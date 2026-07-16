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'রক্ষণাত্মক মানসিকতাই ডোবাল আমাদের', ইংল্যান্ড কোচের সমালোচনায় রুনি-ওয়েন

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে স্পেনের স্ট্র্যাটেজির তুলনা টেনে বেলিংহ্যাম'দের জার্মান কোচের কড়া সমালোচনায় মাইকেল ওয়েন ৷

ARGENTINA BEAT ENGLAND
বেলিংহ্য়ামের সঙ্গে আলোচনায় টুখেল (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 1:39 PM IST

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আটলান্টা, 16 জুলাই: ছয় দশক বাদে ঐতিহাসিক এক মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী হতে যাচ্ছিল ইংল্যান্ড ফুটবল ৷ দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ফাইনাল থেকে কয়েকটা মিনিট দূরে তখন 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ কিন্তু শেষদিকে আর্জেন্তিনার সাত মিনিটের একটা স্পেলে সব চুরমার ৷ 84 মিনিট পর্যন্ত এক গোলে এগিয়ে থাকা ইংল্যান্ড 1-2 গোলে হেরে বিদায় নিল বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে ৷ আর ইংল্যান্ড ছিটকে যেতেই কোচ টমাস টুখেল'কে সমালোচনায় বিদ্ধ করলেন দেশের সোনালি প্রজন্মের ফুটবলাররা ৷

এক গোলে এগিয়ে থাকা অবস্থায় টুখেল রক্ষণের মোড়কে কেন প্রবেশ করে গেলেন ? প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ প্রকাশ ওয়েন রুনি কিংবা মাইকেল ওয়েন'দের ৷ এক্ষেত্রে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে স্পেনের স্ট্র্য়াটেজির প্রশংসা ওয়েনের গলায় ৷ আটলান্টায় ইংল্যান্ড হারতেই প্রাক্তন ইংরেজ স্ট্রাইকার সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "গত রাতে 1-0 এগিয়ে থাকা স্পেনকে দেখো ৷ ওটাকে বলে সাহস ৷ তারপর আজ 1-0 গোলে এগিয়ে থাকা ইংল্যান্ডকে দেখো ৷ কোথায় পার্থক্য ? আমরা নিঃসন্দেহে ওদের তুলনায় ভালো দল ৷ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷ কিন্তু শেষমেশ আমাদের প্রাপ্তি হল হার ৷ অথচ ম্যাচটা 4-1 গোলে জিততে পারতাম আমরা ৷"

ওয়েনের সংযোজন, "1-0 এগিয়ে থাকা অবস্থায় তিন ডিফেন্ডারকে এনে উনি (টুখেল) কী বার্তা দিতে চাইলেন ? মেক্সিকো ম্যাচের পর ডেইলি মেইলের কলমে আমি লিখেছিলাম, 'বলে স্রেফ লাথি মেরে বা হেড করে 40 গজ দূরে পাঠানো নয়, যতক্ষণ না আমরা বুঝব সাহস মানে চাপের মুখেও বলের নিয়ন্ত্রণ রাখা-ততক্ষণ পর্যন্ত ফলাফল সবসময় এমনই হবে' ৷"

ওয়েনের একই সুর তাঁর একদা সতীর্থ রুনির গলায় ৷ বিবিসি'কে তিনি বলেন, "প্রথম গোলের পর দ্বিতীয় গোলের জন্য আমরা গেলামই না ৷ টুখেলের নেওয়া সিদ্ধান্তেই আজ আমরা ডুবলাম ৷ একেবারে খারাপ সিদ্ধান্ত ৷" ইংল্য়ান্ডের দ্বিতীয় সর্বাধিক গোলদাতা সাফ বলেন, "রক্ষণভাগে পাঁচজন ফুটবলারকে এনেই গণ্ডগোলটা উনি (টুখেল) পাকালেন ৷ যা আর্জেন্তিনাকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিতে সাহায্য করল ৷"

55 মিনিটে এদিন অ্য়ান্থনি গর্ডনের গোলে ম্য়াচে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড ৷ ব্যবধান বাড়ানোর লক্ষ্যে না-গিয়ে 72 মিনিটে স্ট্রাইকার গর্ডনকে তুলে ডিফেন্ডার এজরি কোনসা'কে নামিয়ে দেন টুখেল ৷ 83 মিনিটেও মিডফিল্ডার ডেকালান রাইস'কে তুলে আরও ডিফেন্সিভ জার্মান কোচ নামিয়ে দেন আরেক ডিফেন্ডার নিকো ও'ব়্যালি'কে ৷ ঠিক তার অনতিপরেই লিয়ো মেসির সাজানো বল থেকে দূরপাল্লার শটে গোল করেন এঞ্জো ফার্নান্ডেজ ৷

এরপর মেসিরই ক্রস থেকে সংযুক্তি সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে 2-1 করেন সুপার-সাব লাউতারো মার্তিনেজ ৷ এরপর ইভান টোনি, মার্কাস রাশফোর্ড'দের নামিয়ে টুখেল শেষ চেষ্টা করলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে ৷

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