রুট-কক্সের ব্যাটে ইংল্যান্ডের কাছে ক্লিনস্যুইপ পাকিস্তান
চতুর্থদিন দুই উইকেট হারিয়েই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গেল ইংল্যান্ড ৷
ইংল্যান্ডের কাছে ক্লিনস্যুইপ পাকিস্তান (AP)
Published : September 12, 2026 at 11:58 PM IST
বার্মিংহ্যাম, 12 সেপ্টেম্বর: দ্বিতীয় ইনিংসে পাক ব্যাটাররা দুর্ধর্ষ লড়াই ছুড়ে দিলেও ইংল্যান্ডের সামনে লক্ষ্যমাত্রা ছিল মাত্র 130 রান ৷ ফলত জয়ের আশা করেননি অতি বড় পাক সমর্থকও ৷ বাস্তবে সেটা হলও না ৷ চতুর্থদিন দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতে ইংল্যান্ডের জোড়া উইকেট তুলে দিলেও বাকি সময়টা ভাগ্য সঙ্গ দিল না পাকিস্তানকে ৷ ফলত দুই উইকেট হারিয়েই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গেল ইংল্যান্ড ৷ একইসঙ্গে আট উইকেটে জিতে ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে পাকিস্তানকে ক্লিন স্যুইপ করল জো রুটের ইংল্যান্ড ৷
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