এগিয়ে গিয়েও হার, বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্য়াচে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে মুখ থুবড়ে পড়ল ভারত

এগিয়ে গিয়েও হার, বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্য়াচে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে মুখ থুবড়ে পড়ল ভারত
প্রথমার্ধে এদিন 2-1 গোলে এগিয়ে ছিল ভারত ৷ কিন্তু শেষমেশ 2-4 গোলে হেরে গেল তারা ৷
Published : August 17, 2026 at 9:09 PM IST
আমস্তেলভিন (নেদারল্য়ান্ডস), 17 অগস্ট: ওয়েলসের বিরুদ্ধে 3-1 গোলে জিতে বিশ্বকাপের শুরুটা ভালোই হয়েছিল ৷ কিন্তু দ্বিতীয় ম্য়াচে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছিল ভারতের জন্য ৷ সোমবার তাদের প্রতিপক্ষ ছিল ব়্য়াংকিংয়ে তৃতীয়স্থানে থাকা ইংল্যান্ড ৷ সেই ম্য়াচে একসময় এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত 4-2 গোলে হেরে গেল ভারত ৷
বিশ্বের তিন নম্বর দল ইংল্য়ান্ড এদিন ম্য়াচে দশম মিনিটে পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নেয় ৷ আর দিনের প্রথম পিসি থেকে দলকে এগিয়ে দেন নিকোলাস বান্ডুরাক ৷ তবে পিছিয়ে পড়ার ধাক্কায় কুঁকড়ে থাকা নয় ৷ বরং প্রতি-আক্রমণে ইংল্য়ান্ডকে বেগ দেয় অলিম্পিক্সের ব্রোঞ্জজয়ীরা ৷ প্রথম কোয়ার্টারে ইংল্য়ান্ড লিড ধরে রাখলেও দ্বিতীয় কোয়ার্টারে জোড়া গোল তুলে নিয়ে ম্য়াচে জোরালো প্রত্যাবর্তন করে ভারতীয় দল ৷ প্রথমে 17 মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে দলকে সমতায় ফেরান অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং ৷ চলতি বিশ্বকাপে এটি তাঁর তৃতীয় গোল ৷
এরপর 25 মিনিটে ফিল্ড গোল থেকে ভারতকে এগিয়ে দেন দিলপ্রীত সিং ৷ বাঁ-দিক ধরে হার্দিক সিং'য়ের দুরন্ত আক্রমণের ফসল এই গোল ৷ অভিষেকের বুদ্ধিদীপ্ত ফ্লিক থেকে করা দিলপ্রীতের এই গোল প্রথমার্ধে এগিয়ে রেখেছিল ভারতকে ৷ পিছিয়ে পড়ে তৃতীয় কোয়ার্টারে ভারতীয় রক্ষণে চাপ বাড়ায় ইংল্য়ান্ড ৷ পাল্টা 39 মিনিটে স্টুয়ার্ট রুশমেয়ারের ফিল্ড গোলে ম্য়াচে ফেরে তারা ৷ চার মিনিট বাদে হেনরি ক্রফটের আরও একটি ফিল্ড গোল পিছিয়ে দেয় ভারতকে ৷ বিপক্ষ রক্ষণে তখন মুহুর্মুহূ আক্রমণ শানাচ্ছে ইংল্য়ান্ড ৷
The Indian Men’s Team go down 2–4 against England in their second Pool D match at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🏑🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 17, 2026
A tough result, but the journey continues. Keep believing, boys! 💪#HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2026 #INDvsENG pic.twitter.com/YrWyftLzvQ
পিছিয়ে পড়ে চেষ্টা চালালেও ভারতকে আর ম্য়াচে ফিরতে দেয়নি 'থ্রি -লায়ন্স' ৷ বরং অন্তিম কোয়ার্টারে লাগাতার পেনাল্টি কর্নার আদায় করে চতুর্থ গোল তুলে নিয়ে ম্য়াচ পকেটে পুরে ফেলে ইংল্য়ান্ড ৷ নিকোলাস বান্ডুরাক দিনের দ্বিতীয় গোলটি করে প্রতিযোগিতায় দেশের টানা দ্বিতীয় জয়টি নিশ্চিত করেন ৷ উল্লেখ্য প্রথম ম্য়াচে পাকিস্তানকে 4-1 গোলে হারিয়েছিল ইংল্যান্ড ৷ আগামী বুধবার পুলের শেষ ম্য়াচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারত ৷ সেই ম্য়াচে জয় পরের পর্বে পৌঁছে দিতে পারে 1975-এর চ্য়াম্পিয়নদের ৷