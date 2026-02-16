ইডেনে দাম পেল না ইতালির 'নাছোড়' লড়াই, চতুর্থ দল হিসেবে সুপার-এইটে ইংল্য়ান্ড

ইডেনে দাম পেল না ইতালির 'নাছোড়' লড়াই, চতুর্থ দল হিসেবে সুপার-এইটে ইংল্য়ান্ড
ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার পর বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বে পা রাখল ইংল্যান্ড ৷
Published : February 16, 2026 at 8:29 PM IST
কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: গতকাল একইদিনে সুপার-এইট নিশ্চিত করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ভারত ৷ সোমবার প্রথম ম্য়াচে আফগানদের জয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার পর দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে পরের পর্ব নিশ্চিত হল ইংল্য়ান্ডেরও ৷ সেইসঙ্গে গ্রুপ-সি থেকে সুপার-এইট নিশ্চিত হয়ে গেল দু'টি দলের (ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্য়ান্ড) ৷ ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে হারের পর সুপার-এইট যাত্রা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল টুর্নামেন্ট ফেভারিট ইংল্য়ান্ডের ৷ এদিন ইতালিকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে দূর হল সেই শঙ্কা ৷
ম্য়াচ হারলেও ইংল্য়ান্ডের চোখে চোখ রেখে নাছোড় লড়াই দিয়ে গেল টি-20 বিশ্বকাপের নবাগতরা ৷ হ্যারি ব্রুকদের দেওয়া 203 রানের টার্গেট তাড়া করে 178 পর্যন্ত গিয়েছিল তারা ৷ বৃথা গেল বেন মানেন্তির 25 বলে 60 রান ৷ অর্থাৎ, 24 রানে জিতে পরের পর্ব নিশ্চিত করল ইংরেজরা ৷ 22 বলে 53 রানের পর বল হাতে এক উইকেট নিয়ে ইডেন গার্ডেন্সে ইংল্যান্ডের জয়ের নায়ক উইল জ্য়াকস ৷ উল্লেখ্য, গত ম্য়াচে এই ইডেনেই স্কটল্য়ান্ডকে হারিয়েছিল 'থ্রি-লায়ন্স' ৷
নন্দনকাননে এদিন ব্য়াটারদের সম্মিলিত প্রয়াসে দু'শোর বেশি রান তোলে ইংল্য়ান্ড ৷ তিনটি চার ও চার ছক্কায় 22 বলে সর্বাধিক 53 রান করেন জ্যাকস ৷ 21 বলে 30 রান আসে টম ব্যান্টনের ব্য়াটে ৷ ওপেনার ফিল সল্ট করেন 15 বলে 28 ৷ দু'টি করে উইকেট নিলেও যথেচ্ছ রান দেন ইতালি পেসার গ্র্যান্ট স্টুয়ার্ট ও স্পিনার কালুগামাগে ৷ 20 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে 202 রান তোলে ইংল্য়ান্ড ৷
জবাবে 22 রানে তিন উইকেট হারানো ইতালির অদম্য লড়াই দেখল ক্রিকেটের নন্দনকানন ৷ চতুর্থ উইকেটে 92 রান জুড়ে পাওলো মালদিনির দেশকে লড়াইয়ে রাখেন ওপেনার জাস্টিন মোস্কা ও বেন মানেন্তি ৷ এর মধ্যে দ্বিতীয়জন 22 বলে বিস্ফোরক হাফসেঞ্চুরি করেন ৷ চারটি চার ও ছয় ছক্কায় সাজানো তাঁর 25 বলে 60 রানের ইনিংস ৷ জাস্টিন মোস্কা আউট হন 34 বলে 43 রান করে ৷
এরপর স্টুয়ার্টের ঝোড়ো ব্য়াটে 18 ওভার পর্যন্তও ম্য়াচে ছিল ইতালি ৷ পাঁচ ছক্কায় সাজানো অলরাউন্ডারের 23 বলে 45 রানে অঘটনের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছিল নবাগতরা ৷ শেষ দু'ওভারে জয়ের জন্য দরকার ছিল 30 রান ৷ ক্রিজে ছিলেন স্টুয়ার্ট ৷ কিন্তু পার্থক্য গড়ে দিল অভিজ্ঞতা ৷ শেষ দু'ওভারে জয়ের জন্য তিন উইকেট তুলে নিয়ে ম্য়াচ জিতল ইংল্য়ান্ড ৷ ইতালিকে 178 রানে গুটিয়ে সুপার-এইটে পা রাখল হ্যারি ব্রুক অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তিনটি করে উইকেট নিলেন জেমি ওভারটন ও স্যাম কারেন ৷