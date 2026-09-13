সাবালেঙ্কা'র হ্যাটট্রিক রুখে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের নতুন রানি রিবাকিনা
ফ্লাশিং মেডোয় টানা তৃতীয়বার খেতাব জিতে সেরেনা, ইভার্ট'দের ছোঁয়া হল না সাবালেঙ্কা'র ৷
Published : September 13, 2026 at 9:45 AM IST
নিউইয়র্ক, 13 সেপ্টেম্বর: সেমিফাইনালে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নিয়েছিলেন শীর্ষস্থানটা ৷ আর যাঁকে সরিয়ে মহিলা সিঙ্গলসের নতুন পয়লা নম্বর তিনি হয়েছেন, তাঁকে হারিয়েই প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেন চ্যাম্পিয়ন হলেন এলেনা রিবাকিনা ৷ চলতি বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের পর ফ্লাশিং মেডোর ফাইনালে সাবালেঙ্কা'কে হারিয়ে কাজাখস্তান তারকা বোঝালেন কেন তিনি বিশ্বের এক নম্বর ৷
আড়াই ঘণ্টার সামান্য কম সময়ের লড়াইয়ে রিবাকিনার পক্ষে রবিবার ফাইনালের ফলাফল 6-4, 5-7, 6-2 ৷ যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জয় তাঁর কেরিয়ারের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম ৷ অন্যদিকে গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন সাবালেঙ্কা শীর্ষস্থান হারানোর শোকটা ভুলতে চেয়েছিলেন খেতাব জয়ের হ্যাটট্রিক করে ৷ কিন্তু চলতি বছর দ্বিতীয়বার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে একই প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে সেরেনা উইলিয়ামস ও ক্রিস ইভার্ট'কে ছোঁয়া হল না তাঁর ৷ ওপেন এরায় যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে খেতাবের হ্যাটট্রিক রয়েছে উপরের দু'টি নামের পাশে ৷
সাবালেঙ্কা'র আগ্রাসী মনোভাবের সামনে হিমশীতল মানসিকতা দিয়ে আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে এদিন বাজিমাত করে গেলে রিবাকিনা ৷ পায়ের চোটে একসময় যাঁর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে অংশগ্রহণ নিয়ে তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা ৷ এক বনাম দু'য়ের লড়াইয়ে এদিন শুরু থেকে ফাইনালের রাশ নিয়ন্ত্রণে রাখেন রিবাকিনা ৷ সৌজন্যে দুর্ধর্ষ সব গ্রাউন্ডস্ট্রোক ৷ 2-2 অবস্থায় সাবালেঙ্কার ডাবল-ফল্টের সৌজন্যে প্রথম সেটে প্রথমবার লিড নেন বিশ্বের নয়া এক নম্বর ৷ যা সাবালেঙ্কা'র মধ্যে হতাশার উদ্রেগ করে ৷
En la cima 🤩 pic.twitter.com/69LqgHCorf— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
আর সেই সুযোগ নিয়ে প্রথম সেট নিজের নামে করে নেন রিবাকিনা ৷ তবে দ্বিতীয় সেটের মাঝপথে আচমকা তাঁর পারফরম্যান্সের গ্রাফে পতন হয় ৷ যা ম্যাচে ফিরতে সাহায্য করে সাবালেঙ্কা'কে ৷ দর্শনীয় কিছু ড্রপ শট, দুর্ধর্ষ ব্যাকহ্যান্ড ক্রসকোর্ট উইনারে দ্বিতীয় সেট জিতে ফাইনাল তৃতীয় সেটে নিয়ে যান বেলারুশ-কন্যা ৷ সেখানেও ব্যাকহ্যান্ড উইনার মেরে প্রথম গেম জিতে নেন সাবালেঙ্কা ৷ কিন্তু বাকি সময়টা আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে দাপট শুধু রিবাকিনা'র ৷
Your moment, Elena 🏆 pic.twitter.com/Wo10FUXigz— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
পিছিয়ে পড়েও দারুণ প্রত্যাবর্তনে নির্ণায়ক সেটে 5-2 লিড নিয়ে নেন বছর সাতাশের রিবাকিনা ৷ সেখান থেকে সাবালেঙ্কা'র ফিরে আসা কার্যত অসম্ভব ছিল ৷ বাস্তবে তা হয়ওনি ৷ সবমিলিয়ে একচেটিয়া আধিপত্য নিয়ে তৃতীয় সেট এবং একইসঙ্গে খেতাব জিতে নেন রিবাকিনা ৷ জোড়া মেজর জিতে বছর শেষ করলেন তিনি ৷ অন্যদিকে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম ছাড়াই 2026 শেষ হল বিশ্বের প্রাক্তন পয়লা নম্বর সাবালেঙ্কা'র ৷