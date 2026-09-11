ঘরের মেয়ে গফ'কে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে রিবাকিনা, সামনে সাবালেঙ্কা

ঘরের মেয়ে গফ'কে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে রিবাকিনা, সামনে সাবালেঙ্কা
চলতি বছর দ্বিতীয়বার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে মুখোমুখি হবেন সাবালেঙ্কা বনাম রিবাকিনা ৷
Published : September 11, 2026 at 3:35 PM IST
নিউইয়র্ক, 11 সেপ্টেম্বর: জেসিকা পেগুলা'কে হারিয়ে আরিনা সাবালেঙ্কা ফাইনাল নিশ্চিত করেছিলেন আগেই ৷ পরবর্তীতে কোকো গফ'কে হারিয়ে শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে পৌঁছে গেলেন কাজাখস্তানের এলেনা রিবাকিনা ৷ অর্থাৎ, বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে এক বনাম দু'য়ের লড়াই ৷ পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পর চলতি বছর দ্বিতীয় কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছেন সাবালেঙ্কা ও রিবাকিনা ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো টানা 99 সপ্তাহ পর সাবালেঙ্কা'কে সরিয়ে ডব্লিউটিএ ব়্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থান দখল করেছেন রিবাকিনা ৷
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রেরই জেসিকা পেগুলা'কে হারিয়ে টানা চতুর্থবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে পৌঁছলেন প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা ৷ এখানে টানা তৃতীয়বার খেতাব জয়ের লক্ষ্যে তিনি ৷ ফলত বেলারুশ তারকার খেতাব জয়ের হ্যাটট্রিক যদি ফাইনালে রিবাকিনা আটকে দিতে পারেন, তা হলে সেটা হবে সাবালেঙ্কার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ৷ এদিন ফ্লাশিং মেডো'র সেমিফাইনালে ঘরের মেয়ে কোকো গফের বিরুদ্ধে প্রথম সেট হেরে পিছিয়ে পড়েছিলেন চলতি বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের বিজেতা ৷ তবে দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের খেতাবি লড়াই নিশ্চিত করেন বিশ্বের দু'নম্বর ৷ গফের বিরুদ্ধে রিবাকিনা'র পক্ষে ম্য়াচের ফল 3-6, 6-4, 6-4 ৷
2013 সালে শেষবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের মহিলা সিঙ্গলসের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন দুই শীর্ষ বাছাই ৷ সেবাই ফ্লাশিং মেডোর খেতাবি লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিলেন সেরেনা উইলিয়ামস ও ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কা ৷ অর্থাৎ, 13 বছর বাদে ফের দুই শীর্ষ বাছাই মুখোমুখি যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে ৷
Australian Open: Rybakina 🏆— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026
Indian Wells: Sabalenka 🏆
A third hard court final this year awaits in New York! pic.twitter.com/SIvsog005G
বৃহস্পতিবার পেগুলাকে প্রথম সেমিফাইনালে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে প্রচ্ছন্ন বার্তা ছুড়ে দিয়েছিলেন সাবালেঙ্কা ৷ বেলারুশ তারকার পক্ষে ম্য়াচের ফল 7-5, 6-2 ৷ ওপেন এরার তৃতীয় মহিলা প্লেয়ার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে খেতাব জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে তিনি ৷ এরপর দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত জয় প্রসঙ্গে রিবাকিনা বলেন, "প্রথম সেট হারের পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে শুধু বলেছিলাম লড়াই চালিয়ে যেতে হবে এবং ভালো টেনিস উপহার দিতে হবে ৷"
Another three-set win and another Grand Slam final ticket punched this year for Elena Rybakina! pic.twitter.com/8BsAlkebOl— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026
সাবালেঙ্কা যখন টানা তৃতীয়বার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে খেতাব জয়ের লক্ষ্যে, তখন কেরিয়ারে তৃতীয় মেজর ও প্রথম যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জয়ের লক্ষ্যে রিবাকিনা ৷ চলতি বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে খেতাব জিতেছিলেন রিবাকিনা ৷ রড লেভার এরিনায় ফাইনালের পুনরাবৃত্তি কি হবে ফ্লাশিং মেডোতেও ? উত্তরের অপেক্ষায় টেনিস দুনিয়া ৷