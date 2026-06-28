পানামা'কে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে ইংল্যান্ড, নকআউটে কেন'দের প্রতিপক্ষ কঙ্গো

পানামা'কে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে ইংল্যান্ড, নকআউটে কেন'দের প্রতিপক্ষ কঙ্গো
গ্যারি লিনেকার'কে টপকে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সর্বাধিক গোলদাতা হওয়ার নজির গড়লেন অধিনায়ক কেন ৷
Published : June 28, 2026 at 9:51 AM IST
নিউইয়র্ক, 28 জুন: ছয় দশকের ট্রফি খরা কাটাতে বদ্ধপরিকর তারা ৷ সেই লক্ষ্যে ক্রোয়েশিয়া'কে হারিয়ে শুরুটা ভালো হলেও গত ম্যাচে ঘানার কাছে আটকে গিয়েছিল ইংল্যান্ড ৷ কিন্তু গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্যাচে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পানামার বিরুদ্ধে জয়ে ফিরল 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ 2-0 গোলে জিতে নকআউটে কঙ্গোর মুখোমুখি টমাস টুখেল অ্যান্ড কোম্পানি ৷
প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে 'থ্রি-লায়ন্সে'র হয়ে স্কোরশিটে নাম তুললেন জুড বেলিংহ্যাম ও অধিনায়ক হ্যারি কেন ৷ তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-এলের শীর্ষে থেকে নকআউটে জায়গা করে নিল 1966'র চ্যাম্পিয়নরা ৷
মার্কাস রাশফোর্ডের দূরপাল্লার একটি শট বিপক্ষ গোলরক্ষক অরল্যান্ডো মসকুয়েরা রুখে দেন দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় ৷ আরেকটি ক্ষেত্রে ম্যান ইউ ফরোয়ার্ডের (লোনে গত মরশুমে বার্সেলোনায় খেলেছেন রাশফোর্ড) ফ্রি-কিক অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় ৷ এছাড়া প্রথমার্ধে ইংল্যান্ড'কে নিয়ে বড়াই করার মতো কিছু নেই ৷ দ্বিতীয়ার্ধের 62 মিনিটে শেষমেশ পানামা রক্ষণের ডেডলক ভাঙেন বেলিংহ্যাম ৷
বুকায়ো সাকা'র কর্নার থেকে ভেসে আসে বল বক্সে জটলার মধ্যে থেকে সুযোগসন্ধানী ফ্লিকে জালে জড়িয়ে দেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ৷ পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে দ্বিতীয় গোলটি করে দলের জয় নিশ্চিত করেন অধিনায়ক কেন ৷ 67 মিনিটে বেলিংহ্যামের ক্রস থেকেই বিপক্ষ এক ডিফেন্ডারকে কাঁধে নিয়ে হেডে 2-0 করেন বায়ার্ন স্ট্রাইকার ৷
🗞️ Group L standings are in as England, Croatia and Ghana head to the Round of 32! ➡️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
এই গোলের সঙ্গে গ্যারি লিনেকার'কে টপকে গেলেন কেন ৷ ইংরেজ কিংবদন্তির 10 গোলের নজির টপকে বিশ্বকাপে দেশের হয়ে এখন সর্বাধিক 11 গোল তাঁরই নামে ৷ জয়ের ফলে তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে পরের পর্বে গেল ইংল্যান্ড ৷ যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ গ্রুপ-কে'র তৃতীয় স্থানাধিকারী কঙ্গো ৷ যারা উজবেকিস্তান'কে 3-1 গোলে হারিয়ে প্রথমবার নকআউটে পৌঁছেছে ৷
He's done it! 🤩 @HKane is our #ThreeLions' record @FIFAWorldCup goalscorer! ⚽️ pic.twitter.com/daIqceo31S— England (@England) June 27, 2026
ইংল্যান্ডের গ্রুপে অন্য ম্যাচে ঘানার মুখোমুখি হয়েছিল ক্রোয়েশিয়া ৷ হারলে বিদায় নিশ্চিত ছিল গতবারের তৃতীয় স্থানাধিকারীদের ৷ এমতাবস্থায় ঘানা'কে 2-1 গোলে হারিয়ে নকআউটে জায়গা করে নিল বলকান দেশটি ৷ 31 মিনিটে পিটার সুচিচের গোলে ম্যাচে এগিয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া ৷ 73 মিনিটে ডেরিক লুকাসেন সমতায় ফেরায় ঘানা'কে ৷ তবে 83 মিনিটে লুকা মদ্রিচের অ্যাসিস্ট থেকে নিকোলা ভ্লাসিচের গোল নকআউটে পৌঁছে দেয় ক্রোয়েশিয়াকে ৷ চার পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে শেষ করে পরের পর্বে পা রেখেছে ঘানাও ৷