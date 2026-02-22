নিজেদের অস্ত্রেই ঘায়েল শ্রীলঙ্কা, জ্যাকসের অলরাউন্ড পারফরম্য়ান্সে বড় জয় ইংল্য়ান্ডের

নিজেদের অস্ত্রেই ঘায়েল শ্রীলঙ্কা, জ্যাকসের অলরাউন্ড পারফরম্য়ান্সে বড় জয় ইংল্য়ান্ডের
লো-স্কোরিং ম্য়াচে রান তাড়া করতে নেমে একশো পেরোতে ব্যর্থ সহ-আয়োজকরা ৷
Published : February 22, 2026 at 8:00 PM IST
ক্যান্ডি, 22 ফেব্রুয়ারি: সুপার-এইটের মঞ্চে একটি বড় জয় অনেক হিসেব-নিকেশ বদলে দেয় ৷ কারণ নেট রান-রেট এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷ ফলত সুপার-এইটের শুরুতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বড় জয় পরবর্তী পর্বে যাওয়ার দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে রাখবে ইংল্য়ান্ডকে ৷ রবিবার ক্য়ান্ডিতে সুপার-এইটের প্রথম ম্য়াচে শ্রীলঙ্কাকে 51 রানে হারাল ইংরেজরা ৷ দ্বীপরাষ্ট্রকে তাদের ঘরের মাঠে তাদেরই স্পিন অস্ত্রে ঘায়েল করল 'থ্রি-লায়ন্স' ৷
লক্ষ্যমাত্রা বেশি না-থাকলেও পাল্লেকেলের স্পিনিং ট্র্যাকে 147 রানের টার্গেট করতে নেমে একশো পেরোতে ব্যর্থ সহ-আয়োজকরা ৷ জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে হেরে যাওয়া শ্রীলঙ্কার ব্য়াটিংকে এদিন ভাঙার কাজটা শুরুটা করেছিলেন জোফ্রা আর্চার ৷ এরপর উইল জ্য়াকসের ঘূর্ণিতে কোমর ভেঙে গেল দ্বীপরাষ্ট্রের ৷ ব্য়াট হাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের পর বল হাতে তিন উইকেটে ম্য়াচের সেরা ব্যাটিং অলরাউন্ডার জ্যাকস ৷
টস জিতে ঘরের মাঠে এদিন রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীলঙ্কা ৷ ওপেনার ফিল সল্ট ছাড়া দুনিথ ওয়েলালাগেদের সামনে প্রথম ব্য়াটিং করা ইংল্য়ান্ডের আর কোনও ব্য়াটারই বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি ৷ মূলত স্পিন অস্ত্রেই ইংল্য়ান্ডকে ঘায়েল করার প্রচেষ্টায় ছিল আয়োজকরা ৷ দলের ব্য়াটিং বিপর্যয়ে এদিন একা কুম্ভে লড়াই চালান সল্ট ৷ তাঁর 40 বলে 62 রানের ইনিংসেই দেড়শোর কাছাকাছি রান তোলে ইংল্য়ান্ড ৷ ওপেনারের ইনিংসে ছিল ছ'টি চার ও দু'টি ছক্কা ৷
An incredible bowling performance!! 🔥
শেষদিকে চারটি চারের সাহায্যে জ্য়াকস 14 বলে মূল্যবান 21 রান করে যান ৷ 20 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 146 রান তোলে ইংল্যান্ড ৷ চার ওভারে 26 রানে তিন উইকেট নেন ওয়েলালাগে ৷ ফিল সল্ট, জস বাটলার এবং ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুককে ডাগআউটে ফেরান তিনি ৷ এছাড়া পেসার দিলসান মধুশাঙ্কা ও স্পিনার মাহিশ থিকসানা নেন দু'টি করে উইকেট ৷
Will Jacks turned the game in England's favour with a superb all-round performance against Sri Lanka👊
He wins the @aramco POTM🥇
📝: https://t.co/z6S9D2Pio1 pic.twitter.com/7XV0rTaHc5
রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ব্য়াটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে শ্রীলঙ্কা ৷ যা পরবর্তীতে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে ৷ অধিনায়ক দাসুন শানাকা ছাড়া পনেরোর গণ্ডি পেরোতে পারেননি অন্য কোনও সিংহলি ব্যাটার ৷ অধিনায়কের 24 বলে 30 রান অবশ্য লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছে নিয়ে যেতে পারেনি শ্রীলঙ্কাকে ৷ 16.4 ওভারে মাত্র 95 রানে গুটিয়ে যায় সহ-আয়োজকদের ইনিংস ৷
সবমিলিয়ে 51 রানে ম্য়াচ জিতে সুপার-এইটে দারুণ শুরু হল ফেভারিট ইংল্যান্ডের ৷ শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দু'পয়েন্ট সংগ্রহের পাশাপাশি +2.550 রেন-রেট জুড়ে গেল ইংল্যান্ডের নামের পাশে ৷ যা সেমিতে যোগ্যতা অর্জনের প্রশ্নে নিঃসন্দেহে এগিয়ে রাখবে হ্যারি ব্রুক অ্যান্ড কোম্পানিকে ৷ ইংল্যান্ডের পরবর্তী দুই প্রতিপক্ষ যথাক্রমে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড ৷