মেজর টুর্নামেন্টে আমি দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছি ৷ এর মধ্যে যে সকল সতীর্থ এবং ম্য়ানেজারের সান্নিধ্যে থেকে ইংল্যান্ডের হয়ে আমি বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছি এবং কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, তা আমার কাছে বিরাট সম্মানের এবং প্রাপ্তির ৷ কিন্তু আজ সবকিছুতে ইতি টানার দিন ৷ তবে আন্তর্জাতিক স্তরে কেরিয়ার শেষ হওয়ার বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য ভালো ৷"
মূলত রাইট-ব্যাক পজিশনে দেশের হয়ে 96টি ম্য়াচ খেলা ওয়াকারের একটি আন্তর্জাতিক গোলও রয়েছে ৷ বর্ণময় কেরিয়ারের জন্য বিশ্বকাপ পরবর্তী সময় একটি প্রীতি ম্য়াচের আয়োজন করে ওয়াকারকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইংল্য়ান্ড ফুটবলের গভর্নিং বডি (FA) ৷ ইংল্য়ান্ড জাতীয় দলের কোচ থমাস টুখেলও বিদায়বেলায় অভিনন্দন জানিয়েছেন ওয়াকারকে ৷