শতাব্দীর দ্বিতীয় কনিষ্ঠ হিসেবে অ্য়াশেজ সেঞ্চুরি, সিডনি মাতালেন বাইশের বেথেল

শতাব্দীর দ্বিতীয় কনিষ্ঠ হিসেবে অ্য়াশেজ সেঞ্চুরি, সিডনি মাতালেন বাইশের বেথেল
জ্যাকব বেথেলের শতরান সত্ত্বেও চতুর্থদিন শেষে সিডনিতে ভালো জায়গায় নেই অতিথি দল ৷
Published : January 7, 2026 at 1:40 PM IST
সিডনি, 7 জানুয়ারি: সেঞ্চুরির ফুলঝুরি অ্য়াশেজের পঞ্চম তথা অন্তিম টেস্টে ৷ জো রুট, ট্রাভিস হেড, স্টিভ স্মিথের পর চতুর্থদিন চতুর্থ ব্য়াটার হিসেবে সিডনি টেস্টে সেঞ্চুরি হাঁকালেন জ্য়াকব বেথেল ৷ সেইসঙ্গে নজিরও গড়ে ফেললেন ইংরেজ ব্য়াটার ৷ একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কনিষ্ঠ হিসেবে ঐতিহ্যের অ্যাশেজে শতরান করলেন বেথেল ৷ কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট শতরান হাঁকিয়ে দিনের শেষে 232 বলে 142 রানে অপরাজিত তিনি ৷ তবুও চতুর্থদিন শেষে সিডনিতে ভালো জায়গায় নেই ইংল্য়ান্ড ৷
সাত উইকেটে 518 রান তুলে তৃতীয়দিনের খেলা শেষ করেছিল অস্ট্রেলিয়া ৷ চতুর্থদিন সকালে 49 রান যোগ করে অজিদের প্রথম ইনিংসের যবনিকা নামে ৷ গতকাল 129 রানে অপরাজিত স্মিথ ফেরেন 138 রান করে ৷ 183 রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে একটা সময় ভালো জায়গায় ছিল অতিথি দল ৷ চতুর্থ উইকেটে জ্যাকব বেথেল ও হ্য়ারি ব্রুকের 102 রানের জুটিতে জাঁকিয়ে বসেছিল ইংল্য়ান্ড ৷ কিন্তু শেষবেলায় বিউ ওয়েবস্টারের তিন উইকেটে ফের চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া ৷
আট উইকেটে 302 রান তুলে চতুর্থদিনের খেলা শেষ করেছে ইংল্যান্ড ৷ অর্থাৎ, আপাতত মাত্র 119 রানে এগিয়ে বেন স্টোকস অ্যান্ড কোম্পানি ৷ বেন ডাকেট ও হ্য়ারি ব্রুক দু'জনেই ফেরেন 42 রান করে ৷ শেষবেলায় দলের ব্যাটিং-বিপর্যয় সত্ত্বেও দিনের সব আলো গিয়ে পড়ল বেথেলের উপর ৷ তৃতীয় সেশনে এদিন 162 বলে কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ক্রিকেটার ৷ যিনি অ্য়াশেজের চাপ সামলানোর জন্য আইপিএলে খেলার অভিজ্ঞতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন তৃতীয় টেস্টের পর ৷ মেলবোর্নে বক্সিং-ডে টেস্টে রান তাড়া করতে নেমে মূল্যবান 40 রান এসেছিল ওলি পোপের পরিবর্তে অ্য়াশেজের দলে জায়গা করে নেওয়া বেথেলের ব্য়াটে ৷
The sixth England player to score their first first-class hundred in a Test match:— England Cricket (@englandcricket) January 7, 2026
✅ Henry Wood
✅ Billy Griffith
✅ Jack Russell
✅ Stuart Broad
✅ Gus Atkinson
✅ 𝗝𝗮𝗰𝗼𝗯 𝗕𝗲𝘁𝗵𝗲𝗹𝗹
Born for the big stage 🌟 pic.twitter.com/tZQ7Hmpc3Q
22 বছর 78 দিন বয়সে এদিন সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে চলতি শতাব্দীর দ্বিতীয় কনিষ্ঠ হিসেবে অ্য়াশেজে তিন অঙ্কের রান করলেন ইংল্য়ান্ডের এই তিন নম্বর ব্যাটার ৷ কনিষ্ঠ হিসেবে রেকর্ডটি রয়েছে প্রাক্তন ইংরেজ ওপেনার এবং অধিনায়ক অ্যালেস্টার কুকের ঝুলিতে ৷ 2006 সালে পারথে 21 বছর 357 দিন বয়সে সেঞ্চুরি এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ সেঞ্চুরি পূর্ণ করে দিনের শেষেও সমান আগ্রাসী বেথেল ৷ অজি বোলারদের উপর ন্যূনতম শাসনটুকু এখনও জারি রেখেছেন ইংল্য়ান্ডের তরুণ তুর্কি ৷
We lead by 119 runs heading into the fifth and final day of the 2025/26 Ashes series. pic.twitter.com/FWMpRFrXft— England Cricket (@englandcricket) January 7, 2026
আরেকটি নজিরও এদিন জুড়ল বেথেলের নামের পাশে ৷ জোনাথন ট্রটের পর গত 14 বছরে তিনে ব্য়াটিং করতে নামা প্রথম ইংরেজ হিসেবে অ্য়াশেজ শতরান করলেন তিনি ৷ 2001 সালের পর তিনে নামা চতুর্থ ইংল্যান্ড ব্যাটার হিসেবে অ্য়াশেজে তিন অঙ্কের রান ছুঁলেন বাইশের বেথেল ৷ ট্রট ছাড়া তালিকার বাকিরা হলেন মাইকেল ভন ও মার্ক বুচার ৷