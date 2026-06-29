প্রথম ম্য়াচের ঠিক আগে উইম্বলডন থেকে নাম প্রত্যাহার রাডুকানুর

প্রথম ম্য়াচের ঠিক আগে উইম্বলডন থেকে নাম প্রত্যাহার রাডুকানুর
অনুশীলনে অস্বস্তি অনুভব করায় ডান-পায়ের নীচের অংশে স্ক্যান করা হয় রাডুকানুর ৷ সেখানেই দেখা যায় পায়ে চিড় ধরেছে ব্রিটিশ তারকার ৷
Published : June 29, 2026 at 4:10 PM IST
লন্ডন, 29 জুন: ক্লে-কোর্টের মরশুম শেষের দিকে পাওয়া ডান-পায়ের চোট উইম্বলডন থেকে ছিটকে দিল ইমা রাডুকানুকে ৷ সোমবার অল-ইংল্য়ান্ড ক্লাবে প্রথম রাউন্ডে নামার কথা ছিল ঘরের মেয়ের ৷ কিন্তু ঠিক তার আগে স্ক্যান রিপোর্ট দেখে ঘাসের কোর্টের গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেন 2021 যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জয়ী তারকা ৷
রবিবার সোশাল মিডিয়া পোস্টে উইম্বলডন থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেন বছর তেইশের ব্রিটিশ তারকা ৷ প্রতিযোগিতার 30তম বাছাই ইনস্টাগ্রামে লেখেন, "আগামিকাল কোর্টে নামার জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম চেষ্টা করেছিলাম ৷ কিন্তু আজ রাতে চূড়ান্ত স্ক্যানের পর দেখা যায় সামান্য একটা চোট চিড়ের আকার নিয়েছে ৷ চিকিৎসকরা প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ৷"
ক্রোয়েশিয়ার ডোনা ভেকিচের কাছে ফাইনাল হারলেও কুইন্স ক্লাব চ্য়াম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছে উইম্বলডনের প্রস্ততিটা দারুণ নিয়েছিলেন রাডুকানু ৷ কিন্তু ডান-পায়ের চোটে ছিটকে দেওয়ায় স্বভাবতই হতাশ ব্রিটেনের পয়লা নম্বর ৷ সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া বার্তায় তিনি আরও লেখেন, "ঘরের দর্শকের সামনে উইম্বলডনে খেলার জন্য সবকিছু উজাড় করে দিয়েছিলাম ৷ তাই এটা হজম করতে বেশ কষ্ট হবে ৷"
সোমবার উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ডে ক্রোয়েশিয়ার আন্তোনিয়ো রুজিচের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল রাডুকানু ৷ রবিবার প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ তারকা জানিয়েছিলেন সোমবার কোর্টে নামছেন তিনি ৷ কিন্তু শেষমেশ তা হল না ৷
We're so sorry to hear your news, @EmmaRaducanu - get better soon 💜💚#Wimbledon pic.twitter.com/8C3oxVyeFG— Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2026
সম্প্রতি তাঁর পুরনো কোচ অ্যান্ড্রু রিচার্ডসনের সঙ্গে ফের জুটি বেঁধেছেন রাডুকানু ৷ যিনি 2021 সালে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে তাঁকে খেতাব জিততে সাহায্য করেছিলেন ৷ রিচার্ডসনের অধীনেই কুইন্স ক্লাবের ফাইনালে পৌঁছেছিলেন ব্রিটিশ তারকা ৷ তবে চোটের কারণে নটিংহ্যাম ওপেন থেকে নাম প্রত্য়াহার করে নিয়েছিলেন ৷ এরপর শনিবার প্র্যাকটিস সেশনের মাঝে ডান পায়ের নীচের অংশে ফের অস্বস্তি অনুভব করায় স্ক্যান করা হয় ৷ স্ক্যানের রিপোর্ট নেতিবাচক আসায় শেষমেশ অনুরাগীদের হতাশ করে উইম্বলডনে নামতে ব্যর্থ রাডুকানু ৷