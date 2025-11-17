প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে নজরে ছয় পয়েন্ট, অসমের বিরুদ্ধে চালকের আসনে বাংলা

প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে নজরে ছয় পয়েন্ট, অসমের বিরুদ্ধে চালকের আসনে বাংলা
দ্বিতীয়দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে 67 রানে এগিয়ে বাংলা ৷
Published : November 17, 2025 at 5:25 PM IST
কল্যাণী, 17 নভেম্বর: রঞ্জি ট্রফির পঞ্চম রাউন্ডের ম্য়াচের দ্বিতীয়দিনেই চালকের আসনে জাঁকিয়ে বসল বাংলা ৷ কল্যাণীতে অসমের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলা চার উইকেটে 267 ৷ আট উইকেটে 194 রান নিয়ে শুরু করে এদিন সকালে মাত্র ছয় রান যোগ করে অলআউট হয়ে যায় অসম ৷ প্রতিবেশী রাজ্যকে 200 রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর দিনের শেষে 67 রানে এগিয়ে বাংলা ৷
চলতি মরশুমের শুরু থেকে ছন্দে রয়েছে বাংলা ৷ ব্যক্তিগত মুন্সিয়ানার বদলে দলগত প্রচেষ্টার ফলে বাংলা ইতিমধ্যে চারটি ম্যাচের তিনটিতে জয় পেয়েছে, একটি ড্র ৷ 20 পয়েন্ট নিয়ে লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল সবার উপরে ৷ সে যাইহোক ব্য়াট করতে নেমে বাংলার শুরুটা এদিন খুব একটা ভালো হয়নি ৷ সুদীপ ঘরামি (2) রানআউট হয়ে দ্রুত ফিরে যাওয়ার পর অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ইনিংসের হাল ধরেন ৷ সঙ্গী শাকির হাবিব গান্ধি ৷ এই জুটিতে ওঠা 122 রান বাংলাকে শক্ত ভিতে দাঁড় করিয়ে দেয় ৷ স্টাম্পার-ব্য়াটার ব্যক্তিগত 58 রানে আকাশ সেনগুপ্তর বলে আউট হন ৷
106 বলে ন'টি বাউন্ডারি হাঁকানো গান্ধি অবশ্য আম্পায়ারের ভুল সিদ্ধান্তের শিকার ৷ বল ব্যাটের বদলে থাই-প্যাডে লেগে তালুবন্দি হলে আম্পায়ার আউট দেন ৷ এরপর অধিনায়ক ঈশ্বরণ ব্যক্তিগত 66 রানে ফিরে যান ৷ আটটি চারে সাজানো তাঁর ইনিংসে যখন আরও বড় রানের আশা জাগাচ্ছে, তখনই মুখতার হোসেনের বলে ঋতুরাজ বিশ্বাসের হাতে ধরা পড়েন তিনি ৷
ধারাবাহিক ভালো ব্য়াটিং অনুষ্টুপ মজুমদারের ৷ আকাশ সেনগুপ্তর বলে লেগ-বিফোর হয়ে ফেরার আগে 43 রান করে গেলেন ৷ তবে বাংলা দলের এবারের সবচেয়ে ভরসা সম্ভবত শাহবাজ আহমেদ ৷ বাঁ-হাতি অলরাউন্ডারের ব্যাট এবং বল প্রতিপক্ষের দুশ্চিন্তার কারণ ৷ বাংলা যে অসমের দু'শো রান পেরিয়ে দ্রত বড় রানের দিকে এগোচ্ছে তার অন্যতম কারণ শাহবাজ ৷ অর্ধশতরান পূর্ণ করার পর সাবলীলভাবে ব্যাট করে চলেছেন ৷ দিনের শেষে অপরাজিত রয়েছেন 61 রানে।
একইভাবে দুরন্ত ছন্দে সুমন্ত গুপ্ত ৷ রেলওয়েজের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম সেঞ্চুরির পর অসমের বিরুদ্ধে আপাতত 26 রানে অপরাজিত তিনি ৷
হাতে আরও দু'টো দিন ৷ অন্তত আড়াইশো রানে লিড নিয়ে ফের সরাসরি জয়ের জন্য ঝাঁপাতে চায় বাংলা ৷ দিনের শেষে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলে গেলেন, "ব্যাটাররা সেট হয়ে গিয়ে আউট হচ্ছে দেখে খারাপ লাগছে ৷ গান্ধির আউটটা ছিল না ৷ সুমন্তকে বলব কোনও ঝুঁকিপূর্ণ শট না খেলতে ৷ কাল অন্তত প্রথম সেশন ব্যাট করতে হবে ৷ রানের টার্গেট স্থির করিনি ৷"