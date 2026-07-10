হতশ্রী পারফরম্যান্সে আয়ারল্যান্ডের পর ইংল্যান্ডেও সিরিজ হার ভারতের

হতশ্রী পারফরম্যান্সে আয়ারল্যান্ডের পর ইংল্যান্ডেও সিরিজ হার ভারতের
তৃতীয় ম্যাচে টি-20'তে সবচেয়ে বড় হারের স্বাদ পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার নয় উইকেট হারল শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷
Published : July 10, 2026 at 10:00 AM IST
ব্রিস্টল, 10 জুলাই: অধিনায়কত্বের আত্মপ্রকাশে দুর্বল আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের দেশ সিরিজ হেরেছিলেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ পরবর্তী ইংল্যান্ড সিরিজ ছিল তাঁর কাছে শুধরে নেওয়ার সুযোগ ৷ কিন্তু সিরিজ জয় তো দূর ৷ ইংল্যান্ডের মাটিতে টানা তিন ম্যাচ হেরে ফের সিরিজ হেরে বসল শ্রেয়সের ভারত ৷ তৃতীয় ম্যাচে টি-20'তে সবচেয়ে বড় হারের স্বাদ পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার নয় উইকেট হারল শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ অর্থাৎ, অধিনায়ক হিসেবে পাঁচ ম্যাচ খেলে ফেললেও এখনও জয় অধরা মুম্বইকরের ৷
ব্রিস্টলে এদিন সিরিজ বাঁচানোর লক্ষ্যে নেমেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ ডু-অর-ডাই ম্যাচে প্রথম ব্যাট করে সাত উইকেটে 158 রান তোলে সফরকারী দল ৷ জবাবে 13.5 ওভারে মাত্র এক উইকেট হারিয়ে সেই লক্ষ্যমাত্রা তুলে দেয় ইংল্যান্ড ৷
ইংরেজ বোলারদের দাপটে এদিন একা কুম্ভে লড়লেন অবশ্য অধিনায়ক শ্রেয়সই ৷ তাঁর 49 বলে অপরাজিত 80 রানে ভর করেই স্কোরবোর্ডে দেড়শো তোলে টিম ইন্ডিয়া ৷ চারটি চার ও পাঁচটি ছক্কায় ইনিংস সাজান ভারত অধিনায়ক ৷ আবার ব্যর্থ বৈভব সূর্যবংশী ফেরেন 10 বলে 15 রান করে ৷ ইংল্যান্ডের হয়ে দু'টি করে উইকেট নেন জোফ্রা আর্চার ও জোশ টাং ৷
England win the 4th T20I by nine wickets to take a 3-0 lead in the series.— BCCI (@BCCI) July 9, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/vKZQwVKyYP#TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/h8dw0OgWw6
জবাবে শুরুতে জস বাটলারের (8 রান) উইকেট হারালেও ইংল্যান্ডকে সহজ জয় এনে দেন আরেক ওপেনার ফিল সল্ট ও অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক ৷ দ্বিতীয় উইকেটে দু'জনের 146 রানের অবিভক্ত জুটি সিরিজ এনে দেয় 'থ্রি-লায়ন্স'কে ৷ 42 বলে 59 রানে অপরাজিত থাকেন সল্ট ৷ মারেন ন'টি চার ও একটি ছয় ৷ আর 35 বলে বিস্ফোরক 79* রানের ইনিংসে ম্যাচের সেরা ব্রুক ৷ ইংরেজ অধিনায়ক মারেন আটটি চার ও চারটি ছক্কা ৷ সবমিলিয়ে 37 বল বাকি থাকতে নয় উইকেটে ম্যাচ এবং সেইসঙ্গে সিরিজ জিতে নেয় ইংল্যান্ড ৷ সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ ম্য়াচ শনিবার অ্যাজিয়াস বোলে ৷