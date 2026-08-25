বিনিয়োগকারী হিসেবে শেষ হল পথচলা, লাল-হলুদ'কে শেয়ার ফেরাল ইমামি

বিনিয়োগকারী হিসেবে শেষ হল পথচলা, লাল-হলুদ'কে শেয়ার ফেরাল ইমামি
সদ্য ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন লাল-হলুদের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করছে না কংগ্লোমারেট সংস্থাটি ৷ বরং, স্পনসর হিসেবে থেকে যাচ্ছে ইমামি ৷
Published : August 25, 2026 at 7:41 PM IST
কলকাতা, 25 অগস্ট: চার বছরের সম্পর্কের ইতি ৷ ইনভেস্টর বা বিনিয়োগকারী হিসেবে ইস্টবেঙ্গলে পথচলা শেষ হল ইমামি'র ৷ অনুরাগীরা জেনে গিয়েছিলেন আগেই ৷ মঙ্গলবার এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে সেই খবরে সিলমোহর দিল কংগ্লোমারেট সংস্থাটি ৷ তবে ভারতসেরা এবং সদ্য ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন লাল-হলুদের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করছে না তারা ৷ বরং স্পনসর হিসেবে থেকে যাচ্ছে ইমামি ৷
ডুরান্ড ফাইনালের আগেই এই খবরটি বিভিন্ন সূত্র মারফৎ সামনে এসেছিল ৷ এমনকী গত রবিবার ডুরান্ড ফাইনালে কলকাতা ডার্বিতে ইস্টবঙ্গলের জার্সিতে ইমামির লোগোও লক্ষ্য় করা গিয়েছে ৷ সেই ম্য়াচে মোহনবাগান'কে 4-1 গোলে হারিয়ে 22 বছর ডুরান্ড কাপ ঘরে তুলেছে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাব ৷
এদিনের বিবৃতিতে ইমামি গ্রুপের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যেহেতু বিনিয়োগকারী হিসেবে পথচলা শেষ হল, তাই সমস্ত শেয়ার সংস্থার পক্ষ থেকে ইস্টবেঙ্গলকে ফিরিয়ে দিয়েছে তারা ৷ বিনিয়োগকারীর পাশাপাশি ফুটবল ক্লাবের ম্য়ানেজার হিসেবেও তাদের দায়িত্ব শেষ হয়েছে ৷ যদিও ইমামি স্পষ্ট জানিয়েছে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের স্পনসর হিসেবে জুড়ে থেকে দেশীয় ফুটবলের উন্নয়নে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে ৷
শ্রী সিমেন্ট চলে যাওয়ার পর 2022 সালে ক্লাবের নয়া ইনভেস্টর হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিল ইমামি ৷ যে বিষয়টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যেপাধ্য়ায় ৷ পরবর্তীতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল কোম্পানিতে (যৌথ ভেঞ্চার) 77 শতাংশ অংশীদারিত্ব রেখেছিল ইমামি ৷ বিনিয়োগকারী হিসেবে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলায় সেই অংশীদারিত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হল ৷
বিবৃতিতে এদিন ইমামি'র তরফে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের সময়কালে ক্লাবের একাধিক সাফল্যের কথা ৷ সেখানে যেমন 2024 সালের শুরুতে সুপার কাপ জয় জায়গা পেয়েছে, তেমনই জায়গা পেয়েছে গত মরশুমে আইএসএল জয় ৷ যা 22 বছর বাদে ইস্টবেঙ্গলকে ভারতসেরা করেছে ৷ পাশাপাশি মহিলা দলের বিভিন্ন সাফল্যও বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে কংগ্লোমারেট সংস্থাটি ৷ ইমামি'র সঙ্গে গাঁটছড়া থাকাকালীন সময়ে লাল-হলুদের মেয়েরা টানা দু'বার (2024-25, 2025-26) আইডব্লিউএল চ্য়াম্পিয়ন হয়েছে ৷ পাশাপাশি গত মরশুমে সাফ ক্লাব চ্য়াম্পিয়নশিপ জিতে প্রথম আন্তর্জাতিক ট্রফি ঘরে এনেছে ৷