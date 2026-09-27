মুছে গেল বাংলার সাঁতারের একটি ক্যালেন্ডার-বর্ষ, রাজ্য সংস্থার নির্বাচন কবে ? উত্তর অজানা
অচলাবস্থার মধ্যেই শর্ট ডিসট্যান্স জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার জন্য টাইম-ট্রায়ালের আয়োজন করা হয়েছে ৷
Published : September 27, 2026 at 5:20 PM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: রাজ্য সাঁতারে ডামাডোল অব্যাহত ৷ চেয়ারের লোভে সংস্থার অন্দরের কর্তা-ব্যক্তিরা এতটাই মত্ত যে, গোটা একটা মরশুম ক্যালেন্ডার থেকে মুছে গেল সেদিকে কারও হুঁশ নেই ৷ এরইমধ্যে শর্ট ডিসট্যান্স জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার দিনঘোষণা হয়েছে ৷ প্রথমবার দেশে এই সাঁতারে প্রতিযোগিতা হচ্ছে ৷ বাংলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দল বাছাই হবে ৷ সেজন্য ফের টাইম-ট্রায়ালের আয়োজন করা হয়েছে ৷ আয়োজক 'বাসা'-র অ্যাড-হক কমিটি ৷
26 অক্টোবর 2025 সালে নতুন কমিটি গড়া হয়েছিল ৷ যার সচিব ছিলেন কঙ্কণ পানিগ্রাহী, সভাপতি দেবাশিস কুমার এবং কোষাধ্যক্ষ স্বপন আদক ৷ ছ'মাস কমিটি চলার পর জাতীয় সাঁতার সংস্থা রাজ্য সাঁতার সংস্থার এই কমিটি ভেঙে দেয় ৷ কারণ গঠন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ৷ যদিও বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে ৷ এই অবস্থায় অ্যাড-হক কমিটি বসানো হয়েছিল সংস্থায় তৈরি হওয়া অচলাবস্থা নিরসণে ৷ জাতীয় সাঁতার সংস্থা থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্য সাঁতার সংস্থায় স্থায়ী কমিটি নির্বাচনের ৷ এব্যাপারে 24 জুলাইয়ের মধ্যে যাবতীয় কাজ সেরে ফেলার নির্দেশ ছিল ৷ কিন্তু শৈবাল শাউ'য়ের নেতৃত্বাধীন অ্যাড-হক কমিটি নির্বাচন করাতে ব্যর্থ ৷ বরং, সকলের অজ্ঞাতসারে তারা মেয়াদ বাড়িয়েছে এবং সেটা না কি করা হচ্ছে দেশের সুইমিং ফেডারেশেনের অনুমতিক্রমে ৷ এই নির্দেশ কাকে-কখন দেওয়া হয়েছে, সেই সংক্রান্ত কোনও কাগজপত্র এখনও পর্যন্ত রাজ্য সাঁতার সংস্থার কাছে পৌঁছয়নি ৷ ফলে শুরু হয়েছে ডামাডোল ৷ দিনে দিনে তা বাড়ছে ৷
কেন গত দু'মাসে নির্বাচন করা গেল না, তার উত্তর পরিষ্কার নয় ৷ অ্যাড-হক কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন শৈবাল কুমার শাউ ৷ ডাইভিংয়ের দায়িত্বে তারকনাথ হাইত ৷ ওয়াটার-পোলোর দায়িত্বে তারকনাথ শাউ এবং সুইমিংয়ের দায়িত্বে বিশ্বজিৎ ঘোষ ৷ সাঁতার ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার (এসএফআই) সংবিধানের 22 নম্বর অনুচ্ছেদ এবং জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন কোড 2011 মেনে নির্বাচন না-হওয়ার অভিযোগে বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন (বাসা)-র বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছিল ৷ এসএফআই জানিয়েছে, 2026 সালের 8 মে 'বাসা'-কে একটি শো-কজ নোটিসও পাঠানো হয়েছিল ৷ সেখানে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এবং সংবিধানের বিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হয় ৷ তবে নির্ধারিত 15 দিনের মধ্যে বাসা কোনও সন্তোষজনক জবাব দেয়নি ৷
ফেডারেশনের দাবি, নির্বাচন পরিচালনার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে আগেই সংস্থাকে সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে নির্বাচন করা হয়েছে। 2025 সালের 2 নভেম্বর বাসা যে নির্বাচনী রিপোর্ট জমা দিয়েছিল, তা এসএফআই সংবিধানের 22(S) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে ফেডারেশন তা গ্রহণ করেনি ৷ এসএফআই আরও জানিয়েছিল, 2025 সালের মার্চ মাসে নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে বাসা স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে ব্যর্থ হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে এসএফআই সংবিধানের 22(R) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাসায় একটি অ্যাড-হক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ ফেডারেশনের সভাপতির নির্দেশে গঠিত এই কমিটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন আয়োজন করবে ৷ পাশাপাশি এই কমিটি নতুন নির্বাচিত কমিটি গঠিত না-হওয়া পর্যন্ত সংগঠনের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ, প্রতিযোগিতা আয়োজন, দল নির্বাচন-সহ জরুরি বিষয়গুলি দেখভাল করবে।
নির্বাচনী বিধি মেনে নতুন কমিটি গঠিত না-হওয়া পর্যন্ত এই অ্যাড-হক কমিটি দায়িত্ব পালন করবে ৷ সাঁতারুদের স্বার্থরক্ষায় অ্যাড-হক কমিটি কোনও প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পারছে না ৷ কেবলমাত্র টাইম-ট্রায়াল করে দল গঠন করা হচ্ছে ৷ সেই কাজেও স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠেছে ৷ এই অবস্থায় ফের ট্রায়াল ৷ এই বিষয়ে জানার জন্য অ্যাড-হক কমিটির সদস্যদের একাধিক বার ফোন করা হলেও তারা ধরেননি ৷ গত এগারো মাস ধরে রাজ্য সাঁতার আয়োজিত না-হওয়ায় সাঁতারুদের সাঁতার জীবনের একটা বছর শূন্য হয়ে গেল ৷ কারণ রাজ্য এবং জাতীয় পর্যায়ের সাঁতার প্রতিযোগিতার শংসাপত্র সাঁতারুদের স্কুল কলেজের ভর্তি এবং চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কাজে দেয় ৷ কিন্তু একটা মরশুম 'কালো বছর' হিসেবে চিহ্নিত হলে তা বড় ক্ষতি ৷ বিভিন্ন জেলা সংস্থা এবং অ্যাড-হক কমিটির সদস্যরা নাকি রাজ্যের শাসক দলের শরণাপন্ন হচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে ৷ কারণ স্পোর্টস কোড মেনে জাতীয় সাঁতার সংস্থায় যেমন নির্বাচন ডিসেম্বরের মধ্যে করতে হবে, তেমনই রাজ্য সাঁতার সংস্থায় নতুন কমিটি গড়তে হবে ৷ না-হলে রাজ্য সাঁতার সংস্থা এবং রাজ্য সাঁতার আরো বিশ বাঁও জলে চলে যাবে ৷