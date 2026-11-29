মার্শের সেঞ্চুরি ম্লান করে অজিভূমে টি-20 সিরিজ জিতল ইংল্যান্ড
শেষ ওভারে হেনরি ক্রোকোম্বের জোড়া উইকেট থ্রিলার জয় এনে দিল 'থ্রি-লায়ন্স'কে ৷
Published : November 29, 2026 at 9:10 PM IST
সিডনি, 29 নভেম্বর: মিচেল মার্শের বিস্ফোরক শতরান গেল জলে ৷ সিডনিতে চতুর্থ টি-20 ম্য়াচে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিল ইংল্যান্ড ৷ সাত রানে জিতে ক্যাঙারুর দেশে এক ম্য়াচ বাকি থাকতে সিরিজও মুঠোয় পুরে নিল হ্যারি ব্রুক অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷
ইংল্যান্ডের দেওয়া 182 রানের লক্ষ্য়মাত্রা তাড়া করতে নেমে শেষ ওভারে জয়ের জন্য 12 রান দরকার ছিল অস্ট্রেলিয়ার ৷ হাতে ছিল পাঁচ উইকেট ৷ হেনরি ক্রোকোম্বের জোড়া উইকেট থ্রিলার জয় এনে দিল 'থ্রি-লায়ন্স'কে ৷ 20 ওভারে সাত উইকেটে 174 রানে থেমে গেল অজিদের ইনিংস ৷
এক ম্য়াচ বাকি থাকতে সিরিজ জিতে নেওয়ার লক্ষ্যে এদিন টস জিতে প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন হ্যারি ব্রুক ৷ টপ-অর্ডার চরম ব্যর্থ হলেও স্যাম কারেনের অপরাজিত বিধ্বংসী ইনিংসে স্কোরবোর্ডে 181 রান তোলে ইংল্যান্ড ৷ কারেন করেন 28 বলে 50* ৷ মারেন দু'টি চার ও চারটি ছক্কা ৷ এছাড়া জেমস কোলসের 29 বলে 33, শেষদিকে জেমি ওভারটন ন'বলে অপরাজিত 20 রানের মূল্যবান ইনিংস খেলেন ৷
SERIES WIN IN SYDNEY 😍 https://t.co/UemjwMnNnZ— England Cricket (@englandcricket) November 29, 2026
জবাবে জ্যাক ফ্রেসার ম্যাকগার্ক শূন্য রানে ফিরলেও বিধ্বংসী ব্য়াটিং করেন অধিনায়ক মার্শ ৷ কিন্তু সতীর্থদের সঙ্গ পাননি তিনি ৷ 49 বলে শতরান করা মার্শ 57 বলে 119 রানে আউট হন ৷ মারেন ন'টি চার ও সমসংখ্যক ছক্কা ৷ কিন্তু আর কোনও অজি ব্যাটারের ইনিংস লম্বা না-হওয়ায় সাত উইকেটে 174 রানে থেমে যায় আয়োজকদের ইনিংস ৷ 28 রানে সর্বাধিক তিন উইকেট নেন ক্রোকোম্বে ৷