ব্য়ান্টনের সেঞ্চুরিতে বিরাট জয়, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজে সমতা ফেরাল ইংল্যান্ড

ব্য়ান্টনের সেঞ্চুরিতে বিরাট জয়, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজে সমতা ফেরাল ইংল্যান্ড
ব্যান্টন ছাড়াও হাফসেঞ্চুরি করলেন ইংল্যান্ডের আরও তিন ব্যাটার ৷ সাড়ে তিনশোর উপর রান তাড়া করতে নেমে ব্যাটিং-বিপর্যয় অজিদের ৷
Published : November 15, 2026 at 5:19 PM IST
অ্যাডিলেড, 15 নভেম্বর: মাহিল বিয়ার্ডম্য়ানের রেকর্ড স্পেলে সিরিজের প্রথম ম্য়াচে সাত উইকেটে হারতে হয়েছিল তাদের ৷ তবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচে স্মরণীয় প্রত্যাবর্তন করল ইংল্য়ান্ড ৷ বড় ব্যবধানে দ্বিতীয় ওয়ান-ডে জিতে তিনম্য়াচের সিরিজে সমতা ফেরাল অতিথি দল ৷ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে যে জয়ের নায়ক হয়ে রইলেন টম ব্যান্টন ৷ বল হাতে চার উইকেট নিয়ে জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেন গুস অ্য়াটকিনসন ৷ সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচে ইংল্যান্ড জিতল 135 রানে ৷
টস জিতে অ্য়াডিলেড ওভালে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেন অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ ৷ ওয়ার্কলোড ম্য়ানেজমেন্টের কারণে গত ম্য়াচে স্বপ্নের অভিষেক হওয়া ফাস্ট বোলার বিয়ার্ডম্যানকে এদিন একাদশে রাখেনি অজিরা ৷ তাতেই কি খানিক কমজোরি হয়ে পড়ল ক্য়াঙারু ব্রিগেডের বোলিং ? ব্যান্টন, কক্সদের ঝোড়ো ব্য়াটিং যেন তারই ইঙ্গিত ৷ বেন ডাকেট (9) দ্রুত ফিরলেও দ্বিতীয় উইকেটে ব্য়ান্টন ও জো রুটের 137 রানের জুটি চালকের আসনে বসিয়ে দেয় ইংল্যান্ডকে ৷ হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে রুট 62 রানে আউট হন ৷ প্রথম ইংরেজ ব্য়াটার হিসেবে এদিন ওয়ান-ডে ক্রিকেটে হাফসেঞ্চুরির হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ টেস্ট অধিনায়ক আউট হলেও আটকানো যায়নি ব্য়ান্টনকে ৷ 86 বলে কেরিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ইংরেজ ওপেনার ৷
শেষ পর্যন্ত 99 বলে 121 রানে ফেরেন ব্য়ান্টন ৷ তাঁর ইনিংসে ছিল 12টি চার ও চারটি ছক্কা ৷ তবে ব্য়ান্টন ফিরলেও ইংল্য়ান্ডের রানের গতি বন্ধ হয়নি ৷ জর্ডান কক্স ও উইল জ্যাকসের ব্যাটে সাড়ে তিনশোর গণ্ডি পেরিয়ে যায় তারা ৷ ছ'টি চার ও একটি ছয়ে 49 বলে 67 রান করে কক্স ফিরলেও অপরাজিত থেকে যান জ্যাকস ৷ ইংরেজ অলরাউন্ডার 40 বলে 54* রান করেন ৷ 50 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 355 রান তোলে 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ তিন উইকেট নিলেও 10 ওভারে 72 রান খরচ করেন অজি পেসার জেভিয়ার বার্টলেট ৷
Job done in Adelaide ✊ https://t.co/VZr7tRBEgS— England Cricket (@englandcricket) November 15, 2026
জবাবে অ্য়াটকিনসনের পেসের গুঁতোয় 29 রানে চার উইকেট হারায় অজিরা ৷ ম্যাচ মোটামুটি সেখানেই জিতে গিয়েছিল ইংল্যান্ড ৷ পঞ্চম উইকেটে ম্য়াট রেনশঁ এবং ক্যামেরন গ্রিন প্রতিরোধ গড়লেও তা যথেষ্ট ছিল না ৷ অর্ধশতরান পূর্ণ করে জুটিতে 98 রান যোগ করেন এই দুই ব্য়াটার ৷ ছ'টি বাউন্ডারির সাহায্যে রেনশঁ করেন 74 বলে 63 ৷ গ্রিনের 82 বলে 64 রানের ইনিংসে ছিল দু'টি ছক্কা ৷ এই দুই ব্য়াটার ফিরতেই ফের ভেঙে পড়ে অজি ব্যাটিং লাইন-আপ ৷ 28 রানে চার উইকেট নেন অ্যাটকিনসন ৷ দু'টি করে উইকেট নেন লিয়াম ডসন ও স্যাম কারেন ৷
44.3 ওভারে 220 রানে যবনিকা নামে অস্ট্রেলিয়া ইনিংসের ৷ 135 রানে জিতে সিরিজে সমতা ফেরায় সফরকারী ইংল্যান্ড ৷ ম্য়াচের সেরা অবশ্যই ব্যান্টন ৷ আগামী বুধবার হোবার্টে সিরিজের নির্ণায়ক ম্য়াচ খেলবে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ ৷