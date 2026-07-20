ঐতিহাসিক সেঞ্চুরিতে জেতাতে পারলেন না রোহিত, বিলেতে ওডিআই সিরিজও হারল ভারত
388 তাড়া করতে নেমে 27 রানে ম্যাচ হারল টিম ইন্ডিয়া ৷ জলে গেল রোহিতের কামব্যাক সেঞ্চুরি ৷
Published : July 20, 2026 at 5:10 AM IST
লন্ডন, 20 জুলাই: সিরিজ জিততে হলে তাড়া করতে হত রেকর্ড রান ৷ ক্রিকেটের মক্কায় প্রথম ভারতীয় হিসেবে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে রেকর্ড রান তাড়ার মঞ্চটাও গড়ে দিয়েছিলেন রোহিত শর্মা ৷ কিন্তু মিডল এবং লোয়ার মিডল-অর্ডার ব্যাটারদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় টি-20 সিরিজে চুনকামের পর ইংল্যান্ডের মাটিতে ওডিআই সিরিজেও হারল ভারত ৷ 27 রানে তৃতীয় ম্যাচ জিতে 2-1 ব্যবধানে ওডিআই সিরিজ জিতল হ্যারি ব্রুকের ইংল্যান্ড ৷
লর্ডসে এদিন টস জিতে প্রথম ব্যাটিং'য়ের সিদ্ধান্ত নেয় ইংল্যান্ড ৷ ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না-পারায় একাদশ থেকে বাদ পড়েন জসপ্রীত বুমরা ৷ কেএল রাহুল, প্রিন্স যাদব ও আর্শদীপ সিং'কে ফেরানো হয় দলে ৷ কিন্তু ভারতের অনভিজ্ঞ বোলিং লাইন-আপকে নিয়ে ছেলেখেলা করেন ইংরেজ ব্যাটাররা ৷ বেন ডাকেট ও জ্যাকব বেথেলের ওপেনিং জুটিতে ওঠে 192 রান ৷
বেথেল 91 রানে ফিরলেও ওডিআই ক্রিকেটে চতুর্থ সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন ডাকেট ৷ 18টি চার ও একটি ছ'য়ে 135 বলে 141 রান আসে ইংরেজ ওপেনারের ব্যাটে ৷ হ্যারি ব্রুক 14 রানে ফিরলেও 74 রানে নটআউট রয়ে যান সিরিজ সেরা জো রুট ৷ শেষবেলায় 13 বলে 41 রানের বিধ্বংসী ক্যামিয়ো খেলেন জস বাটলার ৷ মাত্র তিন উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 387 রান তোলে ইংল্যান্ড ৷
10 ওভারে 97 রান খরচ করেন গুর্নুর ব্রার ৷ 79 রান দেন প্রিন্স যাদব ৷ জোড়া উইকেট নিলেও 69 রান খরচ করেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷ যথাক্রমে 72 রান ও 61 রান খরচ করেন আর্শদীপ সিং এবং অক্ষর প্যাটেল ৷ পাল্টা রোহিত শর্মা ও অধিনায়ক শুভমন গিলের 147 রানের জুটিতে শুরুটা ভালো করেছিল ভারতও ৷ গিল 77 রান ফিরলেও আটকানো যায়নি রোহিত'কে ৷ অবসর জল্পনাকে বাড়ি পাঠিয়ে 34তম ওডিআই সেঞ্চুরিটি এদিন পূর্ণ করেন 'হিটম্যান' ৷
1️⃣3️⃣8️⃣ Runs— BCCI (@BCCI) July 19, 2026
1️⃣1️⃣0️⃣ Balls
1️⃣7️⃣ Fours & 5️⃣ Sixes
What a knock from Ro-HITMAN Sharma 🔥
Updates ▶️ https://t.co/pLZ2PvDH5G#TeamIndia | #ENGvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/ITMhfLq0ID
প্রথম ভারতীয় হিসেবে লর্ডসে ওডিআই সেঞ্চুরির কীর্তি গড়ে 138 রানে আউট হন তিনি ৷ যে কোনও ফরম্যাটে ভারতের সবচেয়ে বয়স্ক ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরির নজিরও এদিন গড়ে ফেলেন মুম্বইকর ৷ তাঁর 110 বলের ইনিংসে ছিল 17টি চার ও পাঁচটি ছয় ৷ 60 বলে 74 রান আসে বিরাট কোহলির ব্যাটে ৷ কোহলি যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন, ভারতের জয়ের আশা ছিল ৷ কিন্তু কোহলি ফেরার সঙ্গেই হার একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে যায় ভারতের ৷
COME ONNNNN ENGLAND!! 🏴 pic.twitter.com/ZQsrjWZpw8— England Cricket (@englandcricket) July 19, 2026
শেষ পাঁচ ওভারে জয়ের জন্য ছয় উইকেটে ভারতকে করতে হত 74 রান ৷ টি-20'র যুগে যা অসম্ভব কিছু না ৷ কিন্তু ঈশান কিষাণ (14), শ্রেয়স আইয়ার (0), কেএল রাহুল'দের (12) ব্যর্থতায় সাত উইকেটে 360 রানের বেশি তুলতে পারেনি ভারত ৷ শেষ পর্যন্ত 27 রানে হেরে সিরিজ হাতছাড়া হয় 'মেন ইন ব্লু'র ৷ ইংল্যান্ডের হয়ে 75 রান দিয়ে সর্বাধিক চার উইকেট স্যাম কারেনের ৷ ব্যাট হাতে বড় রানের পর একটি উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা বেথেল ৷