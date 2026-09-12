কীভাবে আটকাবেন সাবালেঙ্কাকে ? যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ফাইনালের পরিকল্পনা ফাঁস রিবাকিনা'র
চলতি বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফাইনালে সাবালেঙ্কা'কে হারিয়েই খেতাব জিতেছিলেন কাজাখস্তানের রিবাকিনা ৷
Published : September 12, 2026 at 5:17 PM IST
নিউইয়র্ক, 12 সেপ্টেম্বর: যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ব়্য়াংকিং'য়ে শীর্ষস্থান পাকা করে ফেলেছিলেন তিনি ৷ এবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতে ডাবল-ডিলাইটের খোঁজে কাজাখস্তানের এলেনা রিবাকিনা ৷ ফাইনালে অবতীর্ণ হওয়ার আগে সাবালেঙ্কা'কে আটকানোর পরিকল্পনা ফাঁস করলেন চলতি বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন বিজয়ী ৷
99 সপ্তাহ পর আরিনা সাবালেঙ্কাকে সরিয়ে প্রথমবার মহিলা সিঙ্গলস ব়্য়াংকিংয়ে সবার উপরে রিবাকিনা ৷ এবার বেলারুশ তারকার খেতাবের হ্য়াটট্রিক রুখে দিতে বদ্ধপরিকর ৷ কিন্তু কোন পরিকল্পনা নিয়ে তিনি সাবালেঙ্কার কাটা ঘায়ে নুন ছেটাবেন ? স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম জিওস্টার'কে রিবাকিনা বলেন, "একইরকম উদ্যম নিয়ে কোর্টে নামব ৷ পরিস্থিতি যাই হোক না কেন আমি সেরাটা উজাড় করে দেব ৷ আমরা বহুবার একে অপরের বিরুদ্ধে খেলেছি সুতরাং একে অপরকে দারুণভাবে চিনি ৷ শুধু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোয় আগ্রাসী হয়ে উঠতে হবে আমায় ৷ একইসঙ্গে ব়্য়ালির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে ৷"
এই নিয়ে কেরিয়ারে 18 বার সাবালেঙ্কার মুখোমুখি হতে চলেছেন রিবাকিনা ৷ মুখোমুখি সাক্ষাতে বেলারুশ তারকা সামান্য এগিয়ে রয়েছেন রিবাকিনা'র তুলনায় ৷ সাবালেঙ্কা যেখানে 10টি ম্যাচ জিতেছেন, রিবাকিনা সেখানে জিতেছেন সাত বার ৷ তবে চলতি বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন কাজাখ তারকা জিতেছেন সাবালেঙ্কা'কে হারিয়েই ৷ আবার পরবর্তীতে ইন্ডিয়ান ওয়েলসের ফাইনালে রিবাকিনা'কে হারিয়ে বদলা নিয়েছেন সাবালেঙ্কা ৷ সবমিলিয়ে প্রতিযোগিতার শীর্ষ ও দ্বিতীয় বাছাইয়ের মধ্যে রোমহর্ষক এক ফাইনালের প্রতীক্ষায় টেনিসপ্রেমীরা ৷
Sabalenka vs Rybakina. Absolute cinema 🍿— #AusOpen (@AustralianOpen) September 12, 2026
Who will take home the #USOpen crown? pic.twitter.com/0523E4p9M6
পায়ের পাতায় চোটের কারণে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামে একসময় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত ছিল রিবাকিনা'র ৷ টুর্নামেন্ট তিনি চালিয়ে যেতে পারবেন কি না, সে বিষয়েও নিশ্চিত ছিলেন না তিনি ৷ তবে শেষমেশ চোট থেকে সরিয়ে খেলায় মনোনিবেশ করতে পেরে খুশি রিবাকিনা ৷ উল্লেখ্য, শেষ চারে ঘরের মেয়ে কোকো গফের বিরুদ্ধে প্রথম সেট হেরেও দুরন্ত কামব্যাক করেন তিনি ৷ রিবাকিনা'র পক্ষে ম্য়াচের ফল 3-6, 6-4, 6-4 ৷ অন্যদিকে জেসিকা পেগুলা'কে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে ফাইনালে পৌঁছেছেন সাবালেঙ্কা ৷