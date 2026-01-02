বশির-পটসকে রেখে পঞ্চম টেস্টের স্কোয়াড ঘোষণা ইংল্য়ান্ডের

বশির-পটসকে রেখে পঞ্চম টেস্টের স্কোয়াড ঘোষণা ইংল্য়ান্ডের
হ্যামস্ট্রিং ছিঁড়ে সিডনিতে আগামী রবিবার থেকে শুরু হতে চলা পিঙ্ক টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন পেসার গুস অ্য়াটকিনসন ৷
Published : January 2, 2026 at 3:52 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 জানুয়ারি: মাত্র 11 দিনে সিরিজ হারতে হলেও চতুর্থ টেস্টে ঐতিহাসিক জয় এসেছে তাঁদের ৷ 5,468 দিন পর অজিভূমে কোনও টেস্ট ম্যাচ জিতেছে তাঁরা ৷ বক্সিং-ডে টেস্টে সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে জয় দিয়ে অ্যাশেজ শেষ করার লক্ষ্যে ইংল্যান্ড ৷ সেই লক্ষ্যে আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে পঞ্চম তথা অন্তিম টেস্টের স্কোয়াড ঘোষণা করে দিল তাঁরা ৷ শুক্রবার ঘোষিত 12 সদস্যের স্কোয়াডে জায়গা করে নিলেন স্পিনার শোয়েব বশির ও পেসার ম্য়াথু পটস ৷
বাঁ-পায়ের হ্যামস্ট্রিং ছিঁড়ে সিডনিতে আগামী রবিবার থেকে শুরু হতে চলা পিঙ্ক টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন পেসার গুস অ্য়াটকিনসন ৷ তাঁর পরিবর্তে পেসার হিসেবে শেষ টেস্টের একাদশে খেলবেন পটস ৷ একাদশে একমাত্র বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে শোয়েব বশিরও জায়গা করে নিতে পারেন ৷ তবে সেক্ষেত্রে সম্ভবত উইল জ্য়াকসের পরিবর্ত হবেন তিনি ৷ ম্য়াচের দিন সকালেই ঘোষণা করা হবে চূড়ান্ত একাদশ ৷
অ্য়াটকিনসনের পরিবর্ত হিসেবে একাদশে জায়গা করে নিতে চলা পটস ইংল্য়ান্ডের জার্সিতে এর আগে খেলেছেন 10টি টেস্ট ৷ লাল-বলের ক্রিকেটে তাঁর শিকার 36টি উইকেট ৷ পটস চলতি অ্যাশেজে এই প্রথম একাদশে অন্তর্ভুক্ত হলেও শোয়েব বশির আগেও জায়গা করে নিয়েছিলেন 12 সদস্যের স্কোয়াডে ৷ কিন্তু একটি ম্যাচও চলতি সিরিজে খেলেননি এই অফস্পিনার ৷ 19 টেস্টে 68টি উইকেট নেওয়া বশির ঘরের মাঠে শেষ টেস্টটি খেলেছিলেন গতবছর ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে ৷ আঙুলে চোট পেয়ে অবশ্য মাঝপথে ছিটকে যেতে হয়েছিল তাঁকে ৷
➡️ Shoaib Bashir— England Cricket (@englandcricket) January 2, 2026
➡️ Matthew Potts
We've named our 12-man squad for the fifth and final Ashes Test against Australia 👇
ইংল্যান্ডের আগে নতুন বছরের প্রথমদিনই পঞ্চম টেস্টের স্কোয়াড ঘোষণা করে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া ৷ পঞ্চম টেস্টের জন্য ঘোষিত 15 সদস্যের স্কোয়াডে কোনও বদল আনেনি হোম টিম ৷ প্য়াট কামিন্সের পরিবর্তে সিডনিতে দলকে আরও একবার নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ ৷ সংশয় থাকলেও খারাপ পারফরম্যান্সের পরও স্কোয়াডে জায়গা ধরে রেখেছেন ক্য়ামেরন গ্রিন ৷ উল্লেখ্য সিডনি টেস্ট খেলে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টানবেন উসমান খোয়াজা ৷
দু'দিনে শেষ হওয়া গত বক্সিং-ডে টেস্ট ম্য়াচে চার উইকেটে জয় পেয়েছে ইংল্য়ান্ড ৷ যা 2010-11 অ্যাশেজের পর ক্যাঙারুর দেশে প্রথম টেস্ট জয় 'থ্রি-লায়ন্স' ব্রিগেডের ৷ পরবর্তীতে মেলবোর্নের পিচকে অবশ্য 'অসন্তোষজনক' আখ্যা দিয়েছে আইসিসি ৷ এমসিজি'র নামের পাশে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও যুক্ত করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷
- সিডনি টেস্টের জন্য ঘোষিত ইংল্য়ান্ড স্কোয়াড: জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, জ্য়াকব বেথেল, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমি স্মিথ (উইকেটরক্ষক), উইল জ্যাকস, ব্রাইডন কার্স, ম্য়াথু পটস, জোশ টাং ও শোয়েব বশির ৷