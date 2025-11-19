অ্য়াশেজের দামামা ! প্রথম টেস্টের 48 ঘণ্টা আগেই স্কোয়াড ঘোষণা ইংরেজদের

অ্য়াশেজের দামামা ! প্রথম টেস্টের 48 ঘণ্টা আগেই স্কোয়াড ঘোষণা ইংরেজদের
স্পিনার শোয়েব বশির এবং পেস বোলিং অলরাউন্ডার ব্রাইডন কার্সের মধ্যে একজনের ঠাঁই হবে একাদশে ৷
Published : November 19, 2025 at 6:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 নভেম্বর: পরম্পরা কিংবা অনুশাসন যাই বলা হোক না কেন, কমপক্ষে 24 ঘণ্টা আগে ম্য়াচের একাদশ ঘোষণায় সুখ্য়াতি রয়েছে ইংল্য়ান্ডের ৷ হাইভোল্টেজ অ্যাশেজের আগেও বদল হল না সেই অনুশাসনে ৷ অ্য়াশেজের প্রথম টেস্টের 48 ঘণ্টা আগেই দল ঘোষণা করে দিল বেন স্টোকস অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তবে একাদশ নয়, পারথ টেস্টের দু'দিন আগে সামনে এল ইংল্য়ান্ডের 12 জনের স্কোয়াড ৷
জল্পনা চলছিল পেসার মার্ক উডকে নিয়ে ৷ কিন্তু জল্পনা দূর করে প্রথম টেস্টের স্কোয়াডে রয়েছেন জোরে বোলার ৷ গত সপ্তাহে ইংল্য়ান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্য়াচে হ্য়ামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন বছর পঁয়ত্রিশের এই পেসার ৷ ফলত পারথ টেস্টে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিলেন ৷ তবে অপ্টাস স্টেডিয়ামে গত মঙ্গলবার মিনিট চল্লিশেক বোলিং অনুশীলনের পর নিজেকে ফিট প্রমাণ করেছিলেন উড ৷ সেই ফিট সার্টিফিকেট নিয়েই পারথ টেস্টের 12 সদস্যের স্কোয়াডে জায়গা করে নিলেন তিনি ৷
একমাত্র স্পেশালিস্ট স্পিনার হিসেবে অ্য়াশেজের প্রথম টেস্টের স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন শোয়েব বশির ৷ ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের মাঝে চোট পেয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল তাঁকে ৷ পাশাপাশি 12 জনের স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন বোলিং অলরাউন্ডার ব্রাইডন কার্স ৷ বশির এবং কার্সের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়েই একাদশ স্থির করবে অতিথি দল ৷
অধিনায়ক বেন স্টোকস-সহ পারথে পাঁচ পেসারে নামার প্রাথমিক পরিকল্পনা করলেও পিচে শুষ্ক ভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় 12 জনের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে বশিরকে ৷ ম্য়াচের দিনই এ ব্য়াপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ইংল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ৷ পাশাপাশি পারথের অপ্টাস স্টেডিয়াম অতীতে স্পিনারদের যে সহায় হয়েছে, সেই বিষয়টিও মাথায় রাখছে ইংল্যান্ড টিম ম্য়ানেজমেন্ট ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, পাঁচটি টেস্ট খেলে অপ্টাস স্টেডিয়ামে অজি স্পিনার ন্যাথন লায়নের ঝুলিতে রয়েছে 29টি উইকেট ৷
গত একবছরে শোয়েব বশিরের পরিসংখ্য়ানও উল্লেখ করার মতো ৷ গত মে মাসে কনিষ্ঠ ইংরেজ বোলার হিসেবে 50টি টেস্ট উইকেটের নজির গড়েছিলেন বছর বাইশের ডানহাতি স্পিনার ৷ ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে লর্ডস টেস্টের পর ছিটকে যেতে হয়েছিল তাঁকে ৷ তারপর থেকে আর কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্য়াচ খেলেননি বশির ৷ সে যাইহোক, ম্য়াচের দিন সকালে সব দেখেশুনেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ম্য়ানেজমেন্ট ৷ ট্রাভিস হেড, স্টিভ স্মিথদের আটকাতে ইংল্য়ান্ডের পেস বিভাগে থাকছেন মার্ক উড, জোফ্রা আর্চার, গুস অ্যাটকিনসন, বেন স্টোকস এবং ব্রাইডন কার্স ৷
- একনজরে ইংল্য়ান্ডের 12 সদস্যের স্কোয়াড: বেন ডাকেট, জ্য়াক ক্রলি, ওলি পোপ, জো রুট, হ্য়ারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমি স্মিথ (উইকেটরক্ষক), গুস অ্যাটকিনসন, ব্রাইডন কার্স, মার্ক উড, জোফ্রা আর্চার এবং শোয়েব বশির ৷