গফকে উড়িয়ে ইতালিয়ান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন স্বিতোলিনা, রোলাঁ গারোর আগে দিলেন প্রচ্ছন্ন বার্তা

গফকে উড়িয়ে ইতালিয়ান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন স্বিতোলিনা, রোলাঁ গারোর আগে দিলেন প্রচ্ছন্ন বার্তা
আটবছর বাদে ফের ইতালিয়ান ওপেন জিতলেন স্বিতোলিনা ৷ একের পর এক প্রথম সারির খেলোয়াড়দের হারিয়ে নজর কাড়লেন ইউক্রেনিয়ান ৷
Published : May 17, 2026 at 3:25 PM IST
রোম, 17 মে: কোয়ার্টার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ী এলেনা রিবাকিনাকে হারিয়েছিলেন ৷ সেমিফাইনালে হার মেনেছিলেন ছ'টি মেজরের মালকিন ইগা শিয়নটেক ৷ এরপর ফাইনালে এলিনা স্বিতোলিনা'র দুর্ধর্ষ টেনিসের সামনে ধরাশায়ী বিশ্বের চার নম্বর কোক গফ ৷ মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে তৃতীয়বার ইতালিয়ান ওপেনে খেতাব জিতলেন স্বিতোলিনা ৷ ইউক্রেন তারকার পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-4, 6-7 (3), 6-2 ৷
বিশ্বের দুই, তিন এবং চার নম্বরকে যথাক্রমে কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে হারিয়ে ফরাসি ওপেন শুরুর আগে প্রচ্ছন্ন বার্তাও ছুড়ে দিলেন স্বিতোলিনা ৷ যিনি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মঞ্চে এখনও প্রথম খেতাবের অপেক্ষায় ৷ এর আগে 2017 এবং 2018 মরশুমে টানা দু'বার ইতালিয়ান ওপেন চ্য়াম্পিয়ন হয়েছিলেন স্বিতোলিনা ৷
রোমে এদিন মহিলা সিঙ্গলস ফাইনালের প্রথম সেটে একসময় পর্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলে স্বিতোলিনা ও গফের ৷ প্রথম সেটের ফলাফল একটা সময় পর্যন্ত ছিল 4-4 ৷ সেখান থেকে গফকে পিছনে ফেলে 6-4 ব্যবধানে প্রথম সেট জিতে নেন ইউক্রেন-কন্য়া ৷ দ্বিতীয় সেটেও লড়াই চলে সেয়ানে-সেয়ানে ৷ তবে শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে (7-6) দ্বিতীয় সেট জিতে ম্য়াচ নির্ণায়ক সেটে নিয়ে যান গফ ৷ কিন্তু নির্ণায়ক সেটে লড়াই হয় একপেশে ৷ যেখানে 6-2 ব্যবধানে জিতে খেতাব ঘরে তোলেন স্বিতোলিনা ৷
সপ্তম বাছাই হিসেবে প্রবেশ করে খেতাব জিতে সুপার-মম স্বিতোলিনা বলেন, "ভাবতে অবাক লাগছে যে আটবছর পর এখানে ফের খেতাব জিতলাম ৷ গত দু'সপ্তাহ এখানে যেভাবে পারফর্ম করেছি তাতে সন্তুষ্ট আমি ৷ কোকো'কে অভিনন্দন দারুণ একটা টুর্নামেন্টের জন্য ৷ আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে এমন লড়াই আরও হবে ৷"
অন্যদিকে ইতালিয়ান ওপেনে পুরুষদের ফাইনালে রবিবার ভারতীয় সময় সন্ধেয় ক্যাসপার রুডের মুখোমুখি হবেন জ্যানিক সিনার ৷ বৃষ্টিবিঘ্নিত সেমিতে দানিল মেদভেদেভকে হারিয়ে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছন ইতালিয়ান তারকা ৷ বিশ্বের পয়লা নম্বর সিনারের পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-2, 5-7, 6-4 ৷