ম্লান এমবাপের ঐতিহাসিক কীর্তি, দশ গোলের থ্রিলার জিতে ব্রোঞ্জ ইংল্যান্ডের
গোল্ডেন বুটের দৌড়ে মেসিকে দু'গোল পিছনে ফেললেন ফরাসি তারকা ৷ তবু হারল ফ্রান্স ৷
Published : July 19, 2026 at 10:34 AM IST
মিয়ামি, 19 জুলাই: ফাইনাল নামক মহারণের আগে ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচ কবেই বা চর্চায় থেকেছে ? তারকাখচিত দু'টি দল হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় সময় রবিবার মধ্যরাতে ফ্রান্স বনাম ইংল্যান্ড ম্য়াচ ঘিরেও তাই উত্তেজনা সেই অর্থে ছিল না ৷ কিন্তু তৃতীয়স্থান নির্ণায়ক ম্যাচের জন্য ফুটবলদেবতা এত রসদ জোগাড় করে রেখেছেন, সেটা কেই বা জানত ৷ তাইতো চলতি বিশ্বকাপের সর্বাধিক গোল দেখল তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ ৷ যেখানে দশ গোলের থ্রিলারে শেষ হাসি হাসল ইংল্যান্ড ৷
আর্জেন্তিনা ম্যাচে এক গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর তাদের রক্ষণাত্মক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়েছিল ৷ তৃতীয় স্থান ম্যাচে তাই শুরু থেকেই অতি আক্রমণাত্মক ইংল্যান্ড ফ্রান্সকে 6-4 গোলে হারিয়ে জিতে নিল ব্রোঞ্জ ৷ 1966 সালে খেতাব জয়ের পর এটাই বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে ভালো ফলাফল ৷ হ্যারি কেন খেলেননি, তাতে কী ? হ্যাটট্রিক করে 'থ্রি-লায়ন্সে'র জয়ের নায়ক বুকায়ো সাকা ৷ এছাড়া বাকি তিনটি গোল ডেকালান রাইস, এজরি কোনসা এবং পরিবর্ত জুড বেলিংহ্য়ামের ৷
অন্যদিকে জোড়া গোল করে চলতি বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে লিয়োনেল মেসিকে (8 গোল) পিছনে ফেললেন কিলিয়ান এমবাপে ৷ 10 গোল করে বিশ্বকাপ অভিযান শেষ করলেন ফরাসি তারকা ৷ সেইসঙ্গে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বাধিক গোলের নিরিখেও 'এলএম টেনে'র 21 গোলের নজির ভেঙে 22 গোল করে ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ে ফেললেন রিয়াল মাদ্রিদ সুপারস্টার ৷ কিন্তু ইতিহাস গড়েও দলকে জেতাতে ব্যর্থ এমবাপে ৷ সবমিলিয়ে তাঁর ইতিহাস গড়ার মঞ্চে নায়ক সাকা ৷
ম্যাচের তিন মিনিটে এদিন ইংল্যান্ডের হয়ে স্কোরশিটে প্রথম নামটি তোলেন রাইস ৷ তিন মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া ইংরেজ মিডফিল্ডারের নেওয়া শট আন্দাজই করতে পারেননি ফরাসি গোলরক্ষক ৷ 18 মিনিটে রাইসের কর্নার থেকেই হেডে 2-0 করেন কোনসা ৷ ইংল্যান্ডের আক্রমণে দিশেহারা ফ্রান্স তৃতীয় গোলটি হজম করে 37 মিনিটে ৷ রাশফোর্ডের সঙ্গে যুগলবন্দিতে ম্যাচে তাঁর প্রথম গোলটি তুলে নেন সাকা ৷ প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে সাদা জার্সিধারীদের চতুর্থ গোলটি এনে দেন আর্সেনাল ফুটবলার-ই ৷
England are #FIFAWorldCup Bronze Final winners 🏴— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026
এবেরেচি এজে'র থ্রু বল ধরে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি ৷ চার গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ইংল্যান্ড ৷ জয় সেখানেই একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল তাদের ৷ তবে দ্বিতীয়ার্ধে জোরালো প্রত্যাবর্তনে ম্যাচে প্রাণ ফিরিয়ে আনে ফ্রান্স ৷ 18 মিনিটের মধ্যে তিন গোল তুলে নিয়ে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ 48 মিনিটে মাইকেল ওলিসের পাস ধরে 1-4 করেন এমবাপে ৷ সেইসঙ্গে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে মেসি'কে পিছনে ফেলেন তিনি ৷ 54 মিনিটে এমবাপের বাড়ানো বল থেকে ব্যবধান কমান ব্র্যাডলি বার্কোলা ৷ 66 মিনিটে চলতি বিশ্বকাপের দশম গোলটি করে ইতিহাসে নাম তোলেন এমবাপে ৷ মেসির 21 গোলের নজির টপকে বিশ্বকাপে 22 নম্বর গোলটি করেন ফ্রান্সের বছর সাতাশের ফরোয়ার্ড ৷
Mbappé making more moves 📈#FIFAWorldCup pic.twitter.com/B9kKilUapF— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
ফ্রান্স যখন ম্যাচে সমতা ফেরানোর আপ্রাণ চেষ্টায় ঠিক তখন পেনাল্টি আদায় করে নেয় ইংল্যান্ড ৷ স্পটকিক থেকে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করে দলের হয়ে ব্যবধান বাড়িয়ে নেন সাকা ৷ সংযুক্তি সময়ের ষষ্ঠ মিনিট ওসমানে দেম্বেলে ফ্রান্সের হয়ে চতুর্থ গোলটি করলেও শেষরক্ষা হয়নি ৷ কারণ দু'মিনিট বাদে পরিবর্ত জুড বেলিংহ্যাম চলতি বিশ্বকাপে তাঁর সপ্তম গোলটি করেদলের হাফডজন গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন ৷ সেইসঙ্গে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত হয় ইংল্যান্ডের ৷